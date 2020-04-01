 "Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля

Об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при пребывании на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - отмечается в сообщении.
Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. "Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются", - указали в пресс-службе президента.
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я розумію маски у транспорті, помешканях, у скупчені людей (черги на транспорт, у банк, на ринках), у під'їзді, лифті...
але якого я повиненн у масці паритись, коли йду по вулиці один???
І ще питання - якого числа можна буде придбати у будь якій аптеці маску та санітайзер не за бісовою ціною???
все у порожнину...
мабуть папаня читати не навчив того йурЫста...
И тихенько так интересуется, а почему же я не нацепил на себя такую же тряпку.
А нет и не будет в аптеках FFP3 / n95, это все ушло за бугор.
А на авито по 300-400 грн брать действительно подходящий к ситуации респиратор, который надо менять каждые 2 часа... Просто дите нах
Героям Слава!!! Слава Украине!!!