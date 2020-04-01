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 Политика Украины, Общество
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 В Украине могут развернуть мобильные госпитали

На ежедневном селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского обсуждали возможность развертывания в Украине мобильных госпиталей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре таких учреждения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3186005
 
 
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Палатка это ещё не госпиталь и не врачи. Больницы пустые. Наполнять чем-кем?
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Их разворачивать надо было, когда идиоты с Банковой и Грушевского в украину десятки тысячь людей без карантина завезло и запустили из самых очагов заразы
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А куда украинцев-заробитчан-нелегалов девать. Другим странам до них дела нет.
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Всі з цим вірусом пообкакувались.А ще грозилися воювати з московитами наповну.
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У мене для вас є дві новини, і обидві гарні.
Перша, ви обрали президентом дуже розумну, професійну і патріотичну людину, мене тобто!
А друга, хоч медицини у нас і не має, не має масок, респіраторів, апаратів ШВЛ, зате, в продажі багато міцних, великих чорних пакеті... Тому вистачить на усіх!
і так, я не лох, мені 40 років!
В Украине могут развернуть мобильные госпитали - Цензор.НЕТ 1701
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ну-у..винити Зеленського у відсутності в нас медицини і всяких медичних штук , як ШВЛ по крайній мірі - НЕСПРАВЕДЛИВО.

медицини в нас немає та всяких приладів тому, що українські чинуши їздили лікуватися за кордон, тому в наших поліклініках прилади часів здохшого СССР-у або і зовсім немає.
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Как странно.
В Украине госпитали развертывают, а у нас, в Австралии, похоже будет закрыть раковый инстутут Питера Маккалума (где лечат раковых больных), потому то один работник протестирован положительно на коронавирус.
Итак, что имеем:
- совершено уголовное преступление: выкинуты донорские почки и остановлены плановые пересадки почек из-за возможного(!) заражения короновирусом
- прекращены плановые операции в государственных госпиталях
- сейчас прекратят операции и частные госпиталя, они оперируют пследнюю неделю
- по всей видимости, будет закрыт раковый институт, и раковые больные не будут получать плановой помощи.
И все это благодаря смерти 21 глубоких страцев "от короновируса".
Еще какие нужны доказательства, что все это не имеет никакого отношения к "коронавирусу", а идет плосто планомерное разушение государства?

P.S. Я нахожи чрезвычайно пикантным, что все эти левацкие сявки не смогут выехать из страны, ведь границы закрыты. и лечиться им придется таки в австралийских госпиталях, где им припомнят происходящее и через год, и через 5 лет, и через 10 лет.
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