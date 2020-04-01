 COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные статистики заболеваний коронавирусом Worldometers.

При этом США вышли на первое место в мире по количеству смертей за прошлые сутки. Так количество зараженных превысило 188,6 тыс. чел., число умерших - 4 тысячи.

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Всего за 31 марта в мире жертвами коронавируса стали 4553 человека. Помимо США больше всего смертей зафиксировано в Италии (837), Испании (748) и Франции (499) .

Напомним, всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 859 796 случая заражения коронавирусом случаев инфицирования COVID-19. Умерли 42 341 человек.