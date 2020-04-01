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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 В Киеве выявили 25 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 132 случая, - Кличко

На сегодняшний день количество киевлян, у которых подтвержден диагноз COVID-19, составляет 132 человека.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, заболевших на COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 25 человек. Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.

По его словам, из 25 случаев 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 81 лет.

Также COVID-19 заболела девочка, которой чуть больше 1 года. 

"Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу - четырех, в городскую больницу №4 - 7, в больницу №9 - 3 и еще одного больного в клиническую больнице №3. Остальные 10 больных лечатся дома на самоиоляции под контролем врачей", - подытожил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185939
 
 
 Топ комментарии
 
Особлива подяка за це найвеличнішому спасітєлю чілавєкав.
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еще одна волна, а после последнего нашествия бесконтрольных путешественников, еще через некоторое время нужно ожидать.
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Решения Зели надеждой полны,
встречайте больных по аптекам страны!
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вот что самое хреновое....
пожилые.., то такэ - все там будем.... - пожили...

Также COVID-19 заболела девочка, которой чуть больше 1 года. Источник: https://censor.net.ua/n3185939
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еще одна волна, а после последнего нашествия бесконтрольных путешественников, еще через некоторое время нужно ожидать.
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Особлива подяка за це найвеличнішому спасітєлю чілавєкав.
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Вова, не пытайся быть большим дурнем, чем Вова Оманский.
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в Киеве 60 человек сбежало из резервации встречайте...
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Решения Зели надеждой полны,
встречайте больных по аптекам страны!
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Слава Порошенко! Нехай живуть порохоботы! У Києві виявили 25 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 132 випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 151
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началось то шо у нас, бабка с китая вернулась, а там бабка за дедку, дедка за соседку...
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работают по методичке, через 2 недели будет больше 1000, через месяц 10000
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