Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре таких учреждения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.
Перша, ви обрали президентом дуже розумну, професійну і патріотичну людину, мене тобто!
А друга, хоч медицини у нас і не має, не має масок, респіраторів, апаратів ШВЛ, зате, в продажі багато міцних, великих чорних пакеті... Тому вистачить на усіх!
і так, я не лох, мені 40 років!
медицини в нас немає та всяких приладів тому, що українські чинуши їздили лікуватися за кордон, тому в наших поліклініках прилади часів здохшого СССР-у або і зовсім немає.
В Украине госпитали развертывают, а у нас, в Австралии, похоже будет закрыть раковый инстутут Питера Маккалума (где лечат раковых больных), потому то один работник протестирован положительно на коронавирус.
Итак, что имеем:
- совершено уголовное преступление: выкинуты донорские почки и остановлены плановые пересадки почек из-за возможного(!) заражения короновирусом
- прекращены плановые операции в государственных госпиталях
- сейчас прекратят операции и частные госпиталя, они оперируют пследнюю неделю
- по всей видимости, будет закрыт раковый институт, и раковые больные не будут получать плановой помощи.
И все это благодаря смерти 21 глубоких страцев "от короновируса".
Еще какие нужны доказательства, что все это не имеет никакого отношения к "коронавирусу", а идет плосто планомерное разушение государства?
P.S. Я нахожи чрезвычайно пикантным, что все эти левацкие сявки не смогут выехать из страны, ведь границы закрыты. и лечиться им придется таки в австралийских госпиталях, где им припомнят происходящее и через год, и через 5 лет, и через 10 лет.