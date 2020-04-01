 Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса

Об этом Денис Ермак написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Брат главы ОП напомнил, что по закону граждане Украины имеют право обращаться в органы власти с предложениями и рекомендациями.

"Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему - я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи и предложения, отбирало бы лучшие и занималось адаптацией и всесторонней проверкой этих проектов, идей и предложений и подавало бы согласно действующему законодательству в органы государственной власти", — написал Дениc Ермак.

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Он приводит ссылку на сайт организации под названием "Украинское Бюро Национального Развития", большинство страниц сайта находятся в разработке.







"Я встречался и встречаюсь со многими людьми в рамках той работы которую я описал выше (проекты, идеи, замечания). И имею на это право! Да, Андрей мой родной брат - председатель офиса Президента, но если мой брат во власти - я не имею права осуществлять свои права как гражданина? Считаю, что имею это право", – написал Ермак.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах", — пояснил он.

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Брат главы ОП отметил, что живет с родителями и зарабатывает около 12 тысяч гривен, а из ценных вещей у него — подаренный другом смартфон, ноутбук и велосипед.

"Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это целенаправленная ​​атака на моего брата Андрея Ермака, который ОЧЕНЬ мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам (самый большой резонанс и внимание к пленкам Лероса как раз в РФ (Гео, это вы не их задание выполняли? Сорри, что спрашиваю, я верю, что вы до такого не дойдете)", — добавил он.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

















