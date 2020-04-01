 В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"С 3 числа мы закрываем общественные места, парки. Люди воспринимают это плохо, но мы ведем разъяснительную работу. К сожалению, нужно потерпеть. Плюс мы запрещаем в многоквартирных домах ремонт. Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Это не касается новостроек, но в многоквартирных домах придется потерпеть", - сообщил Филатов.

Также мэр Днепра сообщил, что за 31 марта в городе были оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер.

Кроме этого местные власти просят храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируется развозить продуктовые пасхальные наборы, которые централизованно освятят батюшки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если власть в Киеве нас не слышит, то именно мы должны объединиться в борьбе с эпидемией, - Филатов обратился к мэрам украинских городов. ВИДЕО