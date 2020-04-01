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 Общество, За рубежом
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 В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

В Нидерландах от коронавирусной инфекции вылечилась 101-летняя пациентка. Женщину выписали из больницы.

Об этом пишет NOS, передает Цензор.НЕТ

"101-летнюю пациентку, которая была заражена коронавирусом, выписали из больницы Эйсселанд (IJsselland)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина почувствовала затрудненное дыхание полторы недели назад, а потом ей сделали тест на коронавирус.

По словам медиков, "смелая дама"- пример для всех, потому что она правильно кашляет в локоть и держит дистанцию".

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Источник: https://censor.net.ua/n3185924
 
   
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тоже, жевала гудрон, ела немытые зелёные абрикосы и яблока, лизала кислые жопки муравьёв,....... )) у коронавируса корона на уши сползла, когда он начал знакомство с её имунной системой )))
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А смысл? Жить столько, по-моему, как-то даже не прилично
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Это была месть местному пенсионному фонду. У Нідерландах від коронавірусу вилікувалася 101-річна пацієнтка - Цензор.НЕТ 3071
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Нууу...это не тот случай, чтобы персонал мог так одеваться. Все таки есть смысл наладить производство медицинских шапок шлемов типа Honeywell. С сменным фильтром!!! И это не сложный процесс для Украины.....
В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка - Цензор.НЕТ 7608
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Там за половину того, что наболтал Емец не то, что взашей выгнали бы с должности, а посадили бы в кутузку.
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Зрівняли бабулю котра все життя прожила на березі океану.
Українці все життя їдять картопельку з бульбочкою ,бараболькою заїдають ,хлібчиком допихаються. Звідки їм імунітет має взятися? А це єдиний фактор що дає змогу вижити (показала епідемія) ,а не таблетки -мікстури ,лікарі-тупі довбодятли.

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Не кажіть про це ємцю бо отримає розрив серця
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