 Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.