 Ударила по голове и нанесла несколько ножевых ранений: в Киеве во время семейной ссоры мать убила дочь. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера к столичным правоохранителям от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дегтяревской обнаружили молодую женщину с признаками насильственной смерти. На место происшествия сразу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский, по прибытии правоохранители установили, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью: "Подозреваемая рассказала нам, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Злоумышленница 1962 года рождения, мы ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время в рамках объективного расследования работники полиции устанавливают причины и обстоятельства совершения этого тяжкого преступления.