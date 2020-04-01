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 Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса

Лидеры Германии, Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали создать "глобальный альянс против коронавируса".

Об этом говорится в заявлении пяти лидеров в совместной статье в британском издании "The Financial Times", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Заявление подписали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сале-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

Авторы статьи считают необходимыми международную кооперацию при разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее дальнейшее справедливое распределение по всему миру.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его. Эта пандемия не пощадит ни одной страны, независимо от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности. Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания по всему миру должны стать выдающимся примером глобального общественного достояния. Кризисы, подобные нынешнему, обнаруживают лучшие и худшие стороны в людях", - говорится в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185946
 
 
 Топ комментарии
 
Как Германия попала в этот список мировых лидеров, к мнению которых прислущивается весь мир?
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германия - и без альянса с пуйлом? не прокатит.
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Бей Ковид, спасай планету! Мочи гада! Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса - Цензор.НЕТ 1829
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Если кашляете, то кашляйте в полотенце сильно прижимая к рту это позволит не повредить легкие и на серце не такая нагрузка, это помогает когда лёгкие уже болят.
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им теперь надо создать консультативный совет по этому поводу и попросить сивуху, когда у того штаны высохнуть, стать его почётным внештатным зицконсультантом. опыт презентаций у него имеется.
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Бей Ковид, спасай планету! Мочи гада! Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса - Цензор.НЕТ 1829
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Как Германия попала в этот список мировых лидеров, к мнению которых прислущивается весь мир?
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не зря оккупант носится с благотворительностью, даже уже в США что то отправляет, не спит враг.
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Какой глобальный?С появлением коронавируса глобализация умерла
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