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 Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко

В Киеве из обсервации в отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

"Мы не можем удерживать людей силой", - отметил Геращенко.

При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - отметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - Антон Геращенко

Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это - свинство", - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну

Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3186010
 
   
 Топ комментарии
 
импотентные зеленые недоумки
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Майдан стоял не за дебилов из Катара.
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ну, що - чіпувати їх як березневих котів?..
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во-во! Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5568
вот ПРИМЕРНО ТАК будет и соблюдаться режим этого ЧП.
"В дверях стоял вахтер, который строго спрашивал у всех пропуск - но если пропуска не было, то пропускал и так" (Золотой теленок).

Есть поговорка: не можешь срать - не мучай жопу.
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Ну тогда забить на всё, и поехали в Испанию.
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Ну, так страной руководить, это вам не членом по пианине стучать
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Гражданские свободы. За это стоял майдан.
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Какая тебе разница, козломордый? Готовься к 9 мая.
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а вы хотели тысячи прилетающих из очагов инфекции контролировать ?)))))
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Их для этого сотнями тысяч и завозили из очагов заражения. По умному их обязаны были всех проверять тестами на вирус в карантинных отстойниках еще на границе. И в страну запускать только тех у кого нет вируса.
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Мы не можем удерживать людей силой. Можем пулей...
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- Не вірю я в чарівну силу слова
а вірю лиш у силу ********!
(С)
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Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

Ну, не зря же Зеля пять лет делал вид, что учится на юриста в папином институте.
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КАК???! Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1786
Тут же Арсен-Борисыч с утра разражался филиппиками - типо, усех посажу, кажнаму по 17 000 штрафу, всех возьмем на карандаш, все под колпаком и т.п. Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2875
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С какой целью? Вирус он неживой, ему что ЧП что Пепе без разницы. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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В 2009 вирус свиного гриппа прошел через каждого? А как же аксиома?
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Правильно сделали. Никто не имеет права сажать людей в концлагеря.
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"
-Вы хотя бы понимаете, что из-за вас, в этом городе, теперь всем командуют обезьяны!?
-Ну может быть в этом виноваты те, кто их избирали???
"
(с) The Niked Gun II
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може вони граються від скуки в партізан
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Взагалі то отель "Козацький" за часи Майдану "віджав" "АЗОВ"...
Толянчик питання до тебе і Собакова... Як "АЗАВ" який має своїх вартових на вході та відеоспостереження по периметру про@бав 50 носіїв вірусу?
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А сколько дармоедов получает зарплату только в Киевском главке МВД?
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В 14 году осконули военного положения- итог 14 000 погибших. В 20 очкуют вводить чп - итог будет гораздо печальне.
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привозить своих надо, карантин им надо.
не можете обеспечить карантин? - не везите.
бубе он браслетку на лапку нацепите, если он склерозник, и забудьте.
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С одесского кичмана
Сбежали два уркана...
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А у людей не спрашивали почему? Говорят отопления нет. горячей воды нет. Еда 1200грн в день...
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Суды у нас продажные,вот в чём беда.Кто заплатил,тот и прав?
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В Польщі штраф 8 тисяч доларів. А за другий раз - тюрма. І нехай він буде хоч мільйонером.
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А как студентов бить в автобусах - сила есть? А тут толпу быдла не удержали.
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о, это неистребимое стремление к свободе скоро выйдет украине боком
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"В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев." - да можна было и короче "Мы обосрались"
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