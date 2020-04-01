 Кабмин готов перейти на работу в режиме онлайн, - Немчинов

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в интервью UA-Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы перейти в работе на полный онлайн. Мы знаем, что лидеры мира переходят на самоизоляцию. Вы знаете о фактах выявления коронавируса у мировых лидеров. Например, это британский политик Борис Джонсон, наследный принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель (на самом деле коронавирус обнаружили у врача Меркель. - Ред.). Они все находятся на самоизоляции. Мы готовы к такому режиму", - сказал Немчинов.

Кроме того, он отметил, что у правительства есть средства, которые позволят принимать решения с помощью телекоммуникаций.

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Также Немчинов считает, что сейчас нет необходимости во введении чрезвычайного положения. "То есть, режим чрезвычайной ситуации позволяет комиссии ТЭБ и ЧС и, соответственно, главному санитарному врачу ... на это влиять. Без ограничения прав и свобод граждан", - добавил Немчинов.

Он отметил, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайного положения (ЧП) - это тот основной механизм, через который Кабмин влияет на ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая объявлена ​​в Украине до 24 апреля из-за распространения коронавируса.

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