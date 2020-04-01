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 COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

31 марта в США от коронавируса умерли 912 человек, что является самым большим количеством жертв за сутки с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные статистики заболеваний коронавирусом Worldometers.

При этом США вышли на первое место в мире по количеству смертей за прошлые сутки. Так количество зараженных превысило 188,6 тыс. чел., число умерших - 4 тысячи.

COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Всего за 31 марта в мире жертвами коронавируса стали 4553 человека. Помимо США больше всего смертей зафиксировано в Италии (837), Испании (748) и Франции (499) .

COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 02

Напомним, всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 859 796 случая заражения коронавирусом случаев инфицирования COVID-19. Умерли 42 341 человек. 

Источник: https://censor.net.ua/n3185942
 
 
 Топ комментарии
 
А в США, Италии и Китае тоже Порошенко уничтожил? COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 2101
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Краще пити те, що підвищує настрій. COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 2109
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Вот что значит выбрать клоуна президентом.
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Совет форумчанПравила форума
 
При Коронавирусе нужно много пить, лучше тёплый зелёно-фруктово-травяной чай с фруктами или компот (литра 3 в день).
Ещё можно пить энергетики но по чуть-чуть, 0,5л. в день. это должно взбодрить организм и плюс там есть витамины.
Например в пакетиках от простуды содержится парацетамол и кофеин.
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Краще пити те, що підвищує імунітет.
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Те, що підвищує настрій пізніше його вам зіпсує🤗
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Настав той час, коли людина з запахом алкоголю викликає повагу та довіру! COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 6793
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Вроде как 62%, первачёк так раз в самый раз)
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Минимум 65%, но чтобы не ошибиться лучше разводить с запасом 70-75%.Можно использовать питьевой спирт, самогон, изопропиловый спирт.
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Надо дома сидеть, чтобы не заразиься и не заразить других.
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А жрать что? Не будешь работать на мивине в лучшем случае сидеть будешь... К сожалению...
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В маске, перчатках, очках добежал до магазина, закупился на неделю. Вернулся - все обработал антисептиком. И сидишь дома.
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А деньги в кошелек или на карточку кто будет ложить если работать не будешь?
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И если кашляете, то кашляйте в полотенце сильно прижимая к рту это позволит не повредить легкие и на серце не такая нагрузка, это помогает когда лёгкие уже болят.
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Вот что значит выбрать клоуна президентом.
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щось мені підказує, що у цьому ми дійсно можемо побити усі рекорди...
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Если бы при Порошенко не уничтожили санитарно-эпидемиологические станции шансов у Украины было бы больше.
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А в США, Италии и Китае тоже Порошенко уничтожил? COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 2101
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Він сволота, ще у Франції з Іспанією.
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Конечно, это всё он, проклятый. А ещё он с Обамой дружил, они вдвоем в лифтах у кацапов такое творили...
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В Китае благодаря совковой системе быстро остановили эпидемию.
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В Китае интересная компартия. В которой больше всего в мире долларовых миллиардеров. В Китае остановили эпидемию (остановили ли? Этого никто не знает) только благодаря традиционной восточной автократии, к совку не имеющей никакого отношения. Этим традициям в Китае тысячи лет.
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Ті біл в Китае и знаешь их медицину? Думаешь если там коммуняки при власти то и медицина своковая? Не спрою, в совке медицина была неплохая, это правда.
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В совке медицина была хорошая только на бумане. Статистику по заболеваниям спускали сверху.
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И это тоже было. Но тогда хоть врачи были более-менее грамотные, а сейчас все грамотные уехали в ЕС, а тут осталась одна шолупонь купившая диплом
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Ми не знаємо правди про кількість інфікованих і померлих Китаї. Комуністи брешуть. Завжди. Так, як зараз брешуть в Україні камсамольци, діти й онуки НКВДистів і КГБістів, що при владі...
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Ты русский. 100 пудов. Такую дебильную хернищу только ************* могла сочинить. Перепелица, мля.
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СЕС займалися виключно рекетом медиків та підприємців.

Я особисто платив щомісяця чималу суму, тільки щоб дали працювати.
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отих пітарасів, що за хабарі ліві довідки видавали? Із ними шанс був би на кращу статистику, а не на кращу реальну ситуацію.
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Ровно столько же. Эти уродливые порождения совка должны быть были уничтожены, потому что лет 20 как превратились в средство для поборов, никаких противоэпидемиологических функций они не несли уже давно. А в сочетании с тем, что там давно засели просто приблатненные "свои люди", от них был бы только вред, а не польза. Как вылетевшего с кресла министра Емца.
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Во время эпидемии совковая полувоенная противоэпидимиологическая система спасает жизни. Она была создана против биологического оружия. А коронавирус - это и есть военное положение.
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Она была создана, потому что какой-то очередной вождь на каком-то очередном пленуме ЦК КПСС так пожелал. В СССР умели создавать симулякры. И нет, в СССР никогда не беспокоились о здоровье населения. Лозунги на здания развешивали, да, а реально, на деле - нет.
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Ці всі апологети совка не жили при СРСР, для них властивно абсолютовати то чого не бачили.
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скорее всего... COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 4141
но там хоть помогает гос-во мощно..., итальянцам тоже...
но и они.....

Песни на балконах под карантином в Италии закончились, у населения заканчиваются деньги и нужно на что-то жить.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/singing-stops-italy-fear-social-unrest-mount-coronavirus-lockdown

COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 2472
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Самое больше всего страдают страны население которых много шариться по белу-свету или те страны в которые шарятся. Цивилизация и мобильность людей разносят эту заразу очень быстро.
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Лучше всего ситуация в бывших соцстранах, где осталась совковая полувоенная система санэпидемтанций, инфекционных больниц.
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Там давно нема санстанцій, звідки ви цю муть берете? швидше справа у прививках і методах лікування, захід перебрав з антибіотиками.
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Тоді так і пишіть, в одній країні з 10 лишились СЕС, до речі Польща виглядає чи не найгірше серед постсоцкраїн.
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И как, помогли они Польше, когда реально началась эпидемия? (задумчиво рассматривая цифры заболевших в Польше)
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Бывший инспектор санэпидемнадзора? Сочувствую, но их жизнь прожита зря, нихрена они не делали, и не умели делать.
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В бывших соцстранах до сих пор массово ставят прививку БЦЖ, которую в Европе считают не эффективной и даже вредной. А теперь выясняется, что эта прививка, поставленная в детстве, оказывается спасает жизнь при заражении коронавирусом.
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Не факт, что она вообще как-то влияет. Кто-то нашел любопытную корреляцию. Вот и всё. Это не более, чем любопытная корреляция. Теперь осталось выяснить, как влияет на коронавирус тот факт, что ты в детстве ел мороженое "Пломбир" в вафельном стаканчике.

PS Да, у меня есть этому вполне логичное объяснение. В бывших соцстранах больные диабетом и ССЗ массово просто недожили до этого дня, а в западных капстранах они благополучно живут до 90 лет и в ус не дуют.
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Чомусь ніхто не пише, що іспанські медики в барселонській клінніці Валь дель Геброн таки зуміли! Прорвалися!!! Роботу, яка вимагала цілий рік дослідів, зробили за 15 днів. Працювали без передиху. Слухаєм уважно! Вони зуміли розшифрувати код генома коронавірусу. Брали штами двох інфікованих. Код є, а це означає, що можна прогнозувати мутації вірусу, як він вестиме себе надалі. Вони виявили
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Потому что его уже давно много раз розшифровали и Китай и США
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На самом деле это не помогает ни тому, ни другому. Потому что это не более, чем просто интересная научная проблема. А для вакцины геном как раз точно не нужен и не важен, потому что в вакцине этого генома не будет по определению.
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В некоторых людей этот вирус протекает на столько легко, что они даже не замечают что больны, но при этом заражают других.
Так если у вас симптомы легкой простуды то лучше сидите дома.
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И лучше, когда все носят маски в общественных местах.
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Нам все врут, в США передовая медицина, Супрун подтвердит!
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Мокшафюрер теж американський ОЗК чомусь носить, смачно харкнув в пику росіянам.
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Щось не бачу тут бажаючих 'зробити як Трамп', де ж ви всі поділися?
Якщо вірні цифри під новиною наведено (860 тисяч випадків і 42300 загиблих) - це майже 5%ва смертність.
Якщо вірити тому, що так чи інакше перехворіє 70%, то Україну очікують смерті більше одного мільйона людей. Якщо додати сюди неможливість надати допомогу із-за завантаження - то більше.
А тепер спробуйте довести, що від голоду в аграрній країні влітку помре хоч одна людина.
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Пока у Украине гипотеза об "одних стариках" не подтверждается. Все умершие в диапазоне от 35 до 50 лет. Ну и лежащий в реанимации полутарогодовалый малыш передавал привет всем, у кого "дети не балеют!", и кто катает детей в колясках по улице "подышать свежим воздухом".
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Это пока! Умирают пока прибывшие здоровье заробитчане и туристы. Но, когда вирус доберется до стариков..... Короче берегите стариков.
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Это только начало. Через две недели, в США, будет умирать 12-15тыс чел. в день..
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А в росії? В 10 000 впишуться? Як вважаєте, парад буде?
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Россия легкомысленна, хотя и хорошо оборудована. И думаю, что в России парада не будет, т.к. у них будет тогда пик.
В 10000 впишутся легко, даже будет меньше 1000 в день в пик
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Читав комента з Пензи, Вологди, Абакана, обласні центри оборудовані як в нас фельдшерські пункти.
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В Московии уже 2700 инфицированных. Но они ввели карантин и выходные на неделю.
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Нема в них карантина, в них "самоізоляція".К утру 31 марта режим "самоизоляции" ввели 30 регионов России. С завтрашнего дня еще ряд регионов переходят на этот режим.

Не стоит даже говорить, что "самоизоляция" - зверь, науке неизвестный, правовой режим ее в любой интерпретации незаконен, но на эти пустяки никто уже никакого внимания не обращает. Пока, правда, в распоряжениях губернаторов стыдливо мелькают формулировки "рекомендовать", но правоприменение будет далеко за гранью любых рекомендаций. В полиции работают люди конкретные, а потому вдаваться в семантические тонкости не будут. Гауляйтер сказал "Ферботен", значит, ферботен. Простому шуцману недосуг разбираться в деталях.Проблема в том, что незаконность всех этих мероприятий во многом вынужденная. Федеральный центр и его олицетворение - Гарант конституции - внезапно испарились, оставив вертикаль сиротливо ждать вышестоящих указаний. Которых нет. А потому губернаторы вынуждены принимать инициативу на себя. Зачинателями регионального сепаратизма стали Москва и Петербург, что естественно, теперь к ним присоединяются остальные регионы, резонно рассудив, что в случае чего всех губернаторов оптом не посадят за превышение.
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А умерших пока мало. У них еще есть шанс пойти
по немецкому пути - 1-2% умерших от числа инфицированных.
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Шанс завжди є, але я чомусь не вірю, не пам'ятаю щоб Меркель ховалась під ліжком, там не прийнято жодного закону на рівні федеральної влади, ганяють літаки по світу, ******* злитки золота в аеропортах, в Німеччині теж так?
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Но даже 1% умерших от N инфицированных в России (70% населения) это порядка 1млн умерших в этом году от вируса только.
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Виводити відсоток померлих від загальної кількості населення можливо тільки при 100-відсотковому тестуванні.
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У нас в цьому році 10 000 хворих на пневмонію, 77 померло, хто докаже що це не корона. І це найменша область в Україні.
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Мохоже, что сирийский мальчик, который обещал пожаловаться Аллаху, таки выполнил свое обещание.
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