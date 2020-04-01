 "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.
"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей. – Ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" - заявил Кличко.
Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить гулять по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi
Высококультурная часть населния, ошалев от ужаса, что аж 21 старик помер от коронавируса, стала бить фармацевтов в аптеках.
Дураки, не фармацевтов нужно бить, а журнашлюг левацкой прессы, и не бить, а убивать.
Также должны быть уничтожены медицинские чиновники, обещавшие 150 тысяч смертей от коронавируса.
Очень усердно раздувается не паника, а именно бунты, население на бунты провоцируется.
Революция очередная не получается патамушта без них.
На нее только и надежда, что прикончат Авакова.