 Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Планируется создать делегацию для переговоров с МБРР относительно соглашения по займу в $150 млн на повышение в стране социальных выплат.

$50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса.

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