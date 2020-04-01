 #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
"Вы можете подать проекты по следующим направлениям:
🔸Противодействие коронавирусу
🔸Е-услуги для граждан
🔸Социальное предпринимательство
🔸Взаимопомощь", — сказано в сообщении.
"У украинцев есть одна удивительная способность - объединяться вокруг общего бедствия и объединять свои силы для победы. Эта способность супергероев снова нужна, чтобы остановить невидимого врага - вирус COVID-19", — прокомментировал старт конкурса глава Минцифры Михаил Федоров.
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Заявки принимаются до 6 апреля, победителей определят 9 апреля.
Профинансировало конкурс Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.
Я знаю, что теперь в Украине кумовства нет, все честно, прозрачно, а места получают исключительно за профессионализм, но 4 миллиона, как говорится, это 4 миллиона.
Е-морг
Е-кладбище
Кто-то очень хочет попилить бюджет.