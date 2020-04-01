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 Село на Ивано-Франковщине, в котором вспышка COVID-19, не могут изолировать из-за государственной трассы

В Ивано-Франковской области село Волчковцы, что в Снятынском районе, не могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса, потому что оно выходит на государственную трассу Н-10, граничит со многими селами и имеет 8 въездов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал председатель Волчковского сельского совета Иван Рурык.

"У нас село имеет такое расположение, что его практически закрыть невозможно. Часть села выходит на государственную трассу Н-10. У нас восемь выездов и мы граничим через реку с другими селами. То есть, село физически закрыть невозможно .... Впрочем, с какой целью? Если с целью, чтобы люди находились дома, то это уже не актуально. Это надо было делать до летального исхода. А до этого мы даже не знали, что официально у людей подтвердили коронавирус", - отметил он.

По его словам, ограничительные меры в Волчковцах ввели как и везде - 16 марта. Тогда еще селяне их серьезно не воспринимали. Ситуация изменилась 20 марта, когда госпитализировали первых жителей села. Уже после летального исхода, когда по дороге в больницу умер мужчина из Волчковцев с подозрением на COVID-19, карантин в селе решили усилить.

"Да, у нас сложная ситуация ... Магазины закрыты. Информационная кампания ведется: все заборы оклеены. Людей в селе практически нет, все на самоизоляции. Сработала сознательность людей. Село обрызгиваю ежедневно гидрохлоридом натрия. Помогает местный фермер", - подытожил председатель сельсовета.

Он признается, что сам ежедневно возит продукты людям, которые на самоизоляции и не имеют родных, чтобы им помочь. Таких в селе есть 4 семьи. Остальные жители села справляются сами, но из дома стараются не выходить.

Источник: https://censor.net.ua/n3186008
 
   
 Топ комментарии
 
Контрабас там идет ,вот и закрыть не могут
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Утопите Рубрика в реке а вдоль траси повесить нарушителей карантинна и все будет оккей.
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Блін, придурку, ти ще б де не насмородів?
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Людей в селе практически нет, все на самоизоляции Источник: https://censor.net.ua/n3186008
А самоизоляция не в селе проходит?
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От проблема, восемь бетонных блоков и пулемёт.
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с селом справиться не можете а замахнулись на пандемию ?
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А з селом справитись, то як? Люди сидять по хатах, не висовуються. Ще що потрібно? Чи може дійсно взяти і трасу перекрити? А для чого? Чи лиш би перднути?
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А для чого?... хотят закрыть 8 вьездов но не могут..... А для чого? на карантин , карантин это не только сидеть дома , а отсутствие возможности попасть или покинуть зону карантина ---- любому
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Карантин чи надзвичайний стан? Карантин - це #************, самоізолюйся і цього більш, ніж достатньо. Проблема в тому, що наш народ тупо не хоче нічого слухати, поки його добре не довбане. От торік, попереджали, думай, і що, думали? А по-приколу. Тепер жопа. Так і тут. Допоки добре на настрашило, доти все пох.
А перекриття траси тут нічим не допоможе і не змінить. Все, пізно Йвасю до школи...
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что такое "гидрохлорид натрия"?
есть хлорид натрия - обычная кухонная соль - ей что брызгай, что нет...
есть гипохлорит натрия - это действительно сильный окислитель, получше хлорной извести и той же химической природы.

что товарищ имел в виду?
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да его уже лет 45, как сняли с производства и запретили категорически.
де они его возьмут?
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Старые запасы. Еще и пулемет максим с Гражданской.
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Что негде взять 8 полицейских , на 8 вьездов , что ли.
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Редакторы, исправьте "гидрохлоридом натрия" на "гипохлоритом натрия".
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є ж грамотні люди - розрізняють такі складні назви.
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Утопите Рубрика в реке а вдоль траси повесить нарушителей карантинна и все будет оккей.
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