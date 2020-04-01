 В Луцке четверо медиков заразились коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки на Волыни выявлено 4 лабораторно подтвержденных случаев COVID 19. Все лица проходили обследование в профилактических целях при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, в области еще 10 человек ожидают подтверждения результатов, образцы которых находятся на исследовании в региональном лабораторном центре. Всего в Волынской области осуществили 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них - 51 человек с подозрением, и 48 - у лиц, которые контактировали с гражданами из-за границы.
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
Есть сайт,где неравнодушные киевляне безплатно их возят.
Кто то тратит время и толпиво,рискует здоровьем,чтоб помочь.
А кто то наживаеться на беде...