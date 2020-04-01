 Ремонт дорог прекращать нельзя. Это залог экономического развития, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"Во время заседания Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства. Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии", - сообщил премьер.
По словам Шмыгаля, это позволит построить и отремонтировать дороги государственного и местного значения и ряд инфраструктурных объектов.
А так как бюджет пуст и «в минусе» - где деньги на оплату труда брать будете, «зин»?! Или крепостное право с трудовой повинностью вернуть изволите???
Пенсіонерам потрібніше.А работяги нехай дома посидять,пальчик посмокчуть.Місяць.Або два.
До середини літа точно розсосеться...
А вот какой смысл строить если нет весового контроля ???? Деньги освоить нужно успеть??