 "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

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