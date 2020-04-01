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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (336) бензин (249) цены (2125) Антимонопольный комитет (374)

 Сети АЗС готовы снижать стоимость бензина и дизельного топлива, - АМКУ

Большинство украинских сетей автозаправочных станций согласились с предложением Антимонопольного комитета снизить цены на бензин ввиду падения стоимости нефти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС, которая состоялась 31 марта.

"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", - говорится в сообщении.

Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют падение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.

В АМКУ также подсчитали, что с декабря 2019 года сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.

"Сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - добавили в АМКУ.

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Накануне в Антимонопольном комитете подсчитали, что цена бензина в Украине может упасть на 3-5 грн за литр. Ранее в АМКУ сообщали, что будут следить за ценами на бензин в Украине в связи с падением цен на нефть.

Источник: https://censor.net.ua/n3185928
 
 
 Топ комментарии
 
Они всё готовы и готовы, но почему то цены не снижают.
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ти ба......, вони готові..... , а коли піднімають ціни про готовність не розсусолюють а піднімають зразу.
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Совет форумчанПравила форума
 
Давно пора снижать цену на бензин, ибо цена на нефть упала в 2 раза за последние три недели
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Ціна на нафту з 2013 р впала з 140$ до 40 (а уралс взагалі до 15). Вартість бензину у 2013 була 10грн, зараз 30. Вартість гривні впала у 3,5 разів. Отже зараз бенз мав би коштувати навіть менше за 10грн. Проте акцизи, прокладки та інша хрінь не дасть цього зробити.
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Ціна на нафту в три рази впала ще в 2014 році, і мала б так залишитись на рівні 10 грн. за літер бензину. Але тут сраний , хвалений Цуценюк постарався, вивівши економіку виїхавши на спинах дурнів за рахунок підняття цін на бензин, газ тощо, і подаючи це як свої неймовірні "зусилля" по "витягуванню" економіки з кризи.
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Они всё готовы и готовы, но почему то цены не снижают.
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Вони вимушені бо впало споживання бензину Мережі АЗС готові знижувати вартість бензину і дизельного палива, - АМКУ - Цензор.НЕТ 3789
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ти ба......, вони готові..... , а коли піднімають ціни про готовність не розсусолюють а піднімають зразу.
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" Казав пан, кожух дам! Та його слово тепле..."
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щас начнут врать на проблемы с логистикой доставки , что Батька выеживается ...
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если бы комитет выполнял свои функции, для которых он на бумаге и существует, то ему не нужно было бы никого убеждать и упрашивать. Они сами бы в очередь выстраивались, чтобы сообщить, что уже снизили цены и их сношать не нужно.
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А люди готові жити краще. Проте ні того, ні іншого не буде
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Фраза "А люди готові жити краще?.." має закінчуватися знаком запитання і двома крапками
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Теперь украинцы еще больше будут загаживать воздух, которым мы дышим!
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Не переживай, скоро "почнеться зростання економіки" і курс долара буде, як і обіцяв "найвеличніший підор лідер світу" 36,6, тож бензин в жодному разі не подешевіє.
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Да! Нефтюшку скоро даром наливать будут, но в Украине готовы готовиться к подготовке... Снизим на гривну. Но как будем орать!
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Шо там газ повинен коштувати по формулі прив'язки до ціни на нафту ??? Мережі АЗС готові знижувати вартість бензину і дизельного палива, - АМКУ - Цензор.НЕТ 6148 Чи знизять вдвоє, а ціну на транспортування піднімуть вдвоє ?
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