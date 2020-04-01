 Наемники РФ из противотанковых гранатометов и БМП обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

После 4 часов утра из станковых противотанковых гранатометов оккупанты открыли огонь по позициям наших защитников Марьинки.

С 07.10 враг нарушил режим тишины в районе Павлополя. Здесь противник применил АГС, крупнокалиберные пулеметы и вел огонь из вооружения БМП.

Наши воины из состава Объединенных сил дали врагу достойный отпор из незапрещенных образцов вооружения.

По имеющейся информации боевых потерь среди защитников Украины в результате прицельного огня противника нет. Потери противника уточняются.

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