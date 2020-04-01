 Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас используется опыт Италии и Испании, который сегодня показал, что тестирование ежедневное или двухдневное всех медицинских работников приводит к обманчивому ощущению безопасности. Поэтому тестирование рекомендуется проводить медицинским работникам, а также людям, задействованным в сферах обслуживания функционирования страны, исключительно при появлении симптомов", - сказал Ляшко

Он отметил, что тестирование также может проводиться и в тех случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог, когда проводит расследование вспышки инфекционных болезней.

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Ранее тесты на коронавирус начали массово делать во Львове сотрудникам коммунальных учреждений, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Тестирование позволило обнаружить коронавирус у двух водителей общественного транспорта.