 "Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление

Заявление депутатов обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам", - подчеркивается в заявлении.





Депутаты обратились в Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

"А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследование народного депутата Украины", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.