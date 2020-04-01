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 #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен

Проекты должны быть направлены на облегчение жизни людей и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Вы можете подать проекты по следующим направлениям:

🔸Противодействие коронавирусу

🔸Е-услуги для граждан

🔸Социальное предпринимательство

🔸Взаимопомощь", — сказано в сообщении.

"У украинцев есть одна удивительная способность - объединяться вокруг общего бедствия и объединять свои силы для победы. Эта способность супергероев снова нужна, чтобы остановить невидимого врага - вирус COVID-19", — прокомментировал старт конкурса глава Минцифры Михаил Федоров.

Читайте также: Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров

Заявки принимаются до 6 апреля, победителей определят 9 апреля.

Профинансировало конкурс Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.

#HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185940
 
 
 Топ комментарии
 
Боротимуться з короновірусом. #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен - Цензор.НЕТ 112 Цифрою його по голові, цифрою.
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ви би краще ті гроші в медицину пустили.
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можно и не думать о участии. главный приз традиционно сорвёт ляшко з выламы.
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кабинет монетизации льгот на сайте Ощадбанка наверное дети написали за ящик конфет!
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ви би краще ті гроші в медицину пустили.
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Боротимуться з короновірусом. #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен - Цензор.НЕТ 112 Цифрою його по голові, цифрою.
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Премію хайпне Дубілет як "засновник" діджиталізації. Не даремно його "поперли" у бізнес.
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Справа Дубілета жива? Далі пилимо бабло?
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А победитель - чей-то очень талантливый сын, недавно освоивший Javascript?
Я знаю, что теперь в Украине кумовства нет, все честно, прозрачно, а места получают исключительно за профессионализм, но 4 миллиона, как говорится, это 4 миллиона.
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шоу и квесты - это как раз то, чтоб народ чуточку болел но совсем не скучал!!! ???
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забобики решили попиариться, про взаимопомощь и объединение вспомнили #HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень - Цензор.НЕТ 3636 направьте силы на подговку больниц лучше, а то там полная ж...
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Ага. 4 миллиона. Студентам из КПИ - миллион, пусть программки наколбасят, Остаток перевести в зарплату - 50%, остаток 1,5 млн, орграсходы, налоги, короче - чистыми миллион на руки.
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Студентам целый миллион? Вы слишком оптимистичны
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Ударим флешмобом по короновирусу! Офигенное предложение. А купить на эти деньги средства защиты и медикаменты, видимо, религия не позволяет. Дебилы, ***....
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Е-зебилы, Е-нариду:
Е-морг
Е-кладбище

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Не понимаю, почему не накупить на эти деньги кислородных баллонов.
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