 "Всеукраинская школа онлайн": Минобразования опубликовало расписание уроков для учеников 5-11 классов

Каинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Как отметили в ведомстве, проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.

"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям", - отметил Зеленский.

Транслироваться будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

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Так, по классам закреплены такие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина

6 класс - ZOOM и News One

7 класс - ZIK

8 класс - Индиго и УНИАН

9 класс - Совет и UA: Культура

10 класс - UA: Первый

11 класс - М1

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.

На YouTube-канале МОП в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом. Задания будут даваться по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео.

Съемки уроков происходят в Новопечерский школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т.д.. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Организаторы призывают родителей загрузить расписание уроков и поощрять детей учиться. Остаемся дома! Учимся дома!

В ведомстве также напомнили, что в связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.