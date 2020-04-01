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 В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах

Для борьбы с распространением коронавируса в Днепре с 3 апреля ужесточают ограничительные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"С 3 числа мы закрываем общественные места, парки. Люди воспринимают это плохо, но мы ведем разъяснительную работу. К сожалению, нужно потерпеть. Плюс мы запрещаем в многоквартирных домах ремонт. Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Это не касается новостроек, но в многоквартирных домах придется потерпеть", - сообщил Филатов.

Также мэр Днепра сообщил, что за 31 марта в городе были оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер.

Кроме этого местные власти просят храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируется развозить продуктовые пасхальные наборы, которые централизованно освятят батюшки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185999
 
 
 Топ комментарии
 
Власть балдеет от возможности поиздеваться над людьми! В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах - Цензор.НЕТ 2081
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Это всегда так было. Права и свободы добываются в бою, а цепи рабам достаются абсолютно бесплатно.
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Так это так громко делаешь, что соседи на тебя жалуются в полицию? Да ты просто герой порнхаба
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Так это так громко делаешь, что соседи на тебя жалуются в полицию? Да ты просто герой порнхаба
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Посмотрел, кого же озаботило данное ограничение! В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах - Цензор.НЕТ 9739
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на заставке Поклонская в маске, не цензор, а Плей-Цензор.
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Власть балдеет от возможности поиздеваться над людьми!
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Это всегда так было. Права и свободы добываются в бою, а цепи рабам достаются абсолютно бесплатно.
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Хотел забанить, передумал. Пусть на тебя посмотрит народ, провокатор.
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и тебе из-под ареста не вылазить, о ценитель аромата хозяйской портянки.
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это как же прикажете понимать с ремонтом? теперь шо, в днепре "эпицентр" закрывать придётся?
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АХРЕНЕТЬ! Извините за мой французский.
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1.А може слід продавати дозволи на ремонт квартир під час карантину, слабо?
2.Хоч я десь і поважаю Філатова, але певно він кожен вечір активно пиячить на кухні, а вранці хтось перфоратором стіну його будинку дрючить, от з будуна і прийшла в голову ідея такої заборони..
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"Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец."

Парки то зачем закрывать? Тогда уже и аптеки и супермаркеты опломбируйте, а лестничные клетки и лифты забейте досками - там легче вирус подцепить.
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У батьків сусід за стінкою з початку карантину з ранку до пізнього вечора влупив кілоВАТНИЙ "Шансон".
А молодята з верхнього поверху виконують наказ ЗЕшмарклі з демографічних питань.
Я у відповідь почав робити батькам ремонт.
Так кого притягнуть до відповідальності? Мене та моїх батьків... тих молодят.... чи ВАТНОГО "шансощика"?
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У меня сосед что-то сверлит целый день, видимо решил на карантине подремонтировать квартиру. А я не знаю куда деться, такое ощущение, что мне зубы сверлят каждый день. Жаль, что я не в Днепре живу.
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Є пропозиція продовжити ремонт у відповідь...
Бо ремонт це та річ яка ніколи не закінчується... а тільки припиняється на деякий час... У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах - Цензор.НЕТ 463
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Соседская собака постоянно гавкает, а соседский ребенок постоянно прыгает и орет.
Может и их наказывать за шум во время карантина?
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***
- ну как, понравились вашему сынишке новогодние подарки?
- да ну его, разбил он все подарки... и машинку, и танк, и елку, и все игрушки на елке...
- и мною подаренный молоточек???
- от тут нет, как раз ваш **** молоточек и цел...
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Не про ремонт, але теж про "нарушение безобразий":

проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что неправ я
и гей
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***

уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
лишь николай негромко сверлит
бетон
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Как можно, *** , запретить ремонт в квартирах??? И так заняться нечем!!!
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С одной стороны не одобряю всякие пацаватые запреты от местной власти (дада, заваривание мусоропровода терь Кличку не прощу никада)

С другой стороны жена требует доделать ремонт - плинтуса прибить. А лень.

Вот што лучше? У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах - Цензор.НЕТ 7199
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