EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1559  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Крым (22542) Аксенов (273) блокпост (209) Керченский мост (151) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял решение об установке блокпоста на Керченском мосту.

Об этом он объявил 1 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На крымском мосту будет установлен блокпост. Будет проведен стопроцентный досмотр всего автотранспорта. До 17:00 будет опубликован перечень требований к приезжающим гражданам. К вечеру все нормативные документы будут опубликованы", – сказал Аксенов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Марш на Крым" перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров

Ранее глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что Керченский мост необходимо срочно закрыть для перемещения людей и транспорта, чтобы избежать "большей беды" по распространению коронавирусной инфекции для жителей оккупированного Крымского полуострова.

По состоянию на утро 31 марта в Крыму было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. 31 марта блокпосты были установлены на въезде в Севастополь.

Также на Цензор.НЕТ: В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3185951
 
 
 Топ комментарии
 
Взорвать мрст-спасти скрепоносніх мудаков Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 2374
 показать весь комментарий
 
Шо, вірус травити будуть з лопати? Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 1034
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Взорвать мрст-спасти скрепоносніх мудаков Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 2374
 показать весь комментарий
 
 
Шо, вірус травити будуть з лопати? Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 1034
 показать весь комментарий
 
 
Це щоб зрадники не драпали в Унітазію. Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 7071
 показать весь комментарий
 
 
это правильно. а крысм и так много кацапни завезено. пока она там не выздыхает новых не запускать.
 показать весь комментарий
 
 
если бы еще из Крыма не впускали через кпп
 показать весь комментарий
 
только крымчане в Украину сейчас шастают туда сюда.
 показать весь комментарий
 
))) с одной стороны моста аксёнов с блокпостом, а с другой стороны - раша с загранотрядами

 показать весь комментарий
 
правильно, никого не выпускать, сдохните твари все и сразу
 показать весь комментарий
 
Открытие сезона наверное...винторогий турист попрет густой толпой..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх