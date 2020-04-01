 Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".
"Мы не можем удерживать людей силой", - отметил Геращенко.
При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.
"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - отметил Геращенко.
Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.
"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.
Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.
В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.
вот ПРИМЕРНО ТАК будет и соблюдаться режим этого ЧП.
"В дверях стоял вахтер, который строго спрашивал у всех пропуск - но если пропуска не было, то пропускал и так" (Золотой теленок).
Есть поговорка: не можешь срать - не мучай жопу.
а вірю лиш у силу ********!
(С)
Ну, не зря же Зеля пять лет делал вид, что учится на юриста в папином институте.
Тут же Арсен-Борисыч с утра разражался филиппиками - типо, усех посажу, кажнаму по 17 000 штрафу, всех возьмем на карандаш, все под колпаком и т.п.
-Вы хотя бы понимаете, что из-за вас, в этом городе, теперь всем командуют обезьяны!?
-Ну может быть в этом виноваты те, кто их избирали???
"
(с) The Niked Gun II
Толянчик питання до тебе і Собакова... Як "АЗАВ" який має своїх вартових на вході та відеоспостереження по периметру про@бав 50 носіїв вірусу?
не можете обеспечить карантин? - не везите.
бубе он браслетку на лапку нацепите, если он склерозник, и забудьте.
Сбежали два уркана...