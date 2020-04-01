 Три новых случая COVID-19 подтверждены на Хмельнитчине, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки установлено заболевание 3 лицам: 2 жителям г. Хмельницкий и 1 жителю Шепетовки. Контактные лица установлены, люди находятся под наблюдением и на контроле областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Проведены меры по обеззараживанию помещений, где находились новые больные", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 новых подозрений в области зафиксировано не было.

За последние сутки проведено тестирование 11 врачам Хмельницкой областной инфекционной больницы, тесты дали отрицательный результат, врачи здоровы.

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