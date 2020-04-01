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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт в Киеве ежедневно перевозит 40 тыс. пассажиров со спецпропусками, - Кличко

"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей. – Ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" - заявил Кличко.

Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить гулять по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.

Источник: https://censor.net.ua/n3185971
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть это расскажет это тем кто приехал из за границы и заразил всех остальных
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Масок нет, но вы дкржитесь
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Пусть это расскажет это тем кто приехал из за границы и заразил всех остальных
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приїхав совок, який висунув голову в вікно Європи "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин - Цензор.НЕТ 2913
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Это вопросы к зезеденту, Виталя не зезедент. Он абсолютно прав, что эти сборища в парках и набережных разного рода гоп компаний, на попить пивко и скушать шашль, надо жестко пресекать. Хочешь шашль, дуй на дачу!
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Через стадних гопників як завжди страждають нормальні люди яки просто виходять по 1-2 пройтись на час.
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Кличко, ты ж не хочешь Голодомор в Киеве устроить? Выдавай пайки народу. а то войдешь в историю рядом с карликом Йосей.
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Пайки почнуть видавати зразу, як нарід перестане ходити толпами на шашлики.
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Кому пайки выдавать ? Жителям Печерска , где больше всего заражённых ? Так и вижу)) Кличко раздает гречку и консервы в новопечерских липках и царском селе.
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"Кто тут Временные? Встать! Кончилось ваше время!"
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) стилист! хоть и с децтва в голову битый.
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Всі нерукожопі вже пошили собі маски.
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Артемка! Не перевозбуждайся пожалуйста) Объясни мне, тупому, что такое "рассейские фамилии"??? Рассея появилась на свет, когда Киевская Русь (то, что Вы и вам подобные пытаетесь обозвать Украиной) была Державой и торговала со всем Миром.... Это первое))
Християнство, как Вы пишете, появилось, когда Киев был уже большим городом)))
Куда девались "бородатые"??? Могу Вам ответить.... Туда-же, куда подевались ваши "казаки", чечены (прошу не путать с Ичкерийцами), "правые-левые" и остальные БАНДИТЫ ( в реале они не имели ничего общего с нормальными людьми). Когда прошел период "начального грабежа" и настал момент "ВОЕВАТЬ" эти патриеты резко исчезли............
Отвечая на Ваш первый вопрос могу сказать, что ОГРОМНЫЙ ОБМАН и ИЗВРАЩЕНИЕ это ваша "МАСКВА" и прилегающие окресности. Государства РОССИЯ ( в нынешнем понимании) нет, небыло и не будет....... Просто, в определенный момент, пользуясь низменными чувствами людей, другая группа "людей" собрала их под своим, фейковым, флагом и навязала им свою волю, пользуясь для этого, убийствами, подкупом, алкоголем, лживыми обещаниями и т.п. Не говорю уже о том, что большая часть центральной рассеи заселена хохлами и бульбашами (оказавшимися там по-разным причинам). Если хохлы и бульбаши ВДРУГ прозреют и уедут на историческую родину, то в рассеи некому будет работать........
т.к. в мацкве сидят представители богоизбранного народа и считают денюшки, текущие с регионов. Сибирь и Дальний восток вы уже не контролируете. Остальные, кто адекватный, разбегуться... И останитесь Вы, на огромной территории, с алкашами и прочими приматами-стремящимися в алкаши.... Увы, но это горькая (сермяжная по-вашему) Правда.
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Ещё один гигант мысли! Для здоровья нужно именно гулять и общаться! Те же китайцы проводили опыты. Людей надолго вырывали из социума. Они из этой изоляции выходили в очень неважном виде! А, совсем забыл, "Чтоб что-то съесть, нужно иметь на что его купить" (с)
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г-н Шопенгауер учит нас совсем другим вещам.
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ась? чавось? он в моей альма матер лекций не читал. изъясняйтесь более прямо, пожалуйста.
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щасс! буду Шопенгауера тут перессказывать.
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без ссылки на Жопенхаухера свою мысль изложить никак?
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ужас. и как Вы адвокатом работаете при таких слабых коммуникационных способностях... тока не надо говорить, что все судьи лично знакомы с товарищем Шульбертом. "Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин - Цензор.НЕТ 6103
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вы думаете в наших судах можно работать? вы оторваны от действительности
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Якщо дозволяють шастати в окупований Крим, ОРДЛО, росію..., то і з карантином нічого не зроблять!
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виталя, лисапеты запрети, шо бы буба на работу не доехала...
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У нас в Києві повно тих, хто їздить на колесі, самокаті... Заборона лісапєта нічого не дасть!
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народ выползает потихоньку на улицу, всем уже ета беда осточертела.
не кучкуются, на расстоянии все так, но на улице людей все больше и больше.
2 недели назад был мрак - ни машин ни людей...
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Я сьогодні ходив. Особливо здивувала жінка з двома хлопчиками (усі без масок).
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у нас все без масок - перчатки да, в маске еще никого не видел...
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В Австралии начались нападения на фармацевтов.
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi

Высококультурная часть населния, ошалев от ужаса, что аж 21 старик помер от коронавируса, стала бить фармацевтов в аптеках.
Дураки, не фармацевтов нужно бить, а журнашлюг левацкой прессы, и не бить, а убивать.
Также должны быть уничтожены медицинские чиновники, обещавшие 150 тысяч смертей от коронавируса.
Очень усердно раздувается не паника, а именно бунты, население на бунты провоцируется.
Революция очередная не получается патамушта без них.
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В Украине есть ВСУ.
На нее только и надежда, что прикончат Авакова.
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Поки є, але багато хто вже не хоче служити та величезний недобір. Історія з військовими кафедрами підтверджує мої слова.
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когда умирает старик обычно можно выбрать причину смерти на вкус паталогоанатома из нескольких кандидатов...
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патологоанатом має такі спеціальні товсті книжки - він туди заглядає і там все звіряє.
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некогда ему этой фигнёй маяться. по наитию пишет.
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Нет.
Впрочем, это зависит от порядочности анатома.
Вопрос: почему я не стала патологоанатомом?
Ответ: а я поняла в 14 лет (когда профессию выбирала), что свидельство о смерти подделать никогда не смогу по запросу главврача.
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Тогда объясните чисто с точки зрения формальной логики. Смерть наступила от сочетания факторов А и Б. Ни один из них по отдельности не является достаточным для смерти. Какой фактор причина?
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Синдром внезапной смерти. Может поразить в любом возрасте.
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Какой фактор?
За который проплачено, конечно.

"Вместо умер от старости" (отказ почек, отказ нескольких органов, эмболия, и так далее) пишут "от коронавируса".
Вам нравится?
Мне тоже.
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Це кажи Бубачкє, який везе сюди заразу заради піару.
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Ежегодно почти 70 тыс. британцев умирают преждевременно, потому что на работе или дома сидят, не вставая, по шесть и более часов подряд, выяснили специалисты из Университета Квинс в Белфасте. Результаты исследования они опубликовали в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.
Как оказалось, 30% взрослых британцев в рабочие дни проводят шесть и более часов, не вставая с места. А на выходных, когда они перебираются на уютные домашние диваны и кресла, этот показатель возрастает до 37%.
Постоянное сидение сказывается на работе мозга, эндокринной системы и обмене веществ в целом. Нарушения в работе организма приводят к преждевременной смерти.
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В Австралии начались нападения на фармацевтов:
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi

Да, где же наша полиция, которая так следит за порядком?
Ведь есть же специальные подразделения (сама видела), которые именно за общественным порядком должны следить.
Не помню, правда, не их ли конкретно отп*здили ногами (!) в шоппинг центре западных районов Мельбурна прошлой весной.

P.S. Аваков, бери на заметку: полицейских ногами п*здят, без НОАК никак, вводи и выводи.
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"Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин - Цензор.НЕТ 2840

Только так! До наших дебилов по другому не доходит. А первого предлагаю от3.14здить Зеленского. Именно этот дегенарат позвозил зараженных с всех уголков мира.
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Чемодан, вокзал, Индия. Там тебе расскажут как Родину любить.
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От ублюдок....прости Господи..... Вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. И карантины эти убьют больше людей чем все вирусы вместе взятые.
А кличке хочется почувствовать себя царьком- раздача перепусток, просители с чемоданами баксов и так далее....и плюс классно так пройтись Киевом , подышать а быдло пусть возле параши леденцы сосет....
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Дидовык, рад тебя видеть кацарылый в спаме
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Не сыну ослицы и цапа указывать что то сыну Льва.
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Ті не про парки неси херню, где люди гуляют поштучно, а добейся дезинфекции в продуктовых магазинах и лифтах!
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Ага, аптеки в холлах больших торговых центров, где хорошее проветривание и мало народу закрыли, а в стекляшках, где даже окна не открываются работают.
Что взять с человека, которого 30 лет били по голове?
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Вирус заразный. Это тупой факт. Люди - тупые. Это тоже факт. Наши особенно, поскольку уверены, что чем-то отличаются от других. Божья искра? БЦЖ? Конечно они будут болеть и умирать и заражать. Уверенность в том, что вирус завезли на планету рептилоиды и распространили масоны - не лечит. Обидно что эти "молодые и бессмертные" шашлычники будут отнимать место в больнице и жизнь у тех адекватных, кого они заразили..
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а какой смысл тебе вообще жить?
сидеть под телевизором?
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Да уберите с за главных новостей рожу этого порохнявого дауна
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В новостях по CNN показывали как ведут себя шведы - много времени проводят на свежем воздухе (ходят, а не сидят на лавочках), дети играют в баскетбол на спортивных площадках. Маски на улице не носят. И уровень заболеваемости у них не зашкаливает
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да немаленький уровень в Швеции: 4435 заболевших, 180 умерших
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Для сравнения - в Испании, Италии под 1000 смертей за сутки. В США ожидают 2.2 млн умерших.
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Еще не вечер,когда инкубационный период закончится шведы о..уеют
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Confirmed Cases by Country/Region/Sovereignty

189 633 US

105 792 Italy

102 136 Spain
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сантехник не смог ОПЕРАТИВНО прибыть на место аварии , в результате ЗАТОПЛЕННО 4 квартиры ...... паркет, ламинат , под. потолки и обои ,мебель , быт. техника и радио ителе апаратура у ВСЕХ вышла из строя (((( подал ЗАЯВЛЕНИЕ (((( и все ((((
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А как же постановление КМ о том, БОЛЬНЫМ коронавирусом РАЗРЕШЕНО хдт в магазин, аптеки, по улице?! Кто и контролирует????
Очередное бла-бла-бла... Кто защитит пока еще здоровых детей, матерей, отцов и т.д.?
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Бах бах бах по голове ....с просьбой принять шаги....месяц назад надо было шагать....границы перекрыть и никого не впускать как в Белоруссии ..А теперь жуйте что спекли И Это только начало .....С вашей медициной это 3.14здец...
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