 РФ воспринимает угрозу коронавируса как благоприятное время для эскалации на Донбассе, - МИД Украины

Об этом сообщает пресс служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что именно в этот день (30 марта. - Ред.) на Донбассе от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены. Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Вместе с нашими партнерами по нормандскому формату - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои обязательства по минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН", - отметили в МИД.
В МИД напомнили, что Украина уже привлекала внимание международного сообщества к критической несостоятельности противодействовать распространению коронавируса на оккупированных территориях.
"В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В этом контексте в МИД подчеркнули, что РФ должна обеспечить полный и беспрепятственный доступ на временно оккупированные территорий Украины, в том числе к участку российско-украинской государственной границы.
"Это обязательство России по минским договоренностям, которое было подтверждено во время последней встречи лидеров в нормандской формате 9 декабря 2019 г., но до сих пор остается невыполненным", - констатировали в МИД .
Также украинские дипломаты призвали РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения.
"Вместо представительных и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна сделать шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом, - прекратить агрессию против Украины", - резюмировали в МИД.
https://twitter.com/i/status/1245226940958736385
Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Компетентнісний потенціал
мовно-літературної освітньої галузі
Ключові компетентності
Уміння та ставлення
Вільне володіння державною мовою
Уміння:
сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію українською мовою в усіх царинах життя;
усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди;
використовувати вербальні та невербальні засоби в різноманітних міжособистісних, соціальних і культурних контекстах;
дотримуватися культури мовлення та норм мовленнєвого етикету;
адаптовуватися до змінних умов спілкування, розв'язувати нестандартні завдання, використовуючи потенціал української мови та відповідні комунікативні стратегії.
Ставлення:
поціновування української мови - чинника національної ідентичності,
готовність спілкуватися державною мовою;
прагнення послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя
Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами
Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
Уміння:
сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію рідною мовою;
усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди рідною мовою;
адаптовуватися до умов спілкування у багатомовному середовищі, використовуючи потенціал рідної мови та відповідні комунікативні стратегії.
Ставлення:
поцінування рідної мови - чинника етнокультурної ідентичності;
готовність спілкуватися рідною мовою
Здатність спілкуватися іноземними мовами
Уміння:
використовувати власний мовленнєвий досвід для опанування іноземних мов;
пояснювати роль/ значення мовних явищ та системи понять, за допомогою яких формується картина світу носіїв іноземної мови;
використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів .
Ставлення:
розуміння важливості оволодіння іноземною мовою для міжкультурного спілкування;
розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;
готовність до міжкультурного діалогу,
відкритість до вивчення іноземної мови, толерантність до народу, носія цієї мови, до його культури, звичаїв і способу життя;
дотримання культури спілкування, прийнятої в ********* суспільстві.
готовність спілкуватися іноземною/ іноземними мовою/ мовами
Математична компетентність
Уміння:
установлювати причиново-наслідкові зв'язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;
формулювати визначення, логічно обґрунтовувати висловлену думку;
перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема) для вирішення комунікативних завдань.
Ставлення:
готовність до пошуку різноманітних способів вирішення комунікативних проблем ;
пошанування істини
Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій
Уміння:
висловлювати гіпотези, описувати процеси власної діяльності, комунікативно доцільно використовуючи широкий діапазон мовних і мовленнєвих засобів, іноземною мовою зокрема;
спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти;
Ставлення:
прагнення поглиблювати уявлення про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу
Інноваційність
Уміння:
презентувати власні ідеї, бачення, інноваційні погляди зрозуміло, грамотно, креативно, використовуючи доцільні виражальні засоби й дотримуючись етики;
мобілізовувати ресурси (нематеріальні та цифрові зокрема) через комунікацію для здійснення інноваційної діяльності;
ефективно використовувати різні комунікативні стратегії для розв'язання життєво важливих проблем, зокрема в ситуаціях неоднозначності та непевності.
Ставлення:
відкритість до інновацій, готовність продукувати нові ідеї, спонукати до цього інших
Екологічна компетентність
Уміння:
критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі та прогнозувати її наслідки, зокрема відображені в текстах/ медіатекстах;
використовувати комунікативні стратегії для реалізації екологічних проєктів, формування екологічної культури та забезпечення сталого розвитку суспільства.
Ставлення:
готовність зберігати й відновлювати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь
Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння:
використовувати різні види сприймання текстів/ медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
діяти за алгоритмом у процесі складанні плану для розв'язання комунікативних завдань;
грамотно і безпечно комунікувати в інформаційному просторі;
розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм.
Ставлення:
задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;
прагнення етично взаємодіяти у віртуальному просторі;
готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету
Навчання впродовж життя
Уміння:
визначати власні комунікативні потреби, цілі та способи їх досягнення;
використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення державної/ рідної/ іноземної мов, знаючи про власний стиль навчання;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування;
постійно збагачувати власний словниковий запас, використовуючи словники й довідкові ресурси, зокрема цифрові;
здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію.
Ставлення:
прагнення удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;
руйнування власних мовних і комунікативних бар'єрів;
розуміння ролі читання для гармонійного розвитку й самовдосконалення
Громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей
Громадянські компетентності
Уміння:
аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію;
використовувати комунікативні навички та багатомовність для ведення міжкультурного діалогу;
не дискримінувати інших у своїх висловлюваннях;
критично оцінювати інформацію з різних джерел, обстоювати й формувати особистісні ціннісно-смислові орієнтири, спираючись на український досвід у європейському ціннісному контексті.
Ставлення:
пошанування української культури й толерування інших культур;
відкритість до культурного розмаїття за допомогою вивчення мови/ мов та здійснення міжкультурної комунікації;
повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;
утвердження права на власну думку
Соціальні компетентності
Уміння:
використовувати ефективні комунікативні стратегії для співпраці в групі;
послуговуватися мовою ненасильницького спілкування;
враховувати вплив слова на психічне здоров'я людини, відповідально використовувати мовні виражальні засоби;
застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоров'ю;
конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, реалізуючи принципи свободи особистості.
Ставлення:
готовність до налагодження контактів з іншими людьми, послуговуючись різноманітними мовними засобами
Культурна компетентність
Уміння:
використовувати мову для духовного, культурного й національного самовияву;
читати твори літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття, добираючи відповідні художні засоби;
добирати літературу для читання, щоб одержати насолоду і користь від прочитаного.
Ставлення:
потреба читання творів літератури для задоволення та рефлексії над прочитаним;
відкритість до міжкультурної комунікації;
зацікавленість світовими культурними здобутками
Підприємливість та фінансова грамотність
Підприємливість
Уміння:
ініціювати усну, писемну та онлайнову взаємодію державною/ рідною/ іноземною мовами для розвитку ідеї та її втілення в дію;
презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні засоби;
використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень;
описувати державною/ рідною/ іноземною мовами власні вміння та компетентності стосовно варіантів кар'єри.
Ставлення:
а по фиг где...только не в рашке - там же все шикарно...
(кстати последнее предложении в Вашем комменте - ответ на все последующие вопросы...)
я думаю даже и не начнут...остановятся на фазе - выделение денег из госбюджета)
"ПЕРЕСТАНЬТЄ СТЄЛЯТЬ" НЕ ДІЄ. ВОНИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАНУТЬ СТРІЛЯТИ. ЦЕ МЕТОДИ ТЕРОРИСТІВ, А КРЕМЛЬ ТЕРОРИСТ #1 В СВІТІ. МОСКОВІЇ ВІРИТИ НЕ МОЖНА.
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.