 В Украине могут развернуть мобильные госпитали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре таких учреждения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.