 "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.
"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.
Не трава, грибы.
За останній місяць ціни на продукти півищили у середньому на 30%, а знизили лише на 3%.
А "робочі" місця у гіперболічній прогресії будуть збільшуватись лише на цвинтарі дякуючи ЗЕшмаркляній владі та 73% її обравшим.
« -алло, это Олег?
-да ...
-за еду работаете?
- да как Вы смеете!!!
-ок, понятно - перезвоним через неделю...»
...
здоровья!
идём, идём, весёлые подруги
шмыгаль, как мать, зовёт и любит нас!
везде нужны заботливые руки
и наш хозяйский, тёплый женский глаз
а попереду,- наша йулічка на тракторі
ой дим димок мов дівочі літа ..... ))
пойдёт жара!
А мы планируем, пускай засунет себе в ... Я это "планирую" слышу уже 29 лет в Украине.