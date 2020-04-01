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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали

Более половины жителей Киева, у которых коронавирус подтвердили за прошедшие сутки, инфицированы в стране.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3185956
 
   
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Значит кто-то, кто должен быть на самоизоляции, лазит по городу без маски.
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это значит остальная половина пофигистов продолжают заражать
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К сожалению так, пока все пофигистьі не переболеют или не отправятся в рай для пофигистов, спада у нас не будет.
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например как некоторые рупоры чоколада не будем показывать на них пальцем.........Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали - Цензор.НЕТ 5239 Ali Hasan

Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
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сотрись, зебилёныш безмозглый. самоизоляция для вернувшихся из-за границы.
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Ну, рупоры разные бывают...
Андрей Дидовик

Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
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30% безсимптомньіе носители, как сказал Кличко киевлянам - готовтесь к земле)
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Даже в сам приезд - прилетели они в Украину, вышли с аэропорта сели в такси и т.д. Разве в такси потом будет хорошая дезинфекция? Нет. Потом за день еще много граждан в этом такси проездили разнесли инфекцию. Весь этот карантин с самоизоляцией пропустил звено с развозкой прибывших транспортом на учете с дезинфекцией и водителями на карантине потом.
Вообще можно было для порядка даже запретить забирать своими машинами прилетевших а только развозка спецтранспортом с заполнением бумаг, проверкой температуры и прочих симптомов.
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на шашлычки должно быть сходили новоприбывшие ну вот теперь будут умирать те кто нигде не был и нивчем не виноват
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Бугагага .... 60 сбежали из отеля Козацкий... Зомбиопокалипсис начало....
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зачем без карантина впускали тысячи заробитчан?теперь люди умирают из за каких то уродов
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но тогда, возможно, в куршавель выезжали их меньшие половины, на конец - любовницы?
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вывод? привезли им... с любовью из-за кордону? не? самовылупиться вирус не мог... или мог?
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Это означает лишь то, что % инфицированных в группе "путешественников" минимум раз в 40-50 выше. Если брать приведенные значения (количество инфицированных к общему количеству в группе).
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Але скільки лайна зеблоїди, крізь Київ прокачали!!!! Закрити аеропорти й вокзали.Зебидлоту транспортувати через ЗеРіг
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Спасибо 160 тыс. завезенным гастарбайтерам.
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ну так ещё бы. у нас же все прилетевшие на 100500%-м самокарантине. не то что санжаровцы с тройным кольцом нацгвардии.
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Так. Тепер Київ може накрити туча коронвірусу... Добігались .... Ну що сказати це можна було передбачити.. Громадянська і людська відповідальніс у нас Українців близька до НУЛЯ... не у всіх звісно але дурнів багато. Одні вірять що це заговір світовий другі врять що кацапщина "материк стабільності".. ідіоти. Моліться щоб ми не вискочили хочаб за 10к захворівших. Он кацапщина скоро буде знов "в переді планети всей"- стабільна ЖОПА. а КРИЧАЛИ ЩО ВОНИ "ОБУЗДАЛІ КОРОНОВІРУС" - шизофрінічно дебільна кріна кацапшина. Українці не будьте такими як кацапи...бережіть друг друга і сбережете себе.
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Мир на карантине: ученые фиксируют снижение на треть "сейсмических шумов"
http://kontrakty.ua/article/153544
Во как шумели! Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали - Цензор.НЕТ 5125
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Тримаймося - ми на межі прогресії. Врятуй нас, Боже!
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