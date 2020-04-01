 Очереди фур на границе значительно уменьшились, - таможня

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал таможни.
Так, самая длинная очередь из 80 грузовиков стоит на выезд из Украины в пункте пропуска "Краковец", очередь на въезд отсутствует.
На польско-украинской границе также сохраняются очереди на пункте пропуска "Ягодин" - 50 фур на выезд и столько же на въезд.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" очередь остается на въезд - 26 грузовиков, с Венгрией в "Тисе" - на выезд, 40 фур, с Румынией в "Дяковом" - также на выезд, 30 грузовиков.
Неделю назад очереди фур на пунктах пропуска исчислялись сотнями.
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Сколько ж эти Зеленские ВОРУЮТ тогда????? Теперь понятен его союз с таким же Порошенкой…
Теперь понятно, как они за год страну БАНКРОТОМ сделали!
Теперь понятно, чьо они «карантин» ввели и блок-посты расставляют по всей стране…
Зеленский еще Президент? А Ермак еще на свободе?
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ПОДБОР руководства страны от Зеленского и Ермака… Далее цитаты из записей Лероса.
- есть у меня два кандидата на минсоцполитки: один помоложе - 91-го…и есть постарше.. (показывает фотографии).
- нах@й, бл@дь!
- не?
- не, давай молодого!
- молодого? (показывает фотографии).
- давай молодого. ты посмотри на это **@ло.
- какое т**е нужно **@ло?
- интеллектуальное, бл@дь.
Доклад окончен.