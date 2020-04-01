 У дочери больной COVID-19 женщины на Полтавщине тоже обнаружили коронавирус, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
Дочь 68-летней жительницы Кременчуга, у которой обнаружили коронавирус на прошлой неделе, тоже сдала анализы.
Результаты лабораторного исследования ПЦР оказались положительными.
Как оказалось, женщина приехала из Польши в начале марта. Об этом стало известно только тогда, когда заболела ее мама. Сейчас у дочери отсутствуют симптомы заболевания, она находится дома на самоизоляции.
Также в Полтавской области ожидают результаты ПЦР-тестов 13 человек.