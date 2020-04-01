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 Уже сейчас нужно думать, как украинцы будут выходить из карантина в психологическом плане, - психолог Климчук

Украине уже сегодня необходимо готовиться к тому, как граждане будут выходить из карантина в психологическом плане.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал координатор по развитию услуг по психическому здоровью в громадах проекта "Психическое здоровье для Украины" Виталий Климчук.

"Я сторонник стратегического и разновекторного планирования. На разные варианты должен быть план. Скажем, что делать, если карантин продлится дольше? А если еще три месяца? Как мы будем исходить из такого долгого карантина? Думаю, что об этом нужно думать уже сейчас. Мы сталкиваемся кроме привычных материальных и физических нюансов также с рядом психологических феноменов.

Одно из первых, с чем мы столкнемся, - это низкая производительность работников после выхода на работу. Главная причина этого - люди привыкли дольше спать, меньше времени проводить непосредственно за работой. Люди, которых отправили в вынужденный отпуск с сохраненной зарплатой, могут впасть в состояние привыкания к получению денег без результата работы. С точки зрения рациональности все это будет понятным. Но внутренне все равно может тянуться недовольство. Прогнозирую, что по этой причине мы можем столкнуться с такими расстройствами психического здоровья, как депрессии. Это может произойти в течение 2-3 месяцев, и потом может длиться полгода. Поэтому работодателям нужно будет на это реагировать", - отметил он.

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Психолог советует предприятиям после выхода из карантина сохранить на первое время практику дистанционной работы для тех, кто захочет - чтобы удержать сотрудников в штате:

"Ведь многие почувствуют преимущества дистанционной работы и будут искать именно такой вариант. И наоборот многим людям удаленная работа не подойдет и они будут мечтать о том, когда снова будут ходить в офис. Поэтому компаниям необходимо вырабатывать гибкость организации. Чтобы удовлетворить все категории. Или скажем на время позволить выбирать, когда начинать работу утром - в 8, 9 или 10 часов".

По мнению Климчука, глобально на государственном уровне необходимо готовиться к тому, что внутренний ВВП человека не пойдет вверх, а будет падать из-за упомянутых факторов.

Полное интервью с Виталием Климчуком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3185984
 
 
 Топ комментарии
 
Майдан в психологическом плане излечивает лучше любых психологов. А дым от горящих шин обеззараживает воздух лучше любых дезинфекторов. Уже сейчас нужно думать, как украинцы будут выходить из карантина в психологическом плане, - психолог Климчук - Цензор.НЕТ 5452
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С энтузиазмом будут выходить, если к тому времени не ослабнут от голода.
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А чего там «думать» - классика пересчитайте и воспоминания современников Колиивщыны )))
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Квашена капуста, огірки( в кого залишилися)......
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всі колись хотіли в школу після канікул, бо набридало байдикувати.
так і тут буде.
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После ваших действий и слов со стороны политиков больше депрессии чем от всех болезней вместе взятых
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С энтузиазмом будут выходить, если к тому времени не ослабнут от голода.
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Майдан в психологическом плане излечивает лучше любых психологов. А дым от горящих шин обеззараживает воздух лучше любых дезинфекторов.
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На древесном угле шашлычки лучше получаются.
Хотя, вам вкуснее на шинах, я так понял.
Обязательно будет Майдан! Веселый и радостный!

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Шашлычки ещё лучше получаются из тех, кто не хочет Майдана. Напомнить, из кого? Уже сейчас нужно думать, как украинцы будут выходить из карантина в психологическом плане, - психолог Климчук - Цензор.НЕТ 1213
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Тут одна Емца пророчила смерть всем пенсионерам. Из той же ко-Манды?
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Чует мое сердце, что беЗе на пороге грандиозного шухера
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Ну начальникам буде пофіг... Знаю багатьох з освіти і всяких районних рад, які на роботі роблять дві речі. Фарбують нігті і точать ляси по телефону з подругами... Я думаю для таких буде "особливо важко" вийти на роботу
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Психолухи , не преувеличивайте свою недопрофессию !
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