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 Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

Мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Судебной власти Украины".

1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 000 грн.

Согласно протоколу, вечером 30 марта 2020 мужчина зашел в магазин, без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п. 2а решения исполнительного комитета СГС №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.

Вина человека подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски

Источник: https://censor.net.ua/n3185990
 
   
 Топ комментарии
 
Т.е МОЗ официально говорит что маска до сраки и носить не обязательно, на каких основаниях штраф? Можно тогда штрафовать что носки не красные.
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а ті, хто маски забарижив, хоч якись штраф заплатили?
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Заплатит,делается очень просто,накладывается арест на имущество.
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а то! уже год как. всей страной. 73% так точно. остальных водоворотом засосало.
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Обидно наверное быть единственным попавшимся, когда миллионы безнаказанно шастают....Короче чувак лошара Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски - Цензор.НЕТ 1111
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в Харькове за день можно собрать десяток млн штрафов.. масса идиотов демонстративно игнорируют маски..
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Та ви шо?
В де маски взяти не підкажете?
PS. Грошей купляти маски по 50грн на розетці нема.
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В аптеці бинт купити і зробити. Слово "где?!" - це оправдання свого небажання носити засоби індивідуального захисту.
Питання "Где?" потрібно писати під постами держ. службовців, а не людей які ігнорують власну і чужу безпеку.
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В Сильпо на Тракторов вчера без масок не пускал охранник. А в АТБ всем всё пох...
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вчера на Широнинцев (СС3) скупался, большая часть нарИда без масок или носит их на подбородке.. при чем много "яжематей" с детенышами..
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В Одессе тоже, в сельпо, АТБ, никто покупателей её считает, половина без масок, о перчатках вообще говорить нечего.
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Т.е МОЗ официально говорит что маска до сраки и носить не обязательно, на каких основаниях штраф? Можно тогда штрафовать что носки не красные.
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возможно этот мужик будет первым кто выстрелит на следующем Майдане...

у власти крыша совсем ку-ку....
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В Кривом Роге за нарушение карантина оштрафовали продавщицу без защитной маски
Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен продавщицу магазина в Кривом Роге, что отпускала товар без защитной маскиhttps://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-za-porushennya-karantinu-oshtrafuvali-prodavchinyu-bez-zakhisnoi-maski-202003311141258
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а ті, хто маски забарижив, хоч якись штраф заплатили?
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Маски вже можна купити від 9 гривень. Було б бажання.
Але ж є принципові мудаки, до таких можно щось довести лише такими драконівськими засобами.
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мінімальна сума заказа - 200грн - пару самопальних масок без сертифікату не получиця - тра' брати два десятки
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Ну - так, але можна з сусідами зкооперуватися, якщо то для вас дорого.
Можливо й самопальні - не знаю, я там не брав маски.
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нєпанятний самопал без сертифікату - різіночки разного цвєта


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ага, при затратах на виробництво три копіки... нахєр ту маску!
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Мля...вас затрати цікавлять, чи маски? За таку ціну вже можна собі дозволити хоч пару штук.
Ніде в Европі ви не знайдете зараз дешеві маски, бо пандемія!
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цікавить, бо навар в 100500 раз - то вже мародьорство !!! і нахіба ота показуха - дві маски для відвідування гамазіну? Від такого носіння швидше заразишся, ніж без маски
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Чом це показуха? Прийшов додому - маску поправ чи праскою пройшовся, чи у пакет зі спиртом поклав, одяг поки що іншу.
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А те шо прорывались с Вьетнама,Бали,просто пожурили и пальцем пригрозили ? Чтото в новостях не было что они попали на деньги
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Чого ж - сьогодні на цензорі була інформація. Аваков грозився - усіх знайдуть і покарають штрафами від 17000 грн... Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски - Цензор.НЕТ 9943
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Так вроде вина магазина и охраны что пустили его, если б вызвали копов и сказали так и так тут у нас чел без маски, то возможно мужик мог бы избежать всего этого.
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Не. Если магазин вывесил предупреждение, что без маски нельзя - дальше уже не вина магазина.
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Мало ли что там за бумажки расклеены на магазинах. Посетитель не обязан стоять и изучать все что там написано. Штрафовать можно согласно законов Украины. Если нарушил закон - будь добр понеси наказание. Никто не обязан изучать все, что вывешено на стенах магазинов.
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Верно, только согласно законов Украины. Имеется ввиду, что задачу соблюдать законы Украины не нужно перекладывать только на магазин - их должны соблюдать все граждане Украины.
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судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя. Источник: https://censor.net.ua/n3185990
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а шо? суд у нас ліце-мєрний
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Можно получить 50% скидку если заплатить сразу! Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски - Цензор.НЕТ 4218
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А что маски уже появились в аптеках?
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Я думаю если работатььпо такому принципу, то можно миллиарды долларов с народа сожрать..
Пепебор, мужику надо было просто бесплатно маску выдать, а может он просто не могиее купить в связи с отсутствием в аптеке!
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Да ладно вам, не мог. Купить маску не проблема уже - от 9 грн продают (я за 11 видел сегодня) - да, это дороже, чем было до эпидемии, но это уже нормальная цена.
Оштрафованный - явно принципиальный мудак.
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Я не хожу в аптеки. В интернет-магазинах видел. Ссылку дать?
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Storm UA В зиленом тиливизоре. Тьерри на него лысого гоняет.
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Свои фантазии оставь при себе - я выше кинул ссылки на реальное предложение в интернет магазине по 11. Сам я брал еще по 19 в другом магазине, так что мне пока не нужны.
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Tierre Ты же понимаешь, что не все могут купить по интернету? У многих, в возрасте и интернета нет. Почему нет в аптеках, а есть в интернет-магазинах и полно?
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Я могу только предполагать, что для того, чтобы продавать маски в аптеках, они должны быть сертифицированы, а это долго и дорого, то есть - тоже влияет на конечную цену - потому продают больше через интернет.
Тут писали, что маски в аптеках уже есть, но по 25 - что, конечно, дороговато.
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Я вчера брал за 25 грн в аптеке. И только потому что в магазин перестали пускать без нее.
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Нармально зеленые барыжат на крови...
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Думаете, все аптеки резко стали принадлежать зеленым? Это бизнес.
Китайские поставщики продают обычные медицинские маски от $0.3 за штуку. Неделю назад и вовсе $0,68 хотели - знаю, тк контора жены заказывала, по $0,68 они, конечно, не стали брать. Увеличение спроса при ограниченном предложении увеличивает цену...предложение увеличивается - сейчас многие на производство масок перешли - так что цена будет падать - не до уровня полугодовой давности, но еще немного упадет.
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Он имеет ввиду, что Зеленский продал 648 тонн масок в разгар эпидемии, оставив украинцев подыхать без масок или покупать их по 27 грн. Вчера в аптеке такую цену озвучили в Киеве.
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самое интересное что ее менять нужно очень часто, а если не менять то с ней ходить еще хуже чем в маске
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а портнов замутив закони шо запрещали маску на Майдані
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Жаль сгорит и райотдел, и суд местный... и магазин награбят. Зато все будут в масках )))
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Я читал сегодня что его оштрафовали на сумму 39 000 грн, наверное всё таки на 17 тысяч Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски - Цензор.НЕТ 7116
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То есть это навсегда. Так как вирус никуда не уйдет ( а с чего это?) то все быдло будет ходить в намордниках до конца жизни.
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Наступна стаття за ухилення від лікування сіфілісу. За це штраф 51-85 гривень Воістину ця Держава хвора.
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чем нарушил п. 2а решения исполнительного комитета СГС №172 от 27.03.2020

Это я сплю, это все мне снится ))) Ехарный бабай, скоро штрафы начнут выписывать по решению дяди васи из двора дома номер 6
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Скоро эти ***** заставят всех ходить в подгузниках .
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Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ

https://censor.net.ua/news/3185558/net_podtverjdeniyi_chto_massovoe_noshenie_masok_potentsialno_polezno_no_dokazano_chto_lyudi_ih_nosyat
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"Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове подчеркнула, что маски нужно использовать медицинским работникам и людям, которые ухаживают за больными COVID-19, ведь они непосредственно контактируют с вирусом, в отличие от остальных людей."
_Ну вот и разобрались: медикам маски нужны для защиты, они контактируют с вирусом. Прочим людям бесполезны, ведь они... тоже контактируют. Тю, что-то я запутался...
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а все взяли и поверили Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски - Цензор.НЕТ 8736
1-ое апреля, господа! Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски - Цензор.НЕТ 986
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мо' цензор міг пошутіть, але не суд - а там ссилка на судове рішення
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Суд должен был доказать, что мужчина является заболевшим и представляет угрозу для окружающих, в противном случае это решение незаконно.
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Следующий штраф - за хождение с двумя почками.
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КоАП распространяется не на местные решения ! А на законодательные акты ! Решение суда - незаконно !
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Ви будите смеяццо, но в коапп зелёные черти прописали "а також рішень органів місцевого самоврядування"
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Лично маски не имею ,хожу так . В магазин ( АТБ ) хожу ближе к 24 часам . народу нет , никто не рыпается продают . Без маски потому . что с нее нет толку . просто забаганки власти .
Они кайфуют построить народ . а заодно и поржать , с дятлов и рабов .
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Населення заженуть в стійло.Причому добровільно.Майже у всіх країнах таке хочуть.Тільке деякі країни виявились розумними і справедливими,наприклад Швеція.
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А у меня грошей нема на маску , а на штраф тем паче .
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Интересно, а у суда нет желания оштрафовать тех кто продал маски за границу? Да вроде бы писали, что маски - это рекомендательная норма, а не обязательная.
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Упоротые идиоты продолжают ходить как им хочется и где им хочется, зато во всех смертях и заражениях визжат и обвиняют вернувшихся домой работяг. А то что уже большинство заболевших никуда не выезжали, и с приехавшими НЕ контактировали, у них в одно ухо влетает, из другого вылетает. Их мозг не способен к рациональному мышлению. Поэтому сидим, господа, дома, подальше от идиотов.
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Его должны туда просто не пустить, а не штрафовать. Это беззаконие и произвол.
Был бы у него короткоствол, не было места протоколу...было бы превышение мер...а так нагнетание ситуации или истерия. Правильно сказал Михаил Торо: строить народ, а заодно и поржать, с дятлов и рабов
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Це протокол, що він без маски і зразу протокол, чому він без маски. Хто не дав йому можливість купити маску? Чому їх вивезли, а людей штрафують?
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Непогане джерело поповнення бюджета. Нафіга той МВФ.
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а если местный совет постановит - без маски расстрел на месте? - будут исполнять?
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Німці б виконували . Вони бардаку не ******* .😎
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Молодці ! Має бути порядок . Бикуєш ? - плати бабоси . Рагуль тільки так розуміє .
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