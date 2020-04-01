 Очереди фур на границе значительно уменьшились, - таможня

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал таможни.

Так, самая длинная очередь из 80 грузовиков стоит на выезд из Украины в пункте пропуска "Краковец", очередь на въезд отсутствует.

На польско-украинской границе также сохраняются очереди на пункте пропуска "Ягодин" - 50 фур на выезд и столько же на въезд.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" очередь остается на въезд - 26 грузовиков, с Венгрией в "Тисе" - на выезд, 40 фур, с Румынией в "Дяковом" - также на выезд, 30 грузовиков.

Неделю назад очереди фур на пунктах пропуска исчислялись сотнями.

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