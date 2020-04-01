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 Политика Украины
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 "Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление

Народные депутаты фракции "Слуга народа" выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, обнародованную нардепом Гео Леросом.

Заявление депутатов обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам", - подчеркивается в заявлении.

Слуги народа требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление 01
Слуги народа требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление 02

Депутаты обратились в Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

"А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследование народного депутата Украины", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Слуги народа требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186014
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно!
Вы ж трубили год назад про конец эпохи беззакония!
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крок_за_кроком

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що @ZelenskyyUa отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади. тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

"Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 9579
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Вы ничего не понимаете. Это Зеленский так с коррупцией борется "Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 2241
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Да ладно!
Вы ж трубили год назад про конец эпохи беззакония!
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да нет наблюдаем появление меньшевиков при большевиках
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Вы ничего не понимаете. Это Зеленский так с коррупцией борется
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нічого дивного... після коаліцій з кнуром ми ще не таке побачимо незабаром... сивий аферист швидко навчить зе-наркомана...
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крок_за_кроком

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що @ZelenskyyUa отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади. тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

"Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 9579
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а списочек этих депутатов, пожалуйста!? мы занесем их в Красную книгу....
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Маловато їх. Проте цим можна просто строк невеликий, або навіть конфіскацію за період депутатства і люстрацію. А решту просто на палю!
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Бунтовать против бубочки, как можно ?
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Монобольшиство накрылось одним интересным местом, - года не прошло...
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нужно грузын с команды Михо привлечь к расследованию...

Помните?, были такие....

не так давно...
"Слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява - Цензор.НЕТ 6802
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А вы думаете расследуют???Ведь будут следователи,которых заставят написать то,что сажет ермак или по его указанию.
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Пчелы против меда,это либо абстракция,либо инстинкт самосохранения.Ведь все хотят жить,может и не в полной ....зеленой массе или в мерседесном багатстве,а просто жить.Просто жить.
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Арестовать ермака и компанию,а зе в отставку...импичмент,развёл заразу в Украине
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Самий вдалий проект Путіна в Україні то не призначення (разом із Порошенком) гауляйтером України Медведчука. Самий вдалий проект - це підняття Зеленського з його кодлою на вершину влади в Україні !
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"Слуги народа" требуют /Коломойский дал команду власти:Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Сам Коломойский, хозяин. А рябошапки-аваковы -бакановы её выполнить не смогли, как ни тужились. Да не будут венедиктовы -аваковы -баконовы выполнять просьбы каких то слуг. Да ещё против друга Коломойского.
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