 Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Судебной власти Украины".
1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 000 грн.
Согласно протоколу, вечером 30 марта 2020 мужчина зашел в магазин, без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п. 2а решения исполнительного комитета СГС №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.
Вина человека подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.
Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.
"Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин
В де маски взяти не підкажете?
PS. Грошей купляти маски по 50грн на розетці нема.
Питання "Где?" потрібно писати під постами держ. службовців, а не людей які ігнорують власну і чужу безпеку.
у власти крыша совсем ку-ку....
Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен продавщицу магазина в Кривом Роге, что отпускала товар без защитной маскиhttps://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-za-porushennya-karantinu-oshtrafuvali-prodavchinyu-bez-zakhisnoi-maski-202003311141258
Але ж є принципові мудаки, до таких можно щось довести лише такими драконівськими засобами.
https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-trehsloynaya-proshitaya/
По 9 колега учора бачив, запитаю, може пам'ятає де.
Можливо й самопальні - не знаю, я там не брав маски.
Ніде в Европі ви не знайдете зараз дешеві маски, бо пандемія!
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а шо? суд у нас ліце-мєрний
Пепебор, мужику надо было просто бесплатно маску выдать, а может он просто не могиее купить в связи с отсутствием в аптеке!
Оштрафованный - явно принципиальный мудак.
Тут писали, что маски в аптеках уже есть, но по 25 - что, конечно, дороговато.
Китайские поставщики продают обычные медицинские маски от $0.3 за штуку. Неделю назад и вовсе $0,68 хотели - знаю, тк контора жены заказывала, по $0,68 они, конечно, не стали брать. Увеличение спроса при ограниченном предложении увеличивает цену...предложение увеличивается - сейчас многие на производство масок перешли - так что цена будет падать - не до уровня полугодовой давности, но еще немного упадет.
Это я сплю, это все мне снится ))) Ехарный бабай, скоро штрафы начнут выписывать по решению дяди васи из двора дома номер 6
https://censor.net.ua/news/3185558/net_podtverjdeniyi_chto_massovoe_noshenie_masok_potentsialno_polezno_no_dokazano_chto_lyudi_ih_nosyat
_Ну вот и разобрались: медикам маски нужны для защиты, они контактируют с вирусом. Прочим людям бесполезны, ведь они... тоже контактируют. Тю, что-то я запутался...
1-ое апреля, господа!
Они кайфуют построить народ . а заодно и поржать , с дятлов и рабов .
Был бы у него короткоствол, не было места протоколу...было бы превышение мер...а так нагнетание ситуации или истерия. Правильно сказал Михаил Торо: строить народ, а заодно и поржать, с дятлов и рабов