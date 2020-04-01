 #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Вы можете подать проекты по следующим направлениям:

🔸Противодействие коронавирусу

🔸Е-услуги для граждан

🔸Социальное предпринимательство

🔸Взаимопомощь", — сказано в сообщении.

"У украинцев есть одна удивительная способность - объединяться вокруг общего бедствия и объединять свои силы для победы. Эта способность супергероев снова нужна, чтобы остановить невидимого врага - вирус COVID-19", — прокомментировал старт конкурса глава Минцифры Михаил Федоров.

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Заявки принимаются до 6 апреля, победителей определят 9 апреля.

Профинансировало конкурс Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.