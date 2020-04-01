 В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

Об этом пишет NOS, передает Цензор.НЕТ

"101-летнюю пациентку, которая была заражена коронавирусом, выписали из больницы Эйсселанд (IJsselland)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина почувствовала затрудненное дыхание полторы недели назад, а потом ей сделали тест на коронавирус.

По словам медиков, "смелая дама"- пример для всех, потому что она правильно кашляет в локоть и держит дистанцию".

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