 Кабмин выделит 26,5 млн гривен для выплаты разовой помощи семьям погибших в АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Кабмин поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, погибших в АТО, и людям, ставшим лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", - сообщил он..

Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин перечислил размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством.

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"Так, правительство приняло решение установить коэффициент пересчета с 1 марта 2020 в размере 1,11", - отметил премьер.