 Село на Ивано-Франковщине, в котором вспышка COVID-19, не могут изолировать из-за государственной трассы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал председатель Волчковского сельского совета Иван Рурык.

"У нас село имеет такое расположение, что его практически закрыть невозможно. Часть села выходит на государственную трассу Н-10. У нас восемь выездов и мы граничим через реку с другими селами. То есть, село физически закрыть невозможно .... Впрочем, с какой целью? Если с целью, чтобы люди находились дома, то это уже не актуально. Это надо было делать до летального исхода. А до этого мы даже не знали, что официально у людей подтвердили коронавирус", - отметил он.

По его словам, ограничительные меры в Волчковцах ввели как и везде - 16 марта. Тогда еще селяне их серьезно не воспринимали. Ситуация изменилась 20 марта, когда госпитализировали первых жителей села. Уже после летального исхода, когда по дороге в больницу умер мужчина из Волчковцев с подозрением на COVID-19, карантин в селе решили усилить.

"Да, у нас сложная ситуация ... Магазины закрыты. Информационная кампания ведется: все заборы оклеены. Людей в селе практически нет, все на самоизоляции. Сработала сознательность людей. Село обрызгиваю ежедневно гидрохлоридом натрия. Помогает местный фермер", - подытожил председатель сельсовета.

Он признается, что сам ежедневно возит продукты людям, которые на самоизоляции и не имеют родных, чтобы им помочь. Таких в селе есть 4 семьи. Остальные жители села справляются сами, но из дома стараются не выходить.