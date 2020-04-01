 В Киеве выявили 25 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 132 случая, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, заболевших на COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 25 человек. Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.

По его словам, из 25 случаев 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 81 лет.

Также COVID-19 заболела девочка, которой чуть больше 1 года.

"Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу - четырех, в городскую больницу №4 - 7, в больницу №9 - 3 и еще одного больного в клиническую больнице №3. Остальные 10 больных лечатся дома на самоиоляции под контролем врачей", - подытожил Кличко.

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