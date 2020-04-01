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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"

63% опрошенных украинцев заявили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более", - сказано в сообщении.

В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы Рейтинг 01
В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы Рейтинг 02

Вмест с тем, 44% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное.

"Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения. 80% опрошенных оценивают в течение последней недели отношения с людьми, с которыми проживают, как спокойные, только 8% - как напряженные", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос

Аудитория социологического опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3185965
 
 
 Топ комментарии
 
На смену эпохи бедности наконец-то приходит эпоха нищеты
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У нас традиции, умрем от голода, но коронавирусу не сдадимся...
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Естественно. Когда у власти такие придурки, страна просто может перестать существовать.
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За 5 лет реформ все финансовые запасы закончились.
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Украинскрие герои воины света серу ны или обосра нцы?! Коровирус подтверждает что герои «воины» свете украины это мародеры, как они могли воевать на Донбасе если обосра лись от вируса (сколько для них котлов было? И даже котлы обора ли! хахахахаха)! 30 марта возле рады повесили вывеску и быстро обосравшись убежали! А когда воинов света спросят где они были когда землю продавали! На донбасе вовевали? хахахаха
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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Та це родич Бахіні, що не видно? Такий же безмізкий та продажний.
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У зеленых все через Ж, почему на карантине не приехавшие, а вся остальная страна?
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Примечательно, что процент населения у которых сбережения закончатся за 1-2 месяца (79%), очень неплохо коррелируются с 73% проголосовавших за благодетеля, который и устроил весь этот цирк
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На смену эпохи бедности наконец-то приходит эпоха нищеты
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От куда на иско нно русской Киевской земле взялась эта не до нация украинец, которая продаёт русскую землю?! Иван франко себя считал русином!!!! а тарас шевченко себя называл русской тоской!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В дневнике свои мысли записывал на своём родном русском языке!!! Жил в родном Санкт Питербурге!!!!!!!!!!!!!!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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С криками слава украинской нации и слава украине продают русскую землю!!! За 30 лет существования не до нации украинец и не до государство украина, государство превратили в село или в жо пу!!!!!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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думаешь бояра тебя спасёт? зря надеешься. В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 695
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У нас традиции, умрем от голода, но коронавирусу не сдадимся...
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варіант - щоб не псувати статистику В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4539
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30 марта перед радой воины украины растинули плакат и обоср авшись быстро свалили! Украинские воины такие герои, у каждого в кармане по рулону туалетной бумаги и спят в масках! Как они на донбасе «воевали» (сколко котлов обо сра ли) ? ! а когда их спросят где вы герой воины украинцы были когда землю распродавали, где где а туалетная бумага где?!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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На украине фана тики се кта нты свидо мые деге нераты смогли обос ра ться во всём или/и обос ра ть всё (или укра инство это и есть обман и извр а щение), свидо мые деге нераты отпустили боро ды, а сами гавка ют на русских что они кац апы, а каца п ы это и есть боро датые русские! Обос ра ли -патриотизм, на ционализм фа шизм, антикоммунизм, антихре стьянство, антисе митизм и даже ге йс тво, ну не пида ра сты они?! Кто свидо мым до ктор, если ба рд ак изв ра щение в голове значит и в шта нах , это не лечи тся и это нас ле дстве нное! По извра щен ным мозгам видно извра ще нцев деге не ратов, это как тест!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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щас пойдёт совет от божков - продавайте собак!
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в мвд есть крупный продажный собаков )
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Слушайте порохоботы, вы сами знаете что вы все деге нераты извра щенцы, как вы себя
чуствуете по этому поводу?! Вы рассказываете смешные друг другу, кто из вас гов ноед , кто пи да раст, кто трав свестит и т.д. и Кто вам до ктор, если ба рд ак изв ра щение в голове значит и
в шта нах , это не лечи тся и это нас ле дстве нное! По извра щен ным мозгам видно извра ще нцев, это как тест!
У Порошенко какая больше любимая жена, Олешко или Лёшик Гончаренко!? И Когда у Порошенко его мужиковидные дочки Саша и Женя сменят пол при помощи операции!?
За Петра Порошенко есть хоть один нормальный здоровый человек или только одни дегенераты!? За Шария не только одни нормальные здоровые люди, а против Шария только одни мерзкие дегенераты. Это факт и это как тест!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чувак, ты компас потерял??? тебе на лента.ру! ))
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по посту ниже, очень сомневаюсь..... он невменяемый.....
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Хто заникав собаку від комунальних платежів - з голоду не помре.))
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С расмотрения здравого смысла и простой логики, коровирус выдуман, игра в передел мира?! Те кто придумали идею с коровирусом, они пожалели детей и не стали детей во вовлекать в эту игру, объявили что дети не болеют, почему то простым грипом дети болеют, а коровирусо нет! Играть так до конца, стариков не пожалели, подставили, тем что нетерпеливые наследники стариков отправляют на тот свет под предлогом коровируса, смотрите как возросла смертность стариков и какой из них процент состоятельными были, а сколько бомжей, это на совести тех кто всё это задумал! А за эту игру, простому народу какое будет возмещение?! (хоть бы водку с пивом бесплатно выдавали чтобы дома сидеть) Разрешат пограбить и повесить мерзких дегенератов вместе с их женами и детьми -Порошенок, Яценюков, Горбачевых, Ельциных, Чубайсых, Кудреных, Кравчуковых, Кучмановских-Пенчуковских и т.д.
А если бы на самом деле был коровирус, то правительства Украины и России, и многих других стран упустили бы возможность избавиться от пенсионеров?! Вот тогда бы была по настоящему эпидемия!
--
а для понимания некоторым советую открыть любую статистику смертности! Каждый день в мире 2.5 тыс. человек заканчивают жизнь самоубийством! Только в США от простого гриппа умирает 300 человек! Пида растов больше умирает от разрыва оч ка и задыхаются при отсо се! хахахахахахаха И т.д.
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Не зараховано - в переліку нема ні Коломойського, Зеленського і твоєї бабусі, Артьомка. ЗІ Бородатій бабушці передавай привіт.
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их лучше не заводить тем более сейчас
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щас да. а от раньше - неплохое вложение капитала ))
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Естественно. Когда у власти такие придурки, страна просто может перестать существовать.
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зато депутаты себе обеспечили безбедную жизнь за счет населения
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А шо, полюбому лучше, чем в ноябре 1917-го.
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Странная смешная игра идет (эксперимент или коммунистическая революция) в мире с этим коровирусом ( посмотрите статистику смертности от любой болезни! Только в США каждый день от простого гриппа умирает 300 человек Пида растов больше умирает от разрыва оч ка и задыхаются при отсо се)! Понятно, что Китайцы выиграли от него, выкупив компании у себя в Китае у мировой глобальной пи да расины и уже скупают активы по всему миру! Итальянцы с Испанцами хотят свалить из ЕС! Чего на украине эта пи да расина у власти устроила, от кого украинцы и украина собирается сваливать?! Организованной толпой ведут скотину на убой!!!!!!!!! Потом скажут когда всё экономически навернёться, что это вирус виноват?! Вирусом прикрывают большой мировой пи зд ец?
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А вот у процентов шести, доходы подымутся в разы. Это не Клондайк, это ПАдемия. Бардак полнейший и есть на шо списать. Мы это понимаем, можете не объяснять.
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друзья, вы бы доверили этой кодле 8 ярдов баксов???
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уже вынужден помогать двум хорошим знакомым держаться....
хорошо что у меня свой дом и хозяйство ...
Помогаю тупо едой....- эти работящие люди оказались в полном дерьме без работы...
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а меня сегодня соседка подколола (совсем забыл что 1-апреля) ей 86 лет.. она мне звонит и говорит (а осенью мы с соседом всегда нашей "старой гвардии" по их просьбе-желанию помогаем затариться мешком-двумя картошки)... так вот она звонит и так жалобно говорит - не мог бы ты поменять мне 6 картошек на 2 луковицы, а то вторая соседка (ей 82) не хочет, говорит у нее уже совсем ничего нет? я так распсиховался! (а мы на одной площадке) бросил трубку...схватил в кулек цыбулю и в ведро картошку и помчался а тамбур... а там они, две мои красавицы, стоят и ржут!!! 1-е апреля! 1-е апреля! обманули дурака на 4 кулака!!! поржали вместе!!! я так рад что они смеются!!! (они помнят меня еще с зелеными соплями)))
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Кретины! Вместо того, чтобы объявить 1 марта, что с 9 марта закроется граница и начнется нормальный карантин на 5-6 недель, они тянут этот псевдо-карантин, когда более 100.000 въехало из-за границы, народ толпился в транспорте, половина ходит без масок... Был бы мозг, уже к середине апреля можно было бы заканчивать карантин и начинать нормальную жизнь (при условии еще закрытых границ и ношение в общественных местах масок)
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они не кретины. А просто разводят бардак, чтобы подольше править и воровать. Представь себя тупым балбесом, которого ничего не интересует кроме поворовать - и ты бы так делала.
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А куда на украине делись май да нутые воины света, как мыши разбежались по норам, а когда кому надо вылезают, грудь колесом и такие герои м л яяяяяя с…ки конче нные! Мову им подавай слава нации!!!!! Тьфу… м л я……!!!!!
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А смешные боро датые украинцы кто на мо ве кто на русском языке га вка ют против русских, что они ка ца пы, а кац апы и есть боро датые русские! А этим сла боу мным патриотам украинцам усы и осе ле дец на ту пую макушку.
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Какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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Варианта два: Сидим в карантине, сдыхают единицы, или открываем шмурдячно-торговые точки - сдыхаем ВСЕ. Чешем репу...
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да у тебя дома тонны две гречки? тогда мы идём к тебе.
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Сиди кашляй дома. Кто не успел, тот опоздал.
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В Раде есть бесплатная столовка. Главное захватить раду, и выгнать дармоедов.
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С каких это пор в Раде появилась бесплатная столовка? Что за фейковые вбросы?
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У себя в Румынии не хочешь бесплатные столовки сделать?
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пристань к жене, мудак, че лезешь, в дыню хочешь?
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Ой, а что ж это мы обиделись? Значит в СВОЕЙ стране, где ты живешь, ты беспорядков не хочешь, а в Украине беспорядки и безвластие тебе хочется устроить.
А не кацапский ли ты тролль, голубь?
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Слушай, даун, а не пошёл бы ты туда, куда тебя ждут, а не как сцаная курва приставал к форумчанам. У тебя врожденный бзик на кацапию. Вот и лезь на кацапские форумы - развлекайся, ворона.
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В Чехии прогнозируют пик заболеваемости на конец июля, начало августа . так и на РФ они прогнозируют . Я думаю Украина не исключение . Так ,что карантин ( без работы ) может и до августа быть .
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До августа Украина не протянет на карантине.
У достаточно большого количества людей нет финансового запаса. Знаю даже тех, кто хорошо зарабатывал, но жил от зарплаты до зарплаты, растрачивая все до копейки.
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На украине извращение истории, современности достало(украинство это и есть извращение) так, что те кто раньше были украинскими патриотами, наци ками, наци стами фа шистами, анитикомунистами, антихрестянами, нормальные здоровые люди стали русскими нацыками, за комунистов за Сталина, за хрестьянство за русскую православную веру (спасибо Порошенко и Филарету), а сви домые украинцы (де ге не ра ты) стали любителями ж. ..в и пи……в!
---
Какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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все верно ! Так называемые руССкие и есть белые негры , угро фины . потомки монголоидов Юго -восточной Азии . Пьянь , рвань , вонь . Но при этом фашисты - алкоголики - гомосеки .
Тараканы планеты Земля .
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кто продал собаку за коммуналку протянут меньше.
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Сказали А говорите и Б. Дальше украинцы у которых закончатся деньги тупо пойдут грабить магазины и будут правы!
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ЗеДятлы! Примите мои поздравления с вашим праздником! С ДНЁМ ДУРАКА, вас, ЗеДятлы. В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8874 В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8874 В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8874
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До месяца - 63 %! Гдето потерялись 10 % от элохтората зеленского
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зедебили вам говорили год назад что коней на переправе не меняют . итог вашей тупизны . укрепление гривны и обвал поступления в бюджет от экспортеров . в следствии чего возникла дыра в бюджете и начались отдалжывания денег по облигациям. образовалась пирамида и сокращение поступления в казну. обвал производства и увеличение безработицы с приходом нелоха . вы рады твари ?
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после того что я увидел в Киеве с этим короновирусом, я понял почему всю историю человечества всякие разные хитро сделанные кучки гов на (пида расты масоны и ж…ы) руководят миром и дерутся между собой за власть?! Люди в большенстве своём это стадо тупых животных! Интересно если объявят что по улицам украины можно будет передвигаться только с пальцем в жо пе, какой процент, это будет делать?! Почему в жо пе а не в носу, в роте, зо%-40% в намордниках уже, поэтому в жо пу, а сколько % сидят по домам которые вообще бояться выйти?! А где эти майда нутые агрессивные воины за мову с русским миром? Сидят тихо дома и учат гимны Венгрии, Польши, Румынии, а кто и России!? Кто украинцам доктор, Сталин?!
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А где зебобик Петя Порошенко? Вчера показывали пьяным - праздновал закон по продаже земли. Сбилась мечта.
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Праздновал, что тебе, кацапу, ничего не достанется.
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Сейчас до мая выдоят из народа долларовые заначки , а потом ( в разгар КВ ) погонят на работу , что бы кормить чинуш и народ не помер от голода .
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А потом
- или сдохнуть от голода
- или кого то ограбить
- или начинать ******* власть
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Да по,,,й я уже через недели две пойду бомбить магазины продуктовые !!!!!!!!!

семью кормить будет НЕЧЕМ И ЭТО ВСЕМ ПО,,Й жену сократили !!!! у меня дохода НЕТ !!!!! всё кранты !!!!!!!!
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