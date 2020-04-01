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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, 139 человек в изоляции, - командование Медсил

У 64 военнослужащих изоляция должна закончиться в ближайшие 4 суток.

Об этом пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На 07:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 139 человек", — сказано в сообщении.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, 139 человек в изоляции, - командование Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185931
 
 
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Будемо сподіватись...
Інакше, уявіть, якщо збройники почнуть хворіти...
Хто неньку захищатиме ??
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Тут скоріше мова йде про військові частини, а не про наших героїв в зоні ООС. Наші хлопці на передовій в супермаркети не ходять та з інфікованими не контактують, тому, хто-хто, а вони мабуть взагалі не в зоні ризику всяких вірусів...
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С 1 апреля ряд услуг в больницах станут бесплатными ,это смена белья постельного и нательного, аренда кровати , тумбочки и утки Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, 139 осіб в ізоляції, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 2361
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