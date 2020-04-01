 При идеальных обстоятельствах за сутки в Украине могут провести 2,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус: в лабораториях нет оборудования и реактивов, - "Слідство.Інфо"

"Слідство.Інфо" выяснило, что в долгожданном "китайском грузе" прибыла лишь 521 ПЦР тест-система, которые распределили по всей Украине. Поэтому, в среднем, каждая область должна была получить возможность проверить на наличие вируса 1600-1700 человек, передает Цензор.НЕТ.

Но даже эти скромные цифры выглядят нереальными с учетом мощности государственных лабораторий, проводящих эти тесты. Как пишет издание, некоторые области могут обрабатывать только 24 пробы в сутки. Есть и такие, которые получили медицинские изделия из "китайского груза", но не имеют необходимого оборудования для работы с ними - тесты просто лежат.

По нашим подсчетам, даже если представить, что все государственные лаборатории Украине будут работать круглосуточно, максимум, который они все вместе могут обработать - 2500 проб в день. Эта цифра не только противоречит заявлениям официальных лиц, но и ставит под вопрос массовое качественное тестирование украинцев на коронавирус.

Вечером 23 марта в Киеве приземлился военный самолет с гуманитарным грузом. Там были тесты на коронавирус, респираторы, защитные комбинезоны и прочее. Больше всего все ждали тестов, поскольку в стране уже проходил карантин, а власть критиковали за очень выборочную проверку пациентов с подозрением на новый вирус. Топ-чиновники обещали привезти из Китая от миллиона до десяти миллионов тестов. Когда же военный самолет прибыл в украинскую столицу Офис Президента заявил о 250 000 единиц медицинских изделий. Большинство из них были экспресс-тестами, а к точности их результатов много вопросов. В президентском офисе так и не сообщили о количестве ввезенных тест-систем для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые считаются более надежными.

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Больше недели издание ожидало ответы на запросы от официальных структур. Ни одно ведомство так и не смогло назвать ни цифр, ни распределения этих изделий для выявления инфекции.

Из своих источников издание получило материалы, в которых указано, как именно был разделен китайский груз. Полученные нами цифры совпадают с информацией, озвученной, в частности, в локальных медиа. Согласно имеющимся документам, всего в Украине прилетела 521 ПЦР тест-система на 96 реакций каждая.

Больше всего лабораторных тестов на коронавирус получили Харьковская область (53 штуки), Киев как отдельная административная единица (всего 44), Черновицкая область (22), Днепропетровская (21) и Одесская области (21). Все остальные области получили по 18 изделий.

Одна тест-система состоит из 96 реакций, то есть каждая область получила по меньшей мере 1728 реакций, а некоторые даже больше. На самом деле в силу специфики лабораторного анализа количество реакций в коробке не равно количеству людей, которых могут проверить - во время исследования для его достоверности ставят дополнительные реакции. То есть одной тест-системой на 96 проб могут проверить в среднем 90 человек. Из этого следует, что благодаря китайскому груза каждая область получила возможность лабораторно протестировать в среднем 1600-1700 человек.

Всего в Украину из Китая прилетела 521 ПЦР-система на 96 реакций каждая. Карта распределения медицинских изделий

Регионы распределяли тест-системы для ПЦР между больницами самостоятельно, однако большинство осталось в областных лабораторных центрах МЗ - бывших санитарно-эпидемиологических службах. Именно они являются конечными распорядителями гуманитарной помощи.

Несмотря на то, что тесты в Украине уже более недели, оказалось, что пользоваться ими до сих пор могут немногие. Где-то это невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования, а где-то не хватает специальных реагентов, которые не производятся в Украине, или дополнительных расходных материалов. Те, у кого нет возможности делать исследования в области, вынуждены искать транспорт, чтобы отправлять образцы в Киев, в вирусологическую лабораторию главного органа санитарного и эпидемического контроля - Центра общественного здоровья МЗ. Получение результатов в таком случае может длиться до четырех дней.

Для того, чтобы провести лабораторное исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), нужно взять смыв носоглотки пациента на котоновую палочку. Далее образцы замораживают и привозят в лабораторию. На каждом этапе исследования нужны дополнительные расходники - палочки, пробирки, реактивы, растворители. Также анализ можно провести только на специальном приборе, который обеспечивает быстрый перепад температур - амплификаторе. Похожие исследования могут проводить лаборатории определенного уровня безопасности, а сотрудники должны работать только в защитной одежде.

До декабря 2019 г. директором Центра Общественного здоровья был Владимир Курпита. Он хорошо знаком с состоянием лабораторий Минздрава, поскольку в прошлом году занимался расформированием санитарно-эпидемиологической службы, которой они подчинялись. Он утверждает, что вопрос проверки на коронавирус сейчас преимущественно лег на плечи местных властей, поскольку растворитель к тестам из Китая не пришел, а само оборудование лабораторных центров в основном устаревшее.

"Теперь центрам нужно или оборудования перенести из других лабораторий, или передать кому-то тесты. Их завезли в качестве гуманитарной помощи, конечным приобретателем которой являются лабораторные центры, - объясняет Курпита, - Я бы попробовал объединять усилия лабораторий: создавал бы хабы, куда свез всех лаборантов и оборудования. Это бы позволило оперативно реагировать на недостаток людей, пробирок или расходников. Через объединение мы пришли бы к стратегии. Однако боюсь, что на фоне большого интереса может появиться безумное количество оборудования, которое никогда не будет использовано адекватно".

Две с половиной недели назад, когда карантин только начался, ПЦР-тесты на коронавирус делали только в Киеве - в Центре общественного здоровья. Уже через неделю чиновники говорили, что такие исследования делают еще 11 лабораторий Минздрава по всей Украине. Сегодня в заявлениях чиновников фигурируют 25 лабораторий, они утверждают, что все они делают такие анализы.

26 марта издание спросило у Минздрава и Центра общественного здоровья перечень государственных лабораторий, которые способны проводить тестирование, а также - все ли они обеспечены расходными материалами. Однако до сих пор ответа на запросы не получило.

Поэтому мы решили сконтактировать с областными лабораториями, чтобы узнать их истинные мощности. Выяснилось, что некоторые работают на полную, а в части нет оборудования или реагентов, поэтому тесты из гуманитарного груза просто лежат.

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"Прямо ко мне в кабинет из Офиса Президента привезли какие-то расходные материалы для ПЦР-лаборатории, которая у нас отсутствует", - рассказал руководитель Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко.

По его словам, тесты для проведения лабораторной диагностики на область пришли в Краматорск, однако там нет необходимого для их проведения устройства - амплификатора. Сейчас область объявила тендер на 842 000 гривен на закупку этого аппарата для областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске.

"В ближайшее время у нас амплификатора не будет, мы просим срочно передать его в Славянск. Я все передам, что у меня есть, чтобы пошла работа в области. Если мы потеряем две-три недели, это будет неправильно. Сейчас ежедневно по разу-два машину гоняем на Киев, помогает Красный крест", - говорит Гончаренко.

На вопрос, может ли область проводить тестирование методом ПЦР самостоятельно, представитель Департамента здравоохранения Донецкой области Александр Педенко ответил: "Наверное, есть возможность. При определенных обстоятельствах". Без информационного запроса уточнять, о каких обстоятельства говорится, Педенко не стал.

В Луганской области ПЦР-тесты тоже не проводят. По словам главы области Сергея Гайдая, лаборатория начнет работать в Северодонецке ориентировочно с начала апреля.

В разговоре директор Волынского областного лабораторного центра Наталья Янко сказала, что в Луцке уже есть возможность делать ПЦР-тестирования, однако необходимости в этом нет: "Два дня проходило обучение у нас. Мы научили нашего лаборанта и вирусолога. Теперь все мы будем делать в своей лаборатории. К счастью, мы пока ничего не делали. У нас нет подозрений на сегодня. В большей части тестов в комплекте шли все реагенты. На первую неделю, даже при худшем сценарии, нам точно расходников хватит. Максимальную мощность лаборатории мы не считали". Разговор с Наталией состоялась 26 марта, в то время в области зафиксировали два подтвержденных случая коронавируса и три человека были под подозрением.

В Запорожье исследования начали делать в областном лабораторном центре. Его директор Роман Терехов в беседе сообщил, что из Китая в область пришли сами тесты, а оборудование и расходные материалы для их проведения лаборатория использует свои. "Часть расходников и реагентов пришла дополнительно на следующий день - доставила Нацгвардия. Одно исследование длится от четырех до 12 часов и в ручном режиме не регулируется. Я перевел лабораторию в круглосуточный режиме. При полной нагрузке максимально в сутки мы сможем делать (анализ. - Ред.) где-то 100 человек. И это - хороший показатель, потому что еще 23 марта вообще никто не делал в Запорожской области тестирования, как и в массе регионов. Мы возили их в Киев и ждали несколько дней".

Мы спросили у заместителя министра здравоохранения о том, какие области могут делать тестирования методом ПЦР. Но четкого ответа, к сожалению, не услышали. На брифинге 30 марта Виктор Ляшко ответил: "Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всем лабораториям и помогают им настроить алгоритм тестирования на тех амплификаторах, которые существуют. Некоторые области могут проводить исследования, но до конца этой недели (до 5 апреля. - Ред.) нам приедет 12 новых амплификаторов для ПЦР диагностики, которые будут распределены по тем регионам, где сегодня устаревшее оборудование".

В Киев вопросов не возникает - в столице мощная лаборатория, которая сейчас может справиться и с местными, и с региональными образцами . В областях ситуация разная. В Черновицкой области, где были зафиксированы первые заболевания, исследования проводит областной лабораторный центр. По словам его руководительницы Натальи Гопко, китайские тест-системы они начали ставить 25 марта, а до этого пользовались немецкими, приобретенными на средства областного бюджета: "Сейчас максимальное количество, которое мы проводили в сутки - около 50, это была максимальная потребность. Однако мы сможем и больше исследовать. Все расходные материалы, наборы для выделения РНК мы имеем, потому что заранее позаботились об этом - знали, что объемы исследований будут выше".

Другой регион, где зафиксирована серьезная вспышка вируса, Тернопольщина, также справляется своим потребностям. По словам директора областного лабораторного центра Оксаны Чайчук, у них есть два аппарата для ПЦР и две смены врачей-вирусологов. "Мы можем работать практически круглосуточно, - рассказала она. - Конечно, нам трудно, но работаем. Исследуем до 100 образцов в сутки. Абсолютно полностью все компоненты, необходимые для проведения реакции, у нас присутствуют. У нас они были, но мы еще и гуманитарную помощь получили".

Ивано-Франковский областной лабораторный центр получил тест-системы ПЦР из "китайского груза", но не может их применять. По состоянию на 25 марта лабораторное тестирование в области не проводили. Главный санитарный врач области сообщил, что сейчас разрабатываются инструкции и алгоритмы поступления материалов от пациентов: "Уже в ближайшее время пройдет исследования в тестовом режиме - и примерно через сутки сможем выйти на возможность первых исследований в нашей области", - сказал Руслан Савчук в комментарии местному изданию. Однако конкретной даты начала тестирования не сообщил.

В некоторых регионах, куда тесты привезли, а оборудования нет, местные власти не слишком рассчитывает на помощь государства, а обращаются к бизнесменам и благотворителям.

"Сейчас мы вынуждены отправлять тесты на Киев. У нас нет современного аппарата, к которому бы подходили те 2000 тестов, которые мы получили. Мы надеемся на предпринимателей, потому что если проводить закупку бюджетные средства, учитывая тендеры, мы получим их через несколько месяцев", - говорил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Из Полтавы в Киев ежедневно машина отвозила пробирки для исследования. В областном лабораторном центре оборудование появилось только 25 марта помогли местные меценаты.

Для проведения ПЦР-тестирования во Львове мэр города Андрей Садовый тоже обратился к людям с просьбой приобрести необходимые реагенты и даже оставил онлайн-анкету. По его словам, город заказал 20 наборов реагентов для всех этапов ПЦР-тестирования более чем на миллион гривен, однако их нужно значительно больше. "Это - одна из самых проблемных вещей в нашем государстве, которую правительство пропустило, не было централизованной закупки реагентов, тест-систем, чтобы в каждой области заработала лаборатория", - сказал он. В конце концов, по словам директора Львовского областного лабораторного центра, первые ПЦР-тестирования в городе начались 25 марта. Ежедневно предполагают делать 24, однако даже если перейдут на круглосуточный режим, лаборатория сможет ежедневно проводить максимум 50 исследований.

645 000 гривен на амплификатор - аппарат, который позволяет исследовать образцы на коронавирус - для областного лабораторного центра собирали всей Черниговщиной. Свою часть тестов из китайского груза область получила, а оборудование - нет. Лаборатория начала работать только 25 марта, аппарат приобрели преимущественно за деньги предпринимателей области. По словам директора Черниговской областной лаборатории, теперь они могут анализировать до 12 проб одновременно, а одно исследование длится около восьми часов. То есть максимальная суточная мощность лаборатории Чернигова - 36 анализов.

Благодаря благотворителям необходимое оборудование также получили областные лабораторные центры Одесской и Николаевской областей, однако, их мощности пока неизвестны.

По информации издания, которую мы собирали, общаясь с компетентными представителями в регионах, большинство областных лабораторий имеет мощности, чтобы за один раунд исследования загружать в аппарат одновременно 12-24 образца. В то же время в странах Европейского Союза пользуются в основном оборудованием на 96 лунок.

Одно исследование в областной лаборатории продолжается 4-12 часов. Поэтому сегодня в учреждениях МЗ в сутки способны в среднем провести по 24-50 тестов, а при круглосуточной работе на максимальной мощности некоторые из них могут исследовать до 100 образцов. То есть даже при идеальных обстоятельствах, если каждая лаборатория в каждой области будет работать круглосуточно, максимум образцов, которые могут быть проанализированы в сутки в Украине - 2500.

Это существенно расходится с данными, которые озвучивает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время некоторые могут проводить до двух тысяч тестов", - ответил он на вопрос издания 30 марта во время брифинга.

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В эту цифру не верит и экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, самый мощный аппарат работает в Киеве, где за сутки в условиях непрерывной работы могут обработать 300-400 проб. В большинстве региональных лабораторий ситуация значительно хуже. " Процесс исследования не автоматизирован - нужно покрутить, покапать, нагреть. Первая часть занимает 3:00, вторая так же. Даже если лаборант будет работать непрерывно, он сможет поставить максимум 48 проб за рабочий день".

Учитывая ограниченные мощности государственных лабораторий, выходом из ситуации может быть привлечение частных. "Если Минздрав придумал механизм контроля за частными лабораториями (министерство может забрать аккредитацию), то можно придумать и механизм сотрудничества. Можно ввести внешний контроль качества - гарантировать, что в конкретных лабораториях осуществляются правильные исследования", - говорит Курпита.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что к проведению исследований привлекают три передвижные лаборатории, которые есть в распоряжении Минобороны, и негосударственные медучреждения. Во время брифинга в понедельник он сообщил, что на выходных состоялась встреча с большой сетью частных лабораторий, которая готова забрать на себя ряд исследований и проводить их бесплатно на реактивах и системах государства. Правда, ни названия сети, ни детальных условий сотрудничества с бизнесом чиновник не озвучил.