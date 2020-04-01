EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  744  15
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) опрос (1838) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос

Каждый десятый опрошенный заявил, что вообще не соблюдает карантин и не ограничил выход из дома.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

"Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще о полном самоограничении говорили жители Центра, женщины и представители старшей возрастной группы", — сказано в сообщении.

Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос 01

При этом 18% опрошенных продолжают выходить из дому несколько раз в день, 31% — ежедневно. Вообще не покидать жилье стараются 7% украинцев.

Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос 02

Читайте также: 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Среди главных причин выхода на улицу опрошенные называют покупку продуктов (73%), необходимость ходить на работу или купить лекарства в аптеке (по 28%).

Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос 03

52% опрошенных заявили, что если введут полный запрет на выход на улицу, согласны просидеть взаперти больше 5 дней. 10% сказали, что не выдержат дольше одного дня.

Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос 04

Опрос был проведен 25-30 марта методом телефонного интервью на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Также на Цензор.НЕТ: Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3185963
 
 
 Топ комментарии
 
Без движения и свежего воздуха ваши лёгкие подвержены большей угрозе...
 показать весь комментарий
 
У меня напротив дома полсотни строителей на свежем воздухе сплоченной дружной компанией строят высотку в три смены, и им пофиг на коронавирус. Каждый день к ней приезжают несколько десятков грузовиков со стройматериалами, которые тоже не из воздуха берутся. На карантин ушли только бездельники из офисов, но без их "работы" и так в стране ничего не останавливается. А остальные работают, даже несмотря на остановившийся общественный транспорт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Без движения и свежего воздуха ваши лёгкие подвержены большей угрозе...
 показать весь комментарий
 
 
У меня напротив дома полсотни строителей на свежем воздухе сплоченной дружной компанией строят высотку в три смены, и им пофиг на коронавирус. Каждый день к ней приезжают несколько десятков грузовиков со стройматериалами, которые тоже не из воздуха берутся. На карантин ушли только бездельники из офисов, но без их "работы" и так в стране ничего не останавливается. А остальные работают, даже несмотря на остановившийся общественный транспорт.
 показать весь комментарий
 
 
разговор 2х VIP киевлянок:
" - была в париже, но из-за карантина так и не сходила в лувр.
- я тоже. думаю, что это или от стресса, или от перемены пищи."
 показать весь комментарий
 
 
Ну, я виходжу щодня. У мене карантину нема. В неділю й ту по хворим промотався. Добре що погода була хороша, хоч мотом покатався.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх