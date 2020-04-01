 "Всеукраинская школа онлайн": Минобразования опубликовало расписание уроков для учеников 5-11 классов

Каинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Как отметили в ведомстве, проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.
"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям", - отметил Зеленский.
Транслироваться будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.
Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.
Так, по классам закреплены такие телеканалы:
5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина
6 класс - ZOOM и News One
7 класс - ZIK
8 класс - Индиго и УНИАН
9 класс - Совет и UA: Культура
10 класс - UA: Первый
11 класс - М1
Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.
На YouTube-канале МОП в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом. Задания будут даваться по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео.
Съемки уроков происходят в Новопечерский школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т.д.. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.
Организаторы призывают родителей загрузить расписание уроков и поощрять детей учиться. Остаемся дома! Учимся дома!
В ведомстве также напомнили, что в связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.
Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/