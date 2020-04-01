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 Ударила по голове и нанесла несколько ножевых ранений: в Киеве во время семейной ссоры мать убила дочь. ФОТО

В Киеве во время семейной ссоры мать убила дочь. Подозреваемую задержали. По факту происшествия начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера к столичным правоохранителям от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дегтяревской обнаружили молодую женщину с признаками насильственной смерти. На место происшествия сразу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский, по прибытии правоохранители установили, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью: "Подозреваемая рассказала нам, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Злоумышленница 1962 года рождения, мы ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Ударила по голове и нанесла несколько ножевых ранений: в Киеве во время семейной ссоры мать убила дочь 01

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время в рамках объективного расследования работники полиции устанавливают причины и обстоятельства совершения этого тяжкого преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3185923
 
 
 Топ комментарии
 
и это шла только вторая неделя не строгого карантина.
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Если найдут корону, то скажут, шо убил вирус.
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Эту Дегтяревскую нужно десятой дорогой обходить. Вчера на ней журналиста Обозревателя зверски избили, а продавец в магазине и свидетель отказались полицию вызывать
Жесть..
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и это шла только вторая неделя не строгого карантина.
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Лучше бы она аборт в свое время сделала.
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Если найдут корону, то скажут, шо убил вирус.
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Так вже ж мати майже пенсіонерка! Що це за родина?
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все было примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=rqiuA1ce8Do
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Жизнь на Дегтяревской накладывает карму?
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На Дегтярівській все нормально. Бачу, що запитання ви не зрозуміли🐸
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Что вы мой ответ в виде вопроса не поняли. Намекнуть?
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Я побачив, що ви фігню написали з самого початку, а ще не знали історію цієї вулиці та що там є.
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Таки намекнуть надо. Как ранее называлась улица, которую коммунисты переименовали в Пархоменко и которую вы так до сих пор и называете? Так дошло? Боюсь что нет
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Ви тоді жили? Нагадую, що там нема поганої карми і не було поганої карми багато років. А ще на питання питанням не відповідають, бо це ознака народу слуг того народу.
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Вы попытались поумничать, задав вопрос о предыдущем названии улицы, пытаясь похвастаться своими поверхностными знаниями и вероятно даже кичась ими, и так и не поняли, что вам ответили, что до Пархоменка она тоже как-то называлась. Но видать ваши познания об истории ограничиваются временными рамками столетия, а может и того меньше. А карма там очень долгое время не очень. Написать почему или почитаете что-нибудь по теме?
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Тоді вивчить історію вулиці, бо Дегтярівська не перша її назва. Далі можу сказати, що я у 1993 році ходив по цій вулиці і чув розмову про повернення історичної назви, хоча це було тоді дискусійним питанням. Мабуть ви точно з Луни.
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А разве я утверждал, что это первое название? Где? А почему ходили - в трамвай вас не пускали? И, пожалуйста, ответьте, чем был вызван ваш идиотский вопрос "А на Пархоменко?"?
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Вашим тупим запитанням про карму вулиці. Карми вулиці Дегтярівській не існує. Так можна прописати карму чому завгодно. Прощавайте.
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Может слово карма противоречит вашей вере? Извините. Но причем здесь Пархоменко все таки?
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Читати не треба, бо на цій вулиці багато років працював мій родич.
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а шо в етом поучітєльного? Шо, зачєм, скока лєт, хто такі???
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