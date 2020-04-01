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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

В Луцке у врача-гинеколога областной больницы посмертно подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что 66-летний мужчина умер 29 марта. Сначала в справке причиной смерти указали болезнь сердца. Окончательный результат анализа на наличие у него вируса пришел только после того, как родственникам отдали тело на погребение.

В больнице утверждают, что последние десять дней он находился в отпуске. Несколько дней назад с диагнозом пневмония попал в инфекционную больницу. Сначала экспресс-тест показал отрицательный результат, анализы мужчины отправили на подтверждение и таки обнаружили коронавирус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185932
 
 
 Топ комментарии
 
ще один 41однорічний помер.
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Врачи без должной защиты сами являются переносчиками и источниками заражения вирусом. Защита для медика защищает и его самого, и пациента, и всех кто с ним в контакте. Вообще сейчас нужно исключить все контакты с медиками, все обращения к ним, за исключением пневмоний.
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да ,да ксюша ,тоже врач,жил в центре в кирпичной пятиэтажке, так что сиди дома
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не сумнівався шо Ви знаєте правильну цифру, але, перепрошую, не второпаю ніяк. Потрібна додаткова інформація
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сижу дома сам, як ведмідь в берлозі, сосу... лапу-лапу, покриваюсь плєсєнью
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так вам еротика потрібна чи інфа про коронавірус ? )
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Поэтому, тебе желательно держать язык за зубами.
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У рейнджерів цікаве сприйняття статевих відносин.
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-- а шо не так з гомосєксуалістами?
-- вони підараси
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Ляшко, а шо там на счет "ложной уверенности"???
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Врачи без должной защиты сами являются переносчиками и источниками заражения вирусом. Защита для медика защищает и его самого, и пациента, и всех кто с ним в контакте. Вообще сейчас нужно исключить все контакты с медиками, все обращения к ним, за исключением пневмоний.
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а кто у нас любит по медикам шариться? прааавильно - те, кому за 60.
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Если доживешь до 60, болячки повылазят, скрутят, то тоже полюбишь "шариться".
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Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам
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Напишите ещё, что он был соседом главврача, которая была в отпуске в Испании на дне рождения бывшего нардепа, который сбежал в Киев лечить корону. Сама она в реанимации, но злые языки спрашивают, скольких ещё наградила, вернувшись?
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А как иначе вас держать на карантине пока Ермак всякую ***** проталкивает с сепарами ?
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А что там девочка с собачкой из Ухани еще не вернулась в Украину?
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я думал за нее все забьіли, а вьіходит что помнят
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