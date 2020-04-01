 За первый квартал 2020-го госбюджет может недополучить 60 млрд грн, - нардеп от "ЕС" Синютка

Об этом сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он подчеркнул, что у "Евросолидарности" есть четкий план по спасению экономики и усилению мер противодействия эпидемии коронавируса.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя власть довела экономику до кризиса, если не говорить - до катастрофы. И это началось не на этой неделе, не на прошлой неделе, а уже на протяжении последних полугода. Снижен рост промышленного производства, падение валового внутреннего продукта", - сказал Синютка.

"Я думаю, что более точные цифры мы уже увидим завтра-послезавтра, но, наверное, первый квартал сегодняшняя власть закончит с результатом минус 60 миллиардов гривен недопоступлений в государственный бюджет. И это катастрофа", - отметил депутат. Он добавил: "Власти бестолковые, это понятно, но государство и люди, живущие в государстве, точно ничем не провинились. И надо спасать экономику, социально поддерживать людей и спасать государство"."Тем более, что и до коронавируса, который не пришел неожиданно, в течение трех месяцев власти так и не смогли подготовиться, чтобы обеспечить маски, обеспечить одеждой врачей, технически оснастить наши больницы. Единственное, что сумели представители власти, так это распродавать наши запасы, и теперь украинские маски находят в Испании", - подчеркнул он.

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"В этой ситуации "Европейская солидарность" четко предложила те вещи, которые спасут нашу страну. И сотрудничество с МВФ действительно является одной из таких базовых вещей, потому что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям, что мы работаем", - сказал он.

Синютка убежден, что законы, принятые в парламенте, смогут улучшить ситуацию. Это касается и проголосованного закона о рынке земли, где была учтена позиция "Европейской солидарности" относительно запрета на продажу земли государственной и коммунальной собственности, продажу земли иностранцам и будущего создания цивилизованного госкадастра земель и земельного банка.