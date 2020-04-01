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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3680) НАТО (6699) помощь (3248) Столтенберг (752)

 НАТО завтра одобрит новый пакет помощи Украине и Грузии, - Столтенберг

Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены одобрить новый пакет помощи для Украины и Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в среду на виртуальной пресс-конференции, анонсируя повестку для предстоящего заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет в формате видео-конференции 2 апреля, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО", - сообщил он.

По словам Столтенберга, пакет, который будет одобрен завтра, будет дополнительным к уже существующим.

Напомним, ранее Украина попросила у НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185960
 
   
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отнесись с пониманием, в конче-заспе разгар строек)) нужна подпитка.
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сегодня ********** с жириком изойдут на гавно в обоюдном экстазе.
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Так неделю или две назад на паРаша ТВ исходились, что НАТО никому не помогает и искали для этого по всей Европе тех, кто так решил, и брали у них интервью...
Всегда можно найти гнид в любом государстве...
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НУ любит народ поддачки, а за них надо платить.Как то не вяжется с независимостью. вот вам цена революций. Слова, слова и больше ни х........ .
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Революция это - требование изменений, а предают революцию те, кто ждёт подачек...
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