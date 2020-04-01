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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Сейчас тестировать медицинских работников на коронавирус рекомендуется, только если у них есть соответствующие симптомы.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас используется опыт Италии и Испании, который сегодня показал, что тестирование ежедневное или двухдневное всех медицинских работников приводит к обманчивому ощущению безопасности. Поэтому тестирование рекомендуется проводить медицинским работникам, а также людям, задействованным в сферах обслуживания функционирования страны, исключительно при появлении симптомов", - сказал Ляшко

Он отметил, что тестирование также может проводиться и в тех случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог, когда проводит расследование вспышки инфекционных болезней.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19: "Наш главврач сказал, что готов к потерям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее тесты на коронавирус начали массово делать во Львове сотрудникам коммунальных учреждений, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Тестирование позволило обнаружить коронавирус у двух водителей общественного транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3185927
 
 
 Топ комментарии
 
Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Точно. Наверное, и защитные костюмы поэтому очень не у всех. Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам - Цензор.НЕТ 2596
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пзц...... тут одно из двух: либо долдо*б, либо долбо*б.......
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Более дибильного оправдания отсутствия тестов я не слышал. Ахахаха
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Просто тестов нет, но вы держитесь. Вам хорошего здоровья и настроения Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 5409
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Ляшко, а если врач заразился, он же заразит всех коллег и всех пациентов ? В автопарке стараются контролировать здоровье водителей, а здесь речь идет о больнице. У тебя часом не доктор Комаровский в консультантах?
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Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Точно. Наверное, и защитные костюмы поэтому очень не у всех.
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какие защитные костюмы? если маску дали и то хорошо.
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пзц...... тут одно из двух: либо долдо*б, либо долбо*б.......
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Более дибильного оправдания отсутствия тестов я не слышал. Ахахаха
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Кабмін планує дати гроші на ремонт будівлі офісу президента

Проект постанови передбачає виділення 1,7 млн грн "для проведення протиаварійних робіт". Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 1540 на коронавирус денег нет!
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Жрать не надо ,это ложное ощущение голода ....
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Тестування медичних працівників на коронавірус може дати відчуття, що більшість лікарів підуть на лікарняні, або звільняться, а не якесь там оманливе відчуття безпеки.
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Это только один министр на публику открыл свой рот, а представляете если откроют рот все министры ставленники брата Ермака, сколько умных изречений нарід услышит
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Человечество стоит на пороге грандиозных изменений в социальных и экономических моделях. Так как мы запрограммированы только на развитие, то после обучения зарабатывать деньги будем учиться тратить. Буквально каждого на планете ткнули носом, что миллионы должны идти не футболистам и кинозвездам, а науке, медицине и культуре. Пора переходить на новый уровень.
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Это из серии «дороги не ремонтируем, чтоб водители не гоняли»

Гениально.
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Пристреліть, цього Дегенеративного мавпоїда Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 4518 Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 8565 Воно знищить й медиків й пацієнтів
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Зато депутаты по 10 раз минимум проверились, они ж "важнее" врачей
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Кращого шляху для масового зараження медпрацівників не придумати.Рахунок поки що йде на десятки.
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