 ГБР начало производство из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров в Португалию и Чехию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не предприняли надлежащие меры по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - сказано в сообщении.

Служащим таможни инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

Читайте также: ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник

В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.