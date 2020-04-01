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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11954) пенсионеры (680) пенсия (1896)

 Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 гривен. Также документ предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.

Соответствующие решения правительство приняло во время своего заседания 1 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство рассмотрит ряд важных вопросов: установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, вопрос выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен в апреле, а также вопрос индексации пенсий по коэффициенту 1,11, то есть индексация состоится на 11%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.

Дополнительные 500 гривен пенсионеры старше 80 лет должны получить уже с апреля 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3185993
 
 
 Топ комментарии
 
Первое апреля? А то сейчас обрадую бабулек...
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но выплаты всем пенсионерам начнутся только после фактического окончания эпидемии.
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Первое апреля? А то сейчас обрадую бабулек...
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Вроде правда, бабульки уже песни поют. Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2447
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но выплаты всем пенсионерам начнутся только после фактического окончания эпидемии.
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А вот это действительно государственное решение!!! Вас срочно надо советником к Ш. Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3880
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Не-а, вместо тыщи дадут одну маску и капли по 900 гривен от Covid-19 Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн. украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4125
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Почему старше 80, а тем кому за 60 и 70, что у них здоровья плохого не может быть и диабета?

Они по закону обязаны индексировать всем.

Ростом цен на продукты и ростом курса уже обесценили пенсию в 4 раза, налогов больше получат, наживаются как мародеры, а пенсии скоро не будет с тиким грабежом. .

У НАС ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СКОРО БУДУТ ВЫШЕ ЧЕМ В ЕС И США, вот это натуральное мародерство и воровство втч пенсий и зп и сбережений.
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У нас цены на продукты уже давно выше, чем в ЕС и США и не только на продукты.
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А тем, кому нет 80ти, получающим мизер - не нужно? О* уевшие....
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И сколько у нас таких, кто старше 80-и?!
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Видимо совсем с рейтингом у зеленых соплей швах
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Кинули кістку.Не буде ніколи в Україні ніякого порядку і життя.допоки тут є олігархи.Звісно багаті люди повинні бути,але не олігархи
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Забыли добавить - выжившие пенсионеры старше 80 лет, получат посмертно 500 грн.
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Пєнсам на "Вовину тищу" ? Ну да,їм же зараз найважче ! А мінкульт,Освіта,місцеві бюджети,і мільйони працездатних українців на карантині-сосать пальчик ?
Вова ! Зєлік ! ЦЕ НЕ ТВІЙ ЕЛЕКТОРАТ ! НЕ ПОДЯКУЮТЬ !
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