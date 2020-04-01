 COVID-19: в Испании более 100 тыс. инфицированных и рекордные 864 погибших за сутки. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает в среду El Pais со ссылкой на испанское министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
За сутки COVID-19 выявили у 7 719 человек, и теперь общее число зарегистрированных случаев достигло 102 136.
В стране зафиксировали новый суточный рекорд по числу умерших от последствий заражения - 864 человека. С начала пандемии число умерших за день превышало 800 пять раз. Всего в Испании умерли 9 053 человека, у которых обнаружили коронавирус.
Более 22,5 тыс. человек выздоровели, 51 тыс. человек потребовалась госпитализация.
Испания занимает третье место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19 после США и Италии.
Кстати, в южной Италии правит мафия. Там всех огранизаторов эпидемии просто прикапывают вовремя.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
И от куда в Германии взялось 72000 инфицированных ? Ты дибил ! Юг Италии это сельское хозяйство , а север это промышленность , поэтому и разница такая ! В Сахаре тоже вируса нет .
Цифры смертности: вот единственное что засчитывается. Потому что паталогоанатомические заключения подписываются врачами. Это официальные документы, подделка которых уголовно наказуема.
И "пандемия" немедленно закончится.
Укроп Укропченко
1 Апреля 13:47 0
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Путин послал в Италию тех, кто и разрабатывал этот вирус.
Разработчик этой версии штамма: Вирусологический научный центр (ВНЦ) Института микробиологии Министерства обороны РФ при содействии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Бердск, Новосибирской обл)
Заказ на разработку нового вируса поступил после повышения пенсионного возраста, благодаря которому из ПФР удалось вывести более 885 млрд. долл. Ликвидация даже части пенсионеров страны открывает беспрецедентные перспективы личного обогащения. Никто еще в истории человечества не был долларовым триллионером.
То есть в основе нынешней глобальной пандемии лежит мотив патологической алчности одного человека.
"Ствол дерева" для SARS-CoV-2 был вывезен из США, единственной страны, которая обладала всеми 5 "семействами" коронавирусов, в период между 2005-2015гг. Именно поэтому расследование китайцев указывало на Штаты. Но сегодня, вероятно, РФ также обладает всеми "стволами".
Вирус с заданными свойствами был готов к августу 2019 и первые "посевы" были сделаны на территории самой России в начале осени. Именно в этот период в Новосибирской, Оренбургской, Московской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае и Крыму отмечались многочисленные случаи очень тяжелой формы "внебольничной пневмонии". В этих же регионах тестировался препарат для лечения вызываемой вирусом болезни. Новый вирус вызывал отличную смертность в целевой группе, при этом не был летален для остальной популяции.
В октябре 2019 был одобрен руководством ВНЦ и Заказчиком, и в конце месяца "посеян" близ Института вирусологии в Ухани. После начала вспышки, израильский специалист по безопасности Дени Шохам вбрасывает в Washington Times "гипотезу", что вирус был разработан в лаборатории в Ухани. Никаких доказательств он не привел, однако вброс был подхвачен СМИ и блогерами.
Впоследствии Китай привел аргументы, что вирус не мог быть разработан ими, и был ввезен из другой страны.
Разработка вируса и проведение глобальной спецоперации в точности соответствует операции медийного прикрытия, которая началась в российских СМИ и рунете одновременно со вспышкой COVID-19 в Китае в ноябре 2019. Судя по всему, пропагандистская кампания была разработана заранее, еще до начала вспышки в Ухане, и даже сняты целые документальные фильмы.
Поведение СМИ, пропагандистов и многочисленных кремлеботов кардинально отличались от той повестки, которая транслировалась во всех других странах. Вместо предупреждения об опасности и рисках неизвестного вируса, российская пропаганда сразу начала обесценивать его опасность, сравнивая с сезонным гриппом.
Более того, влиятельная РПЦ попыталась романтизировать пандемию, назвав ее "милостью Божью". И тогда как другие конфессии в мире призывали принять все меры предосторожности и соблюдать режим дистанцирования и самоизоляции, РПЦ организовывала массовые паломничества к мощам и прямым текстом призывала нарушать карантин и приходить на причастия и многолюдные службы.
Так же и реакция властей РФ с самого начала была более чем странной. На фоне экстренных мер других правительств в попытках остановить распространение вируса, Кремль словно бы делал вид, что никакого вируса не существует. Уже после того, как ВОЗ объявил глобальную пандемию COVID, еще несколько недель границы РФ оставались открыты, никто не помещал на карантин и не тестировал въезжающих, а обнаруженных носителей свободно отпускали домой без ограничений. Метро и общественный транспорт работают до сих пор, на улицах, рынках, в магазинах и кафе по прежнему многолюдно.
Более того, власти негласно запретили врачам ставить диагноз "COVID-19" (вместо этого массово ставились диагнозы "трахеит" и "пневмония"), распространяли дезинформацию о реальном числе зараженных, заболевших и погибших, и даже блокировали поставки населению столь необходимых тестов, антисептиков и медицинских масок.
Такая нетипичная реакция властей не только подтверждала отказ защищать свое население, но и выдавала заинтересованность в максимальном распространении вируса внутри страны.
Фактически, эпидемия в России началась раньше, чем в Китае, проходила параллельно китайской, и продолжается сейчас. Масштабы таковы, какими они могли бы быть в Китае или Европе, если бы там тоже не проводилось никаких сдерживающих мероприятий. Всю статистику собирают мониторинговые спец.группы, и она не попадает в СМИ.
Все это очень напоминало искусственно созданные Голодомор в 1932_33 в Украине, и блокадный голодомор с Ленинграде.
Кто поехал в Италию, и зачем? Поехали те самые вирусологи, кто и разрабатывал исходный штамм, который и вызвал пандемию. Понятно,что вакцина у них уже есть, но возможно, ее нужно будет адаптировать к быстро мутирующей "итальянской версии".
Вероятнее всего, Путин таким образом желает не только оказать услугу тем влиятельным политическим кланам, с которыми он имеет крепкие личные связи, и собрать необходимые научные данные, но и обезопасить себя - в стране, где он проводит больше времени, чем в России.
Это психически больные люди, старые пердуны, исповедующие сатанизм, и убеждённые что именно им положено управлять миром. Поищите в ютубе церемонию открытия Готтардского тоннеля. Это был сатанинский шабаш, и вся европейская верхушка там сидела, аплодировала.