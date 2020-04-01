 ГБР начало производство из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров в Португалию и Чехию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не предприняли надлежащие меры по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - сказано в сообщении.
Служащим таможни инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.
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В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Учитывая в каком режиме работает кабмин и что реально все решения утверждает преЗедент, садить нужно именно Зеленского. Если бы это чучело согласилось на пересмотр бюджета еще осенью, как ему пытались объяснить - не было бы такой жопы сейчас...
ждем, когда недоделанный ишак слиняет в свой квартал играть на пианино - и Настоящий Президент возвратится на свой пост.
Весна придет сажать будем, да?
Это было чуть - чуть реально до голосования по земле и банкам.....
И вот теперь.....
А "Банковая" - чистая и пушистая.
http://buk.com.ua/buk-3k/
Директор говорит, что они на карантине. Тем не менее производство работает. Мудаки надеюсь получат по заслугам.