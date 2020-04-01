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 ГБР начало производство из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров в Португалию и Чехию

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения за границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не предприняли надлежащие меры по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - сказано в сообщении.

Служащим таможни инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

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В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3185944
 
   
 Топ комментарии
 
Не треба все спихати на таможню - злочинці сидять на Банковій, візьміть за яйця Радуцького і він всіх бариг виведе на чисту воду.
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у зеленой кодлы виноват кто угодно, только не сами преступники.....
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Не треба все спихати на таможню - злочинці сидять на Банковій, візьміть за яйця Радуцького і він всіх бариг виведе на чисту воду.
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100%
Учитывая в каком режиме работает кабмин и что реально все решения утверждает преЗедент, садить нужно именно Зеленского. Если бы это чучело согласилось на пересмотр бюджета еще осенью, как ему пытались объяснить - не было бы такой жопы сейчас...
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у зеленой кодлы виноват кто угодно, только не сами преступники.....
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Знов якогось "іншпектора" крайнім зроБЛЯТЬ, зеублюдки
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та мабуть покiйний брат єрмака на цюпосаду вже когось привiв.....
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Якщо включити фантазію і Портного, то можна вийти на Порошенка.
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нет, уже нельзя, проголосовал за продаж земли и получил индульгенцию продолжать в том же духе
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звучит обнадеживающе.
ждем, когда недоделанный ишак слиняет в свой квартал играть на пианино - и Настоящий Президент возвратится на свой пост.
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Всякий зебіл, включаючи і головного, коли одужує, автоматично стає порохоботом. Але це тебе не стосується.
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"аби не барига" і "бізнес на крові" з таким гаслами зе прийшов, і.. щось курча не працює
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У ЗЕ будет 5 процентов, у Пети 8, в итоге 13. Но пока на свободе. Да порохоботы, как то так и это не я выдумал.
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ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 2491 Kessirman 54 - ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 9625 Серьезно....?
Весна придет сажать будем, да?
Это было чуть - чуть реально до голосования по земле и банкам.....
И вот теперь.....

ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 9108
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НЕ время сейчас разборки устраивать.Собаке делать нечего ,она того...Сейчас надо поощрять производство средств изоляции,личной гигиены,ИВЛ и тд..А не искать врагов.Помогать ужесточать режим там,где идёт взрывной рост заразы.Превентивно блокировать счета нарушителей ввоза -вывоза.Сами прибегут.Сами пойдут в Суд.В США так.Первым долгом блокировка всего.
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Вот уже и "стрелочников" понаходили...
А "Банковая" - чистая и пушистая.

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Вот эти не отвечают на телефоны, не принимают на сайте заказы:
http://buk.com.ua/buk-3k/

Директор говорит, что они на карантине. Тем не менее производство работает. Мудаки надеюсь получат по заслугам.
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Скоро Володимир Олександрович прийде до Петра Олексійовича і скаже: "Батьку, пробач засранця! Візьми булаву, гетьмане, і врятуй Україну, як ти це вмієш!" На площах, в скверах, в квартирах почується нелюдське завивання розбитих надій і сподівань недолугих представників наріду, який втратив зв"язок з реальністю. Буде так. Крачка.
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Так шо, Радуцкому собирать тёплые вещи, а Нефедову сушить сухаои?
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