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Все про:суд (22991) Тарута (229) НАПК (815)

 Нардеп Тарута подал в суд на НАПК

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене решений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу суда, истцом указан Сергей Тарута, ответчиком - НАПК.

В числе исковых требований - признать незаконным и отменить пункт 1 решения НАПК о результатах проверки декларации за 2016 год, представленной народным депутатом Сергеем Тарутой. Кроме того, истец оспаривает решение НАПК, которым было утверждено обоснованное заключение по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено результаты проверки декларации Сергея Таруты за 2016 год в НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК заявит в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях Таруты, Шкири, Атрошенко и Баласинович

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось ранее на сайте НАПК, Сергей Тарута, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему по праву собственности, и полученный им доход. Кроме того, еще один земельный участок, принадлежащий ему по праву собственности, не задекларировал вообще. Так, общая сумма недостоверных сведений, по данным НАПК, в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 5,3 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3185961
 
 
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значит дали сигнал что можно откатить все назад...не бесплатно конечно
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Адвокат Таруты : - "Это не правильные пчёлы и они делают не правильный мёд".
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брат этого мудака обокрал строителей из мариуполя на миллионы лично мне по суду должен 40 тысяч
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Что эти воришки -олигархи никак не успокоятся?? Идите работать тарута!!
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