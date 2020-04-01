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 Минкульт рассказал о работе театров и выставок на карантине

Театры транслируют спектакли из действующего репертуара в YouTube, а также выкладывают архивные записи. Кроме этого, можно посетить виртуальные музеи и экскурсии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры сфере управления МКИП имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных представлений, так и трансляции спектаклей действующего репертуара", — сказано в сообщении.

В частности, на сайте министерства опубликованы ссылки на ресурсы учреждений, где пользователи могут пройти 3D-тур и посмотреть выставки и памятники культуры в режиме онлайн.

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Таким образом все желающие могут пройти 3D-тур по: государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость", экспозициям Жовкивского замка, по Национальному музею Голодомора-геноцида, национальному заповеднику "София Киевская", Кирилловской церкви, музею народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, музею Завещания Т. Шевченко, Золочевскому, Олесскому и Збаражскому замкам, усадьбе Маркияна Шашкевича в с. Подлесье, Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику, Национальному музею-заповеднику украинского гончарства, а также по виртуальной экспозиции историко-архитектурного заповедника "Каменная Могила" и Национальному музею Второй мировой войны.

С полным перечнем выставок, музеев и памятников культуры можно ознакомится на сайте Минкультуры и информполитики.

Источник: https://censor.net.ua/n3186012
 
 
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Театра уже Хватит , сыты , еще бы не мешало Выставки , а то , что то Поутихло.
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Помещения можно освобождать.
Будут новые торговые центры.
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деятельности шапито и балаганов карантин - не помеха
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Дистанционно из самоизоляции спектакли показывают в групповом видеочате. Интерактивные спектакли - обратная реакция в виде комментов в реальном времени.
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"скоро не будет, ни кина, ни театров, ни выставок. останется только важнейшее из всех исскуств - цирк!"
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