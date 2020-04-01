 В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более", - сказано в сообщении.
Вмест с тем, 44% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное.
"Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения. 80% опрошенных оценивают в течение последней недели отношения с людьми, с которыми проживают, как спокойные, только 8% - как напряженные", - говорится в сообщении.
Аудитория социологического опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
видео..
https://twitter.com/i/status/1234155079655198722
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И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
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И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
---
И вообще, какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
чуствуете по этому поводу?! Вы рассказываете смешные друг другу, кто из вас гов ноед , кто пи да раст, кто трав свестит и т.д. и Кто вам до ктор, если ба рд ак изв ра щение в голове значит и
в шта нах , это не лечи тся и это нас ле дстве нное! По извра щен ным мозгам видно извра ще нцев, это как тест!
У Порошенко какая больше любимая жена, Олешко или Лёшик Гончаренко!? И Когда у Порошенко его мужиковидные дочки Саша и Женя сменят пол при помощи операции!?
За Петра Порошенко есть хоть один нормальный здоровый человек или только одни дегенераты!? За Шария не только одни нормальные здоровые люди, а против Шария только одни мерзкие дегенераты. Это факт и это как тест!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А если бы на самом деле был коровирус, то правительства Украины и России, и многих других стран упустили бы возможность избавиться от пенсионеров?! Вот тогда бы была по настоящему эпидемия!
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а для понимания некоторым советую открыть любую статистику смертности! Каждый день в мире 2.5 тыс. человек заканчивают жизнь самоубийством! Только в США от простого гриппа умирает 300 человек! Пида растов больше умирает от разрыва оч ка и задыхаются при отсо се! хахахахахахаха И т.д.
хорошо что у меня свой дом и хозяйство ...
Помогаю тупо едой....- эти работящие люди оказались в полном дерьме без работы...
зеленымисоплями)))
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А смешные боро датые украинцы кто на мо ве кто на русском языке га вка ют против русских, что они ка ца пы, а кац апы и есть боро датые русские! А этим сла боу мным патриотам украинцам усы и осе ле дец на ту пую макушку.
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Какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
А не кацапский ли ты тролль, голубь?
У достаточно большого количества людей нет финансового запаса. Знаю даже тех, кто хорошо зарабатывал, но жил от зарплаты до зарплаты, растрачивая все до копейки.
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Какая к че рт у ещё на ция украинцев?! Эти «украинцы» не только русские с Киевской Руси но 90% украинцев вообще имеют у своих мам бабушек Российские фамелии, не говоря уже о таких деге не ратах как Дроздов, Поя рков, По ртнов, Ту рчинов, Се нцов, Буту сов и т.д., а может они засланные мо ско вские казачки?!
Тараканы планеты Земля .
- или сдохнуть от голода
- или кого то ограбить
- или начинать ******* власть
семью кормить будет НЕЧЕМ И ЭТО ВСЕМ ПО,,Й жену сократили !!!! у меня дохода НЕТ !!!!! всё кранты !!!!!!!!