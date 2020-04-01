 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта 2020 года.

Оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

"О возможном введении чрезвычайного положения в Украине мнения респондентов разделились: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет", - говорится в материалах "Рейтинга".

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их обзор, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах. В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают.

Аудитория социологического опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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