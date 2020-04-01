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 Ситуация с обеспечением медучреждений непростая, - Кличко проверил инфекционное отделение Киевской горбольницы №9

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает проверять больницы столицы, где лечат больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн пресс-конфренции и продемонстрировал видео, которое снял на телефон в инфекционном отделении городской клинической больницы №9.

"Ситуацию с обеспечением медучреждений я знаю и проверяю. Да, она непростая. Сегодня проблемы с логистикой, доставкой медсредств, с высокими ценами. Проблема недостатка элементарных средств защиты сегодня острая даже в таких странах, как США, Германия, Италия и Испания. Но мы делаем в этой ситуации все, что в наших возможностях. И предоставляем картину о реальном положении дел, - подчеркнул Кличко. - Я не перестану благодарить наших врачей и медсестер, а также поддерживать их. Потому что им сегодня сложнее и опаснее всех. Медучреждения столицы мы обновляем последние годы, и отремонтировали уже немало - еще не все имеют европейский вид. Но наши врачи делают все, чтобы спасать здоровье и жизни людей. И город продолжит развивать медицинскую сферу", - сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что сегодня город делает все, чтобы обеспечить столичных медиков всем необходимым для их защиты. А медицинские учреждения - оборудованием, лекарствами и расходными материалами.

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"Сегодня в больницах - в частности, тех, где лечат больных коронавирусом, - необходимое есть. Но этих средств нужно много и постоянно. И мы работаем, чтобы пополнять запасы. Например, сегодня в медучреждения будет распределен полученный вчера груз, который ранее заказал город - 400 000 медицинских масок, расходные материалы. Еще ожидаем защитные костюмы для врачей, респираторы, партию тестов", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, как сообщил ранее мэр столицы, на сегодняшний день количество киевлян, у которых подтвержден диагноз COVID-19, составляет 132 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3185955
 
 
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Дивно це все... медицини по факту не має, а ситуація не проста...
може це якось одне із одним пов'язано?

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пусть озк одевает. а то он на параше был намедни случай - одного из ****** послали в клинику обнулённую версию попиарить, а оно взяло и главврача заразило.
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Если бы Кличко хренью не страдал, а с февраля что-то делал- сегодня бы в больницах была бы совершенно другая ситуация.
Но для этого же нужны мозги?
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