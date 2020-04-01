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 У дочери больной COVID-19 женщины на Полтавщине тоже обнаружили коронавирус, - ОГА

По состоянию на 1 апреля в Полтавской области есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Дочь 68-летней жительницы Кременчуга, у которой обнаружили коронавирус на прошлой неделе, тоже сдала анализы.

Результаты лабораторного исследования ПЦР оказались положительными. 

Как оказалось, женщина приехала из Польши в начале марта. Об этом стало известно только тогда, когда заболела ее мама. Сейчас у дочери отсутствуют симптомы заболевания, она находится дома на самоизоляции.

Также в Полтавской области ожидают результаты ПЦР-тестов 13 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185941
 
 
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т.е дочь приехала в начале марта..и пока без симптомов, но мама оказалась менее устойчивой и заболела? это ж сколько прошло недель и неконтролируемых встреч, походов в магазин и т.д. ?
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Ну прям как дети.... Китайцы уже опубликовали результаты исследований согласно которым переносчиками инфекции являлись люди у которых вообще не было никаких симптомов ( внешних)... Это вполне нормальная функция Ковид 19... Вирус попадая в организм просто использует последний для распространения...Здоровые легкие и сильная именная система защищает организм человкека. Организмы которые находятся в группе риска поражаясь вирусом получают побоку в виде пневмонии и умирают....проблема в том что в Украине группа риска сместилась на 55-75. Идиоты из МОЗа рапортовали что у нас мало людей в группе риска анализируя статистику итальянцев(75-85). Дебилы.... просто группа риска в следствии худшего уровня жизни украинцев смещается на 10 лет.... Если учесть поголовное употребление алкоголя и особенно курение ( табака в сигаретах уже давно нет) потенциальными жертвами могут быть и 30 летние...
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