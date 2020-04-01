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 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

83% украинцев поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта 2020 года.

Оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

"О возможном введении чрезвычайного положения в Украине мнения респондентов разделились: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет", - говорится в материалах "Рейтинга".

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их обзор, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах. В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают.

Аудитория социологического опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения
Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Также читайте: С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос

49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос Рейтинга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185954
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
мда. рано проводить выборы. уровень дебилизма ещё слишком высок.
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тогда на это время нужно запретить принятие законов.
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То у них 400 человек это вся Украина(https://censor.net.ua/news/3184215/40_ukraintsev_vystupayut_za_ujestochenie_karantinnyh_mer_v_ukraine_29_uje_ispytyvayut_finansovye_trudnosti), теперь 2000.... Кого интересует такая "статистика"??
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лучше покажите нам "рейтинг" преЗЕдента....))
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Лучше покажите самого "презедента". А то его уже две недели на публике никто не видел, лайнокомандувача.
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есть только одно место, где его можно найти - в фейсбуке......
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Если он не появится на публике в ближайшую неделю-две, население сделает вывод что либо он бежал, либо его грохнули.
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Пусть покажут его публике. Можно хоть за уши втащить на трибуну Рады.
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и вам хочется смотреть на это жалкое зрелище???
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Так есть в стране Президент, или нет ? Если нет - надо начать расследование: куда он делся, и назначить новые выборы.
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квартал регулярно показывают по г+г... да, немолодой, но голабародька мелькает...)))
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Да заварите же им двери, в конце концов. Ну, хотят люди оказаться в Китае.
Плох был Порох. Теперь стало хорошо, просто классный ништяк.
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кроме результатов опроса, интересно бы было также узнать и мнение самих украинцев.
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через 1-2 месяца, когда закончатся запасі еды и денег они изменят свое мнение на прямо противоположное,

ЗЕленые дебилы !
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Через два месяца по пустым улицам будут носиться банды мародёров.
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І що? Ви вважаєте, що 73% на це на заслуговують?
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Я лишь констатировал факт: такова перспектива ситуации. Моральных оценок я не давал, поскольку они бессмысленны.
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а я усього на всього докупив набоїв до свого карабіну, теж без будь яких зазіхань на моральність... так, про усяк випадок
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Вже підросла в Києві кількість пограбувань!
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Он классный профессионал; просто не в моём вкусе, если честно: я не испытываю никаких чувств к звуку акустической гитары.
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А не проще и честнее было бы спросить у граждан, поддерживают ли они ограничение конституционных прав.
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Подавляющее большинство вообще не знает что это такое, и зачем нужны эти права.
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эт точно...
барин приедет - барин рассудит...
одиннарот...
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Дурдом!
Для того щоб робити якісь висновки потрібно перш за все забезпечити проведення справжніх і якісних діагностувань людей на цю болячку.
Крім того - потрібно повністю закрити кордони і припинити всілякі переміщення транспорту між населеними пунктами (крім швидких та інших служб).
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А вони хоча б здогадується що то таке.
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будут поддерживать, даже когда придут изымать еду из холодильников?... разумеется, для пропитания кого-то очень нужного...
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опять байки разумкова? а как опрашивали? на улице никого нет, спалились идиоты.
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Его давно было нужно ввести. Получается что у одних карантин, а у других пьяные посиделки под окнами.
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опрос проходил среди сотрудников центра Разумкова.
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Это точно поможет борьбе с короновирусом?
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Нет, против вируса эффективна только вакцина а ее нет. Это реализуется коллективно-безсознательное стремление к рабству.
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Я поражаюсь сколько моих сограждан хотят в тюрьму и концлагеря! Сидите дома хоть до самой смерти, стройте концлагеря для друг друга! Кто вам мешает! Но почему вы всех хотите туда загнать? Рабское сословие не знающее слова Свобода и Достоинство....
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А паралельно треба запитати чи задоволені зевладою?
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эти 49% понимают последствия введения ЧП?
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Они думают что вот как раз они и будут ходить где им захочется, в том числе выгуливая собак, а вот другие будут подчиняться им.
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все эти соцопросы мы уже проходили, рисуют с потолка что им выгодно, по заказу работают
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Йдуть в сексшоп - купляють собі ділдак побільше і можуть вводи і виводити собі в дупу НС скільки хочуть ... Чого мене мають обходити їхні сексуальні ігрища ?
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