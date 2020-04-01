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 Политика Украины
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 Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков

В ответ на обращение Италии Украина может направить в эту страну бригаду медиков для борьбы с коронавирусом. Такое предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставили итальянской стороне такую ​​поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля

Источник: https://censor.net.ua/n3185985
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, кто нибудь от3.14здите этого дауна.
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сивуху пусть смело отсылает. больше некого. он презентовал себя продюссером, справится и медиком. если не зассыт ))
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а главой делегации назначить Зоряна или Шкиряка)
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Не не не, Андрея с Богданом. Ну и Сивохо туда же. Как в Италию и без платформы. Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков - Цензор.НЕТ 6354
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ооо! еще один "рятувальник"!!! а у нас уже все впоряде???
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У него просто вилла в Италии, заботится чтобы туда побыстрее можно было приехать
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Нехай би відправив лікарів з Монастириськ. Тих, хворих. Або тих, які звільняються. А в Україні люди звикли самі лікуватися. Дійсно, навіщо Україні лікарів? Це не довбо*об, це поц. Він поводиться так, ніби під його керівництвом Україна епідемію подолала, в той час, як Тоня Геращенко заявив, що пік очікують 15-20 квітня. То Зєлєнскій хоче українців у самий пік залишити без медиків?
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Блин, кто нибудь от3.14здите этого дауна.
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сивуху пусть смело отсылает. больше некого. он презентовал себя продюссером, справится и медиком. если не зассыт ))
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Интересно, мелкие ростом все долбанутые? У нас уже победили коронавирус?
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В Одессу пусть лучше отправит. Очки перед Итальянцами гребет.
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Направь руководителем Ермака с его "покойным" братцем. Им как раз пора встретиться со своими наставниками из ФСБ и ГРУ, которых параша туда уже кучу направила (чтобы "лечить" итальянцев), и получить от них очередные вводные. Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков - Цензор.НЕТ 8379
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Поздно, крыска простуженная!!! Карла-ботокс из парахи уже перьвый вИталии со своими "санитарами" облажался! Не поспеваешь за Батей!
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зеленский отправь туда своих родителей !
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Дурень, ты и так Италию подтянул - вывез оттуда хрен сколько знает больных. Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков - Цензор.НЕТ 4301
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ну медиков может и не пошлют, а вот с масками, спецамуницией для врачей,..... договорятся.
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Лучше пусть сам себе витаминный укол в мозг сделает.
Да сколько ж уже можно этого перманентного зЭ-днища?!
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Желательно через трепанацию черепа, заодно посмотрим есть ли там мозг!
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он реально *****тый....
низя отказать, да?
у нас медиков переизбыток, да?
А в Италии знают, какая у нас жопа...?
Может Зеля-идиот расскажет им что Украина и так помогла, отправив им все маски с держ.резерва ...?

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Источник: https://censor.net.ua/n3185985
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Зеля, езжай сам, вместе с Рюкзаковым, считай что мы тебя делегировали.
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Да они бы с радостью, у них же там виллы!
Но "делегирование" не поможет: Европа границы закрыла.
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Зачем это? Скоро тут опыта и так наберутся было бы желание.
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Италия пообещала Украине 200 000 одноразовых шприцов, а так же 100 000 запасных иголок к шприцам.
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а медики сами хотят туда ехать? Принуждать будут?
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Значит Итальянцы важнее для Вовочки чем украинцы - ну ок
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Он видит что другой карлик отправил туда показушную гуманитарку, решил скопировать...
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Он, по определению, ничего не видит! Но Итальянцы действительно запросили помощь. Вопрос в том, что кто нам поможет, потом, когда нибудь, в другой жизни. Заметка ведь о том, что именно итальянцы запросили помощь, а не о том, что Зерро кого-то отправит туда. Скорее всего, итальянцы запросят низкоквалифицированный персонал (сестры, няньки, санитарки) у них своих врачей хватает, а вот младшего медперсонала нет.
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а чего бы дальше не пойти?
вон у кацапни на сайте поиска работы обьявление о наборе медиков - добровольцев для добровольного заражения короновирусом...
а чо-пик настанет-а они вот они,переболевшие...ну,кто выживет конечно
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Да он бы с радостью, у него же там вилла!
Но вот беда: Европа закрыла границы, так что 'бубочка' уже с февраля без отпуска.
Потому и посылает "бубочка" врачей (бо врачи то в Украине лишние сейчас) - проведать, как там дела обстаоят у его, "бубочкиной" виллы, а также и виллы Авакова, не размели ли итальянские ширнармассы ананасы, высаженные в кадках?
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Хм... Хорошее предложение. Я анестезиолог. Где записываться? Чем тут за 2 копейки загибаться, уж лучше воткнуть с баблом. Желающих будет оч много Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков - Цензор.НЕТ 7398
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я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу Зеленський готовий направити до Італії бригаду медиків - Цензор.НЕТ 5114
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платить зарплату будет продолжать Украина Зеленський готовий направити до Італії бригаду медиків - Цензор.НЕТ 322
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Правильное решение. Пока у нас не началось пусть набираются опыта. А когда начнется можно и отозвать будет
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У нас що є зайві лікарі, вже дуже багато заражених, а він відправляти, хай сам поїде в те пекло.
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Что, "бубочка", страшно?
Страшно, что итальянцы (которые больше не поют на балконах) начнут мародерствовать и ограбят и "бубочкину" виллу и аваковскую?
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просто вся обслуга с виллы свалила, некому стричь газоны и готовить его любимую фаршированную рыбу
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ШКОДА що я не анестезиолог, а то поїхав би в Бергамо.
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Там ещё и истопники в крематории требуются
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А ви кажете що він не смішно жартує 🙄
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Так сделали многие страны. Но не когда петух в попу клюнул, а гораздо раньше.
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Сказочный елбадоб, берущий пример с путлера. Пусть думает о своей стране, у нас у самих щас ср@ка полная будет...
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Пусть сам туда едет, это будет лучшая его помощь для нас
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радуцкий ,скалецкая .... а третий кто доброволец ?
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Якщо медики не проти, то я лише за. Тільки хай отримують там зарплату на рівні італійських медиків. Я думаю тоді багато бажаючих буде!
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Ї*учій покидьок....Немає слів, одні ємоції.
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Посылайте , это может пригодиться , но пусть итальянцы помогут Украине деньгами : Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов, С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно, но для этого необходимо финансирование государстваИсточник: https://censor.net.ua/n3185937
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гы гы....могут конечно...А откат какой зеленым дадут???
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Да пусть тот откат и задавит ту зеленую мерзость , лишь бы была польза для Украины...
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а как же ******** туда помчала спасть ДРУЖБАНА БЕРЛУСКОНИ... чего их дружбаны россияне не помогают...италия же с ними в шоколаде во всём...и против санкций и дружбу с рашкой .у рашки бабла много и народа .пусть едут..
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Просто в Италии у гидранта и рюкзакова виллы в Италии, попросил врачей по дороге назад прихватить что-нибудь ценное.
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Он хоть знает чем занимается анестезиолог? Дебил, это не проктолог!
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Ватный подражатель своего кумира ПУ гидко таке читати

Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков - Цензор.НЕТ 6493
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Ох і забористі гриби вродили цієї весни на зеленій грядці...
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Та ні, з коксом в них може бути напряжьонка, а от гриби ростуть собі. Хоча, хіба спецрейсами, або гуманітарку від ***** отримують...
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ну да там хоть нашим медикам маски и защитные костюмы дадут...а то наши все зеленое кодло распродало
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Я конечно хорошо отношусь к итальянцам, и к Италии. Но зеленский долб... Медики в Украине без средств защиты и не знают что им делать и как жить. А популизм зеленского уже достал.
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Эй, Алло?? Базар, вокзал, зеленский!! Какая на хрен Италия !! Посмотрите видео обращение врачей из одессы!!, что делается в Одессе !! Готовность к коронавирусу -нуль! Пришлите лучше эту бригаду в Одессу!! Италия как -нибудь сама справится с помощью бездарных военных врачей россии!!
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Зеленский - ты тварь и свольчь. вали нафиг сам туда и не возвращайся никогда, из тебя Президент Украины как из гомна пуля.
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У ***** пусть спросит. А лучше по глазам прочтет. Что за ахинею вы тут пишите? Какой на**й опыт? Оно не обучаемое,как и его избиратели
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Дааа. Такого ,,всадника без головы,, Украина еще в президентах не имела. Каких еще результатов ждут тупые халявщики его избравшие?
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Мавпує засрашку.А своїм дасте тут ради? Вивезли маски, антісептик, халати, а зараз ще медиків.
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Італія вже давніше заявляла,що має велику проблему через брак спирту.Якщо з одноразовими масками і халатами вони якось розібрались,то із спиртом тут швайх.А Україна один із головних виробників спирту в Європі.Тому і недивно,що вони попросили помочі.Абсолютно правильно каже Авак,що треба помогти.В Україні ще нема високих чисел по захворюваності.Але що видно неозброєним оком це те,що медики абсолютно не мають уяви з чим будуть мати справу.Одні в істериці звільняються,інші,думаючи,що безсмертні,дальше продовжують заробляти гроші впарюючи фуфломіцини,як спасіння від COVID.
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Итальянские врачи зарабатывают во время эпидемии как никогда! Оплату за час работы увеличили в 3 раза + квоты (где-то столько же).
Пусть хоть заработают украинские врачи! Польстятся и сбегут навсегда.
А о мародёрстве... такая чушь! Здесь магазины ломятся от товара. 12.04 - Pasqua, 13 - Pasquetta. Все проходы в супермаркетах загружены.
Всем временно неработающим на карантине государство выплачивает Cassa di Integrazione - 80% от заработка. Сиди себе дома и деньги получай. Cassa di Integrazione не облагается налогом. На бензине сэкономят (добираться на работу). Кушают дома. Во время карантина комуналку не платим. На бары - рестораны - путешествия не расходуем. Одежды и так полно.
Мы начинаем привыкать к карантину, и нам даже нравится. Учитывая FB, Whats App, TV итд от мира не оторваны.
Правительство сволочами и плесенью не обзываем. И не помрём от злобы.
Бог милостив и полон сострадания. Здесь красивейшая весна. Живые радуются жизни и соблюдают карантин.
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Все это замечательно, дружба, помощь и т.д. А кто будет лечить украинцев?. Врачей и так не хватает, медсестры практически уже разбежались, так как доехать до работы не на чем.
Транспорт не ходит, а великомудрый КМ разрешает больным коронавирусом гулять по магазинам и аптекам. Это уже новый глава МОЗ распорядился?
Что вообще творится ?
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Там і так 70% лікарів - емігранти з України 😁😁😁
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Це клініка! Схоже Моніка не лише П...ну в очі заглядав, а й підчепив від нього дебілізм головного мозку.
Свою сім'ю відправив за кордон в безпечне місце, а тепер хоче відправити лікарів з України.
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благодійність починається із своєї родини спочатку у себе допоможи а потім на стороні

що у нас проблем немає із лікарями чи епідемія за горами ??
Росія зробила в пропогандинських і розвідувальних цілях
Для чого Україна лізе
Тим більше Маркова там мучать вже два роки ні за що ні про що на прохання Росії може?
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пусть сначала итальянцы вернут украинского заложника Маркива, а потом уже можна вести боевые действия с уже окопавшимися на территории Италии кацапами-оккупантами..
Зеля же любит барыжить людьми..? - с паршивого короля-осла - хоть шерсти клок
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Блин,это же агония!!!! Подключите,кто-нибудь этого зелейоба к аппарату ИВЛ
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