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 Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов

Специалисты Института молекулярной биологии и генетики уверяют, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, но для этого необходимо финансирование государства.

Об этом говорится в сообщении ИМБГ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в конце января 2020 года по заказу СНБО ученые ИМБГ первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. Эти тест-системы были сертифицированы. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

Институт ждет средства, чтобы реализовывать соглашения с производителями реактивов, используемых для изготовления тест-систем: их институт вынужден заказывать в Эстонии, Германии и других странах.

Специалисты отмечают, что себестоимость их ПЦР-тестов (250 грн), что почти вдвое дешевле зарубежных аналогов, реальная стоимость которых увеличивается еще и за счет авиадоставки из-за рубежа.

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Отмечается, что на имеющемся в Институте оборудовании специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно.

Учитывая недостаток в регионах лабораторий и специалистов, способных работать с ПЦР-тестами, Институт молекулярной биологии и генетики разработал план обучения для специалистов из разных областей Украины и готов предоставлять им соответствующиее научное сопровождение.

Ученые отмечают, что угроза коронавируса не исчезнет через несколько месяцев, а вирус подвергается мутации, поэтому вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах.

"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса.

Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не у каждой страны. Его надо сохранить.

Вкладывая средства в отечественного производителя тестов, государство не только сэкономит на стоимостных импортных закупок, но и выиграет время для спасения больных и поддержит целую отрасль отечественной науки и перспективных специалистов, имена многих из которых известные в мире", - говорится в сообщении.

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"Надеемся, что несмотря на вынужденное сокращение государственного бюджета для многих отраслей, в т.ч. и науки, финансирование такого сверхважного дела, как изготовление ПЦР-тестов, не будет сокращено и поступит как можно скорее", - резюмирут в ИМБГ.

Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов 01
Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов 02
Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185937
 
   
 Топ комментарии
 
Поэтому их отправили в отпуск за свой счёт?!
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не...так не интересно...никакой маржи и гешефта...
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отпадает сразу..... смысл же не в тестах, а в распиле!
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Поэтому их отправили в отпуск за свой счёт?!
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Именно. Зеленым нужна эпидемия. А тут институт со своими, блин, тестами. Да еще и такими, которые определяют вирус на ранних этапах, до проявления симптомов. Могли б, расстреляли, не могут - отправили в отпуск.
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не...так не интересно...никакой маржи и гешефта...
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именно.
производить-то они могут, но кто ж им это позволит? - если на каждом импортном тесте Ермак и бубачка хорошо ложат на карман.
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та издеваются над слугами урода, ермак на гавно изошел зимнюю резину на мерена покупать надо ТО1 не за горами, в ВР паника весна стройки пошли а подпитки нет, тут эти учёные с тестами по 250 грн. мы их в отпуск отпердолили а они всё равно всё пытаются испортить.
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отпадает сразу..... смысл же не в тестах, а в распиле!
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але декому не вигідно.
тому нехай ці біологи сидять на карантині.
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идем с опережением...., но где то рядом.. Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов - Цензор.НЕТ 7647 Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов - Цензор.НЕТ 4986

Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов - Цензор.НЕТ 9234
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Боюся, що якби у нас тестували так як в Іспанії, то треба тиждень додавати.
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"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые " ... нет в Украине никаких учёных, давно уже нет! И этих нужно гнать ссаными тряпками!Источник: https://censor.net.ua/n3185937
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в Україні нічого нема... водкі так точно))) нєх тобі тут ловити
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У вас є сімейний лікар? Зателефонуйте йому.
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Ви що з глузду з'їхали? Та українців якщо почнуть масово тестувати хоча б так як в Польщі і вони взнають справжню статистику хворих на коронавірус то почнуть більше помирати від страху ніж від інфекції!!!
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Ідея хороша - взагалі, фінансування науки це завжди хороша ідея. Але потрібно, щоб це був не розпил бюджету на виробництво тестів з чутливістю 30%, як китайські підробки, які всі країни повертають назад в Китай. До речі, ви не помічали, що в Україні дуже багато попередніх тестів нічого не показують, а потім діагноз підтверджується? Може тому, що ці браковані тести нам передають?
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ЗЕ-ОРДА ПЕРЕСТАНЬТЕ КРАСТИ!!!!! ФІНАНСУЙТЕ ВІТЧИЗНЯНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ, ВОНИ ДЕШЕВШІ. ВАМ ЩО НЕВИГІДНО ?!
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Неужели институт не понимает ,что если все знают что они делают по 250 , то насытить рынок этими по 250 +тройной гешефт будет как то немножко стыдно власти ?
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Навіщо це ЗЕ і ко .на цьому багато не набарижнічаєш ....
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При Коронавирусе нужно много пить, лучше тёплый зелёно-фруктово-травяной чай с фруктами или компот (литра 3 в день).
Ещё можно пить энергетики но по чуть-чуть, 0,5л. в день. это должно взбодрить организм и плюс там есть витамины.
Например в пакетиках от простуды содержится парацетамол и кофеин.
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Діло не в тестах, діло в цих пройдисвітах, що прийшли до влади. Життя сотен тисяч українців залежать від кловунів, що крім як виступати в манежі ні на що не здатні. Закликаю 73%-них: ви привели цю свору до влади, ви і прибирайте це лайно - поки не пізно. На карті стоять ваші життя і ваших родичів. Чи ви знову надієтесь що прийдуть волонтери, активісти та інша порохоботня і врятує вас?
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То есть это 40 - 80 000 тестов в месяц? Или 200 - 400 000 до осени.... Ну такое... дело конечно нужное, но не спасет ситуацию
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Виробництво можна наростити до, навіть, перенасичення - але на чому тоді нагріватись радуцьким?
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Чиновникам ви не цікаві, ну який з вас відкат?
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действительно, не кошерное предложение.
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Да кто ж им деньги даст? А если даст. то как же без 2-3 прокладок-фирм наших можновладців?
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Толку с того что они готовы? Пусть игрун членом на рояле уточнит почему для института нет финансирования для производства этих тестов.
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А нахрена институт? Там достаточно человек 20, - создайте фирму, аренда оборудования + откат дирекции, и вперёд! Бигус вам поможет!
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Это враги отечества.Должны быть схемы на которых все зарабатывают.МВФ против!!!
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ЗЕдебилы лучше купят у китайцев раз в 100 дороже.
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