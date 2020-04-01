 Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Планируется создать делегацию для переговоров с МБРР относительно соглашения по займу в $150 млн на повышение в стране социальных выплат.
$50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса.
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Шмыгаль по указке зе и это протранжирит
Позичте нам грошей, щоб ми їх проїли. (С) Шмигаль
Гроші - на реконструкцію і розвиток !
А не прожрати і просрати !
Чи мало брали кредитів ? Хтось відчитався за їх використання ?
Зараз з трудношами - віддаємо , берем нові кредити -щоб вчасно сплатити старі ...