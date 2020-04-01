 Сети АЗС готовы снижать стоимость бензина и дизельного топлива, - АМКУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС, которая состоялась 31 марта.

"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", - говорится в сообщении.

Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют падение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.

В АМКУ также подсчитали, что с декабря 2019 года сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.

"Сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - добавили в АМКУ.

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Накануне в Антимонопольном комитете подсчитали, что цена бензина в Украине может упасть на 3-5 грн за литр. Ранее в АМКУ сообщали, что будут следить за ценами на бензин в Украине в связи с падением цен на нефть.