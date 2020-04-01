 В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

Об этом пишет NOS, передает Цензор.НЕТ
"101-летнюю пациентку, которая была заражена коронавирусом, выписали из больницы Эйсселанд (IJsselland)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина почувствовала затрудненное дыхание полторы недели назад, а потом ей сделали тест на коронавирус.
По словам медиков, "смелая дама"- пример для всех, потому что она правильно кашляет в локоть и держит дистанцию".
Українці все життя їдять картопельку з бульбочкою ,бараболькою заїдають ,хлібчиком допихаються. Звідки їм імунітет має взятися? А це єдиний фактор що дає змогу вижити (показала епідемія) ,а не таблетки -мікстури ,лікарі-тупі довбодятли.