 Общественный транспорт в Киеве ежедневно перевозит 40 тыс. пассажиров со спецпропусками, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после закрытия метрополитена в столице всю нагрузку взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме - только по спецпропускам.

"Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города", - сказал Кличко.

По его словам, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава и запустили два дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

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