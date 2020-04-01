 Уже сейчас нужно думать, как украинцы будут выходить из карантина в психологическом плане, - психолог Климчук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал координатор по развитию услуг по психическому здоровью в громадах проекта "Психическое здоровье для Украины" Виталий Климчук.

"Я сторонник стратегического и разновекторного планирования. На разные варианты должен быть план. Скажем, что делать, если карантин продлится дольше? А если еще три месяца? Как мы будем исходить из такого долгого карантина? Думаю, что об этом нужно думать уже сейчас. Мы сталкиваемся кроме привычных материальных и физических нюансов также с рядом психологических феноменов.



Одно из первых, с чем мы столкнемся, - это низкая производительность работников после выхода на работу. Главная причина этого - люди привыкли дольше спать, меньше времени проводить непосредственно за работой. Люди, которых отправили в вынужденный отпуск с сохраненной зарплатой, могут впасть в состояние привыкания к получению денег без результата работы. С точки зрения рациональности все это будет понятным. Но внутренне все равно может тянуться недовольство. Прогнозирую, что по этой причине мы можем столкнуться с такими расстройствами психического здоровья, как депрессии. Это может произойти в течение 2-3 месяцев, и потом может длиться полгода. Поэтому работодателям нужно будет на это реагировать", - отметил он.

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Психолог советует предприятиям после выхода из карантина сохранить на первое время практику дистанционной работы для тех, кто захочет - чтобы удержать сотрудников в штате:

"Ведь многие почувствуют преимущества дистанционной работы и будут искать именно такой вариант. И наоборот многим людям удаленная работа не подойдет и они будут мечтать о том, когда снова будут ходить в офис. Поэтому компаниям необходимо вырабатывать гибкость организации. Чтобы удовлетворить все категории. Или скажем на время позволить выбирать, когда начинать работу утром - в 8, 9 или 10 часов".



По мнению Климчука, глобально на государственном уровне необходимо готовиться к тому, что внутренний ВВП человека не пойдет вверх, а будет падать из-за упомянутых факторов.

Полное интервью с Виталием Климчуком читайте здесь.