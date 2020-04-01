 Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн

Соответствующие решения правительство приняло во время своего заседания 1 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство рассмотрит ряд важных вопросов: установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, вопрос выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен в апреле, а также вопрос индексации пенсий по коэффициенту 1,11, то есть индексация состоится на 11%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.
Дополнительные 500 гривен пенсионеры старше 80 лет должны получить уже с апреля 2020 года.
Они по закону обязаны индексировать всем.
Ростом цен на продукты и ростом курса уже обесценили пенсию в 4 раза, налогов больше получат, наживаются как мародеры, а пенсии скоро не будет с тиким грабежом. .
У НАС ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СКОРО БУДУТ ВЫШЕ ЧЕМ В ЕС И США, вот это натуральное мародерство и воровство втч пенсий и зп и сбережений.
Вова ! Зєлік ! ЦЕ НЕ ТВІЙ ЕЛЕКТОРАТ ! НЕ ПОДЯКУЮТЬ !