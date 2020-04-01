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 Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса

Денис Ермак, брат глав ОП Андрея Ермака, признал, что записи, на которых он обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности — настоящие. Он говорит, что вел эти беседы как руководитель общественной организации, предлагающей власти варианты реформ.

Об этом Денис Ермак написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Брат главы ОП напомнил, что по закону граждане Украины имеют право обращаться в органы власти с предложениями и рекомендациями.

"Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему - я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи и предложения, отбирало бы лучшие и занималось адаптацией и всесторонней проверкой этих проектов, идей и предложений и подавало бы согласно действующему законодательству в органы государственной власти", — написал Дениc Ермак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полная расшифровка записей брата главы ОП Ермака, которые обнародовал "слуга народа" Лерос. ВИДЕО

Он приводит ссылку на сайт организации под названием "Украинское Бюро Национального Развития", большинство страниц сайта находятся в разработке.

Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса 01

Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса 02

"Я встречался и встречаюсь со многими людьми в рамках той работы которую я описал выше (проекты, идеи, замечания). И имею на это право! Да, Андрей мой родной брат - председатель офиса Президента, но если мой брат во власти - я не имею права осуществлять свои права как гражданина? Считаю, что имею это право", – написал Ермак.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах", — пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Брат главы ОП отметил, что живет с родителями и зарабатывает около 12 тысяч гривен, а из ценных вещей у него — подаренный другом смартфон, ноутбук и велосипед.

"Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это целенаправленная ​​атака на моего брата Андрея Ермака, который ОЧЕНЬ мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам (самый большой резонанс и внимание к пленкам Лероса как раз в РФ (Гео, это вы не их задание выполняли? Сорри, что спрашиваю, я верю, что вы до такого не дойдете)", — добавил он.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185978
 
 
 Топ комментарии
 
експертизу можна не проводити - пакуйте паскуду в СІЗО Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса - Цензор.НЕТ 7639 і другого дЄрмака також
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Срал Свинарчук а говно в штанах носил Порошенко . а теперь Зеленский носит говно Ермака .Вова , ты должен при всех застрелиться . тому как ты опудало .чего молчишь ?
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При Свинарчуках народу жилось в сто раз лучше, чем при этих зеленых жабабах, за которых ты проголосовал на выборах
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так по твоей логике тогда и при Овоще и Кучме жилось лучше .а я голосовал против них Говоря А , говори и Б. Я не голосовал за ЗЕ и за Пепу .мне они оба совки и русофилы . окружившие себя русней .
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Ермак мешает украинским олигархам и российским спецслужбам. Это не звиздеж, а государственная тайна.
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Брат миллионер не может помогти своему бедному брату.
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Так он и помог, как в притче говорится: дал брательнику не рыбку, но удочку для ловли.
А дальше -сам!
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Ого. Це надзвичайно сміливий вчинок - пиляти гіляку, на якій сам сидить Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 2067 .
Одне з двох: або Д. Єрмак вірує у свою безкарність, або ж він - клінічний идийот.
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Зеленскому сейчас надо бы срочно подбирать кандидатуру главы офиса... Вообще, ни в одной европейской стране нету главы администрации с такой огромной реальной властью. Что говорит о слабости самого президента.
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Та ЗЄ вже знайшов" Портнов подав своє резюме
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"Брат главы ОП отметил, что живет с родителями и зарабатывает около 12 тысяч гривен, а из ценных вещей у него - подаренный другом смартфон, ноутбук и велосипед." Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 2891

А я то думаю- кто у Зели велик спёр, что он, бедолага, на кортежах по 20 меринов раскатывает? Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 6642
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Вот пишут тут разные гадости про альтруиста дениса.
А я уже писала и еще раз повторю - бесконечно верю этому святому человеку, тем более что у него в собственности только один велосипед!
Надеюсь, все понимают, что это такая шутка.
Можно даже запустить флеш-моб #бесконечноверимсвятомучеловекуденисярмаку.
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Ох и пи з дун!!!!! Он с братиком всю страну за лохов держит? Гнать на х у й их обоих!!! Неужели такое враньё ещё пролазит? 21 век. За последние годы мы столько пережили и вот вам, какое то чмо всю страну пытается на е ба ть
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К этому тексту приложите вилку , чтоб сгребать лапшу с ушей.
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признался то какие дела против Лероса заводите дела против Ермака или Вова не велит




Донецкий украинец

@XuYdDN1ieANdshd


Зеленский, после того как наступил на грабли, решил на них не наступать, а прыгнуть с разгона...
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Классика жанра : какая мерзость, какая все таки мерзость эта ваша "партия" сексуально озабоченных яременков, хапуг-взяточников ермаков и не только, этих просто жадность как фраера , сгубила, "народных депутатов" -насильников несовершеннолетних, украинских докторов менгеле типа экс -министра емца, недоучек типа новосад и венедиктовых, циничных лжецов верещуков , разумковых и арахамий ! А во главе всей этой вонючей турборежимной клоаки всего этого ворья, этих предателей Украины, этих тварей по паре с уровнем интеллекта кишечной палочки ,этих Трускавец -зомби, гордо восседает сам Янелох !
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НАРОД! А ведь они нас имеют за дебилов. Развязка ситуации покажет дебилы они или мы т.е. народ. Момент истины однако.
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Швиденько здувся, і допити с "пристрастиями" проводити не треба, в сизо і крапка, але цей сценарій не в Україні....на жаль....
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Логика бандита. "А ты мен за руку поймал?" и т.п.
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Тут всего два варианта:
1. Андрей Ярмак должен откреститься от брата, обвинить Дениса в мошенничестве, далее возбуждается дело, суд и лет на 5 Денис в карантин на нары.
2. Андрей Ярмак вместе с братом дружно по семейному идут под коррупционную статью.
Зеленский обязан лично разобраться с этой грязью!
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ЯКА МРАЗИНА!! Зеленський та його сволота дійсно тримає усіх крім них - за дебілів...Чому мовчить Гарант?? - того що так воно і є!
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ФИНИШ!
Оказывается по версии ДБР опубликование пленок с распродажей госдолжностей "Зеленским" является...
Розголошенням Державної Таємниці!
Не шутка. ч.2 ст.328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки...
Привет Клоунам.
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Пошел крутиться уж на сковородке! Мерзейший тип. Без чести, совести и достоинства.
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судить, как того голливудского иудея, за сексуальные домагательства... там проскочило "мэнуэт"... а это уже не сексизм, не унижение по половому признаку, а использование положеия для... за это - судить армяка и его брательника... но клован на это не пойдет, т.к. армяк - хранитель оманских секретов, завернутых в тайну загадки...
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Позор зелёных уродов продолжается. То воду в крым дать,а потом это кострюли с водой носить украинцам будем, то консультативный совет с ордло создать, а потом, та это просто с простыми людьми с улиц донбаса пообщаться. А теперь это он идеи для государства собирает, а не гос.должности тупо продаёт с явного паса брата подонка. Какой же позорный зброд эта, так называемая партия "слуга народа". Тьфу...
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Немає слів, одні матюки. Схоже, що команда Зе і Бені зловила кураж від свого гешефтмахерства, та вважає, що народу можна просто сц-и між очі, а народ буде казати, що то божа роса!
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Вот и выяснилось, что Андрей Ермак брехун и вор и предатель украины!! А как вчера распинался, что он и его дебильный брат честнейшие люди в УКраине!! Что он не ведёт с ОРДЛО никаких сепаратиских переговоров и т. д. А на поверку они оба брата Ермаки: козлы, воры и предатели интересов Укарины!! Один брат ермак -представитель общественной огранизации продающий госдолжности по 5 миллионов долларов.. И другой А. Ермак -помощник президента Украины- фактически руководитель и организатор этой корупционной схемы вымогательства денег у кандидатов на корупционные должности в госструктурах. Мало того, что сам, А. Ерамк коррупционер, так он еще и сепаритисткие переговоры вёл и протоколы подписал с ОРДЛО, про какой то тма координационные совет! Блин!!! Предатель украины!! Куда смотрит СБУ, Генпрокурор НАБУ и САП????. Как говорится каких ещё вам надо фактов, явки и паролей , что бы посадить на нары этих двух злодеев???
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Це ж треба виступити з такю полум"яною промовою саме 1-го квітня
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батько народу Зе сказали, що у вищих органах корупції н-е-м-а-є.
Я вірю! Як же не вірити.
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Текст для цього поц...ягняти мєндаль готувала?Це знущання.
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Сайт что ли написала домработница на коелнях за пол часа
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Виходить, що на плівках чиста правда. Нарід! Як вам новіє мордочкі? Сепари торгують посадами на міністрів.
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