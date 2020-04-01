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Все про:долг (1123) соцвыплаты (448) МБРР (2)

 Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль

Деньги предполагается взять у Международного банка реконструкции и развития.

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Планируется создать делегацию для переговоров с МБРР относительно соглашения по займу в $150 млн на повышение в стране социальных выплат.

$50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса.

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Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185994
 
 
 Топ комментарии
 
Взять взаймы и раздать нуждающимся. Отдавать будем потом и при другой власти. Это и есть финансовая политика страны.
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с ума сошли - зеленые начните жить по доходам и отвечать за это - дебилы
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витрусіть з каломойші 160 млрд і буде вам щастя Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат - Цензор.НЕТ 6999 ще й з МВФ розрахуємось
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в долг...в долг....а порядок на таможне? налог на вывод капиталов и пошерстить офшоры?
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73/43%зебілів, ви цей бардак забезпечили всі разом
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Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8328Не пройшло і року ,після кінця епохи бідності
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витрусіть з каломойші 160 млрд і буде вам щастя Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат - Цензор.НЕТ 6999 ще й з МВФ розрахуємось
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с ума сошли - зеленые начните жить по доходам и отвечать за это - дебилы
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десятки граждан Украины в списках Форбс....и все опять в долг...в долг.....
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ну так их же нужно поддержать! представьте, что будет, если они из этого списка выпадут? та это ж позор на весь мир!
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Взять взаймы и раздать нуждающимся. Отдавать будем потом и при другой власти. Это и есть финансовая политика страны.
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Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку державного бюджету України станом на 1 квітня 2020 року стало у 81,5 раза менше, ніж станом на 1 березня

Шмыгаль по указке зе и это протранжирит
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Так ведь долги это плохо и МВФ пускай идёт в ж..пу, - говаривал Голобородько.
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ублюдки. когда мвф перестанет давать деньги вы свалите из страны и будете жить на наворованное. а народу страны негде будет жить потому что страну разорвут за долги.
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Нагребуться боргів і звалять за кордон. А Порошенку знов країну рятувати...
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Сама тупа позика- це на підвищення соцвиплат.

Позичте нам грошей, щоб ми їх проїли. (С) Шмигаль
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Деньги предполагается взять у Международного банка реконструкции и развития.Источник: https://censor.net.ua/n3185994

Гроші - на реконструкцію і розвиток !

А не прожрати і просрати !
Чи мало брали кредитів ? Хтось відчитався за їх використання ?
Зараз з трудношами - віддаємо , берем нові кредити -щоб вчасно сплатити старі ...
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Это то же самое что сходить в банк взять кредит на еду. Инетересно, дадут? ))
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а нельзя просто сказать - денег нет но вы держитесь?
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Жарт в Юрмалі про порноактрису втілюється в реальність.
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