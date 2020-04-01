 Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.
По состоянию на утро 1 апреля в Киеве 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
Андрей Дидовик
Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
Вообще можно было для порядка даже запретить забирать своими машинами прилетевших а только развозка спецтранспортом с заполнением бумаг, проверкой температуры и прочих симптомов.
http://kontrakty.ua/article/153544
Во как шумели!