 РФ воспринимает угрозу коронавируса как благоприятное время для эскалации на Донбассе, - МИД Украины

Об этом сообщает пресс служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно в этот день (30 марта. - Ред.) на Донбассе от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены. Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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"Вместе с нашими партнерами по нормандскому формату - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои обязательства по минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН", - отметили в МИД.

В МИД напомнили, что Украина уже привлекала внимание международного сообщества к критической несостоятельности противодействовать распространению коронавируса на оккупированных территориях.

"В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте в МИД подчеркнули, что РФ должна обеспечить полный и беспрепятственный доступ на временно оккупированные территорий Украины, в том числе к участку российско-украинской государственной границы.

"Это обязательство России по минским договоренностям, которое было подтверждено во время последней встречи лидеров в нормандской формате 9 декабря 2019 г., но до сих пор остается невыполненным", - констатировали в МИД .

Также украинские дипломаты призвали РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения.

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"Вместо представительных и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна сделать шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом, - прекратить агрессию против Украины", - резюмировали в МИД.