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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Украине был остановлен рост цен на социально значимые товары, а некоторые продукты даже подешевели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит 26,5 млн гривен для выплаты разовой помощи семьям погибших в АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3185988
 
 
 Топ комментарии
 
Настало время оху.. историй
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Маски шить по удаленке?! Оно об этом?
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нашмыгаем, будем похоронные команды формировать, с такой реформированной медициной
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нашмыгаем, будем похоронные команды формировать, с такой реформированной медициной
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Маски шить по удаленке?! Оно об этом?
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Тут бы сохранить которые ЕСТЬ! Что они курят, употребляют?! какая то параллельная Украина у мерзости.
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Там Украина победившей эпоху бедности!
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запускайте випуск медичних всяких штук та складних приладів - в українських клініках прилади совєтського періоду! Ганьбище.
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Ага, сейчас так и бросятся дороги ремонтировать, туристы и заробитчане. Они, на заработанные деньги, пересидят дома карантин, а потом, когда все успокоится, опять уедут, за границу.
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копачі могил, працівники крематоріїв, торгівля похоронними товарами...... що ще?
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Аптеки, шматьё, продукты. Средства гигиены. Ликтричество/газ/бенз/соляра. Коммуналка
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Какие,какие...ну там всякие! Мало ли? Всех и не упомнишь!
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Курит, нюхает или колется? Иначе в такую параллельную реальность не попасть.
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Учиться у Шведов надо! Умнейшая нация!
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Откуда инфа? Ленка зильонская сообщила оттуда ? )))
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Ну що цей підЗЕлюпник бреше?
За останній місяць ціни на продукти півищили у середньому на 30%, а знизили лише на 3%.
А "робочі" місця у гіперболічній прогресії будуть збільшуватись лише на цвинтарі дякуючи ЗЕшмаркляній владі та 73% її обравшим.
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Действительно врет. Наверное в магазине не бывает... Странно, даже учиться не пришлось, как только костюмчик примерял. Скоро будет новою стену копать...Денег, ну очень надо "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1909
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Воно серйозно? Це вже на кого розраховано? На завсім даунів?
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А как вокруг оживились всякие купчишки, возомнившие бояре! Приплыв заробитчан позволяет им думать, что щаз к ним попрут пахать за миску супа. Такими темпами скоро им хаты палить будут. Это Украина , детка.
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Уже и анекдоты появляется соответсвующие начали:
« -алло, это Олег?
-да ...
-за еду работаете?
- да как Вы смеете!!!
-ок, понятно - перезвоним через неделю...»
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моя днюха кстати, но это не ко мне , а к папе с мамой
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отлично! чувство юмора должно было Вам от мамы-папы шикарное передаться
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спасибо, таки есть. но сгодами все больше и больше пессимизма..... будем бороться.
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это не с годами.. это с опытом... юмор утончается )))) но не истончается (не заканчивается)
здоровья!
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Спасибо. И Вам всего наилучшего и Вашей семье!
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95 квартал вирішив пошуткувати в день дурня.
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в основном из италии вернулось много жіночок. идёт посевная и уже завтра будет брошен для них старый кличь "жіночки - на трактор!" и припев:
идём, идём, весёлые подруги
шмыгаль, как мать, зовёт и любит нас!
везде нужны заботливые руки
и наш хозяйский, тёплый женский глаз
а попереду,- наша йулічка на тракторі
ой дим димок мов дівочі літа ..... ))
пойдёт жара!
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везде нужны заботливые руки...убило наповал "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6855
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И об этом... постійний представник республіки при президенті РФ Георгій Мордов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим - Тавриду Мордовську.Про це він заявив на міжнародному симпозіумі "Мордовська Еллада:
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Не набрасывайтесь на этого топ менеджера Гудка Леонидовича Ахметова. Он имел ввиду создание дополнительных рабочих мест на кладбищах. Робочих мест могильщиков и прочих в сфере ритуальных услуг.
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Смех смехом а он в Донецке самое большое кладбище прикупил.
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Огласите список "подешевевших" продуктов, плизззз.
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Их просто нету...может прошлогодний снег?
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И 40 процентов роста экономики до конца года!
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"Мы планируем". А по моему должно звучать таким образом. "Мы для создания рабочих мест мы делаем (уже делаем, а не планируем). А потом перечисляются конкретные действия, указываются сроки и заработные платы.
А мы планируем, пускай засунет себе в ... Я это "планирую" слышу уже 29 лет в Украине.
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Ага, щас, после польских зарплат попробуй заставь человека работать за мивину.
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Тут уже один долбодятел рассказывал о 40% роста экономики в ближайшие годы, похоже этот туда же тянет, уже на выход просится... Пусть хотя бы постарается не просрать то, что есть на данный момент...
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Ну где таких министров берут:!:! Как оно зае....Люди поверила с одну сказку с Зе будет верить в сотню других..
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Твари зеление хотят весь малый и средний бизнес разорить и заставить работать чернорабочими, вместо того, что бы те стригли, выпекали булочки и давали уроки музыки
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Зеленые совсем пустились в расколбас- всем-все обещают. Вот прям что хочешь,то тебе и будет. Думают опять тупой нарид обещаниями нае*ать.
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Звісно,що його патрон хоче,щоб люди працювали на заводах за безцінь.Будете українці,до кінця життя кріпаками.
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Сам с..ка бери веник и мети тротуары.Как раз твой уровень.
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Могили копать ? І цьго довбня Гончарук покусав.
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