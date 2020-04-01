 В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр Днепра Борис Филатов.
"С 3 числа мы закрываем общественные места, парки. Люди воспринимают это плохо, но мы ведем разъяснительную работу. К сожалению, нужно потерпеть. Плюс мы запрещаем в многоквартирных домах ремонт. Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Это не касается новостроек, но в многоквартирных домах придется потерпеть", - сообщил Филатов.
Также мэр Днепра сообщил, что за 31 марта в городе были оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер.
Кроме этого местные власти просят храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируется развозить продуктовые пасхальные наборы, которые централизованно освятят батюшки.
2.Хоч я десь і поважаю Філатова, але певно він кожен вечір активно пиячить на кухні, а вранці хтось перфоратором стіну його будинку дрючить, от з будуна і прийшла в голову ідея такої заборони..
Парки то зачем закрывать? Тогда уже и аптеки и супермаркеты опломбируйте, а лестничные клетки и лифты забейте досками - там легче вирус подцепить.
А молодята з верхнього поверху виконують наказ ЗЕшмарклі з демографічних питань.
Я у відповідь почав робити батькам ремонт.
Так кого притягнуть до відповідальності? Мене та моїх батьків... тих молодят.... чи ВАТНОГО "шансощика"?
Бо ремонт це та річ яка ніколи не закінчується... а тільки припиняється на деякий час...
Может и их наказывать за шум во время карантина?
- ну как, понравились вашему сынишке новогодние подарки?
- да ну его, разбил он все подарки... и машинку, и танк, и елку, и все игрушки на елке...
- и мною подаренный молоточек???
- от тут нет, как раз ваш **** молоточек и цел...
проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что неправ я
и гей
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
лишь николай негромко сверлит
бетон
С другой стороны жена требует доделать ремонт - плинтуса прибить. А лень.
Вот што лучше?