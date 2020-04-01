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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.

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"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей. – Ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" - заявил Кличко.

Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить гулять по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.

Источник: https://censor.net.ua/n3185971
 
 
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Пусть это расскажет это тем кто приехал из за границы и заразил всех остальных
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приїхав совок, який висунув голову в вікно Європи "Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин - Цензор.НЕТ 2913
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Кличко, ты ж не хочешь Голодомор в Киеве устроить? Выдавай пайки народу. а то войдешь в историю рядом с карликом Йосей.
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Пайки почнуть видавати зразу, як нарід перестане ходити толпами на шашлики.
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"Кто тут Временные? Встать! Кончилось ваше время!"
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) стилист! хоть и с децтва в голову битый.
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Ещё один гигант мысли! Для здоровья нужно именно гулять и общаться! Те же китайцы проводили опыты. Людей надолго вырывали из социума. Они из этой изоляции выходили в очень неважном виде! А, совсем забыл, "Чтоб что-то съесть, нужно иметь на что его купить" (с)
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Якщо дозволяють шастати в окупований Крим, ОРДЛО, росію..., то і з карантином нічого не зроблять!
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виталя, лисапеты запрети, шо бы буба на работу не доехала...
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У нас в Києві повно тих, хто їздить на колесі, самокаті... Заборона лісапєта нічого не дасть!
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В Австралии начались нападения на фармацевтов.
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi

Высококультурная часть населния, ошалев от ужаса, что аж 21 старик помер от коронавируса, стала бить фармацевтов в аптеках.
Дураки, не фармацевтов нужно бить, а журнашлюг левацкой прессы, и не бить, а убивать.
Также должны быть уничтожены медицинские чиновники, обещавшие 150 тысяч смертей от коронавируса.
Очень усердно раздувается не паника, а именно бунты, население на бунты провоцируется.
Революция очередная не получается патамушта без них.
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В Украине есть ВСУ.
На нее только и надежда, что прикончат Авакова.
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Це кажи Бубачкє, який везе сюди заразу заради піару.
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