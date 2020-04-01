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 Общественный транспорт в Киеве ежедневно перевозит 40 тыс. пассажиров со спецпропусками, - Кличко

Во время карантина в Киеве наземный общественный транспорт ежедневно перевозит более 40 тыс. пассажиров со спецпропусками.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после закрытия метрополитена в столице всю нагрузку взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме - только по спецпропускам.

"Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города", - сказал Кличко.

По его словам, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава и запустили два дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185969
 
 
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Угу, если выстоишь очередь на конечной остановке.
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Вже дозволили брати більше пасажирів.
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Я і досі не отримав цю спецперепустку, а на роботу іноді викликають.
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Вот интересно, если Кличко с Аваковым Хунту объявят, как Зеленский свои 73% поднимать будет. Общественный транспорт в Киеве ежедневно перевозит 40 тыс. пассажиров со спецпропусками, - Кличко - Цензор.НЕТ 312
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